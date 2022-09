Los 5 errores que harán que un currículum sea descartado y cómo corregirlos

“Si no quiere que su currículum sea tirado a la basura, evite estos cinco grandes errores que pueden hacerle parecer un candidato débil” (Getty Images)

El currículum vitae (CV) es una tarjeta de presentación y es la forma que las personas tienen de decirle a un empleador quién es y qué sabe hacer. El primer objetivo de un CV será ser llamados para una primera entrevista.

Las recomendaciones varían respecto de qué incluir y cómo armar un CV. Por ejemplo, muchos aconsejan no incluir habilidades marginales, pero Jeff Bezos, creador de Amazon, dijo al dar sus claves para evaluar si contratará o no a una persona, que tener actividades extracurriculares, pasatiempos extraños y habilidades únicas que no están relacionadas con el trabajo da ventaja y muestra que la persona puede ofrecer diferentes perspectivas. “Póngalos en su currículum y encuentre formas de mencionarlos durante la entrevista”, recomendó a los aspirantes.

Otra recomendación es no extenderse demasiado, ya que los currículums muy largos suelen ser descartados rápidamente. El CV debe contener de forma clara y concisa la información sobre los datos personales, formación y experiencia laboral.

Otra recomendación es no extenderse demasiado, ya que los currículums muy largos suelen ser descartados rápidamente

Peter Yang, director ejecutivo de Resume Writing Services, una compañía dedicada a la redacción de currículums y cartas de presentación para aspirantes a cualquier tipo de empleo, advirtió que los gerentes de contratación son personas que deben analizar cientos de CV antes de encontrar algunos que les gusten. “Al mismo tiempo, encontrar los realmente malos puede ser un alivio, porque significa que pueden descartarlos y pasar rápidamente al siguiente”, aseguró a CNBC.

“Como director ejecutivo de una empresa de redacción de currículos y ex gerente de contratación en las principales empresas, incluidas HP e IBM, he revisado miles de currículums a lo largo de mis 26 años de carrera”, aseguró Yang. En base a su experiencia es que sentenció: “Si no quiere que su currículum sea tirado a la basura, evite estos cinco grandes errores que pueden hacerle parecer un candidato débil”:

Uso de pronombres en primera persona. La práctica estándar y aceptada es omitir pronombres personales como “yo”, “mi” y “mí”

1- Un diseño llamativo y exagerado

Demasiados colores brillantes o uno solo pero abundante o formas y líneas en diferentes direcciones serán negativos porque pueden desviar la atención de lo importante y harán aparecer al candidato como una persona que se está esforzando demasiado por llamar la atención.

Como es el contenido lo que importa, la mayoría de los gerentes de contratación desprecian los CV llamativos, aseguró Yang. “He visto a mucha gente hacer esto en un intento de destacar de su competencia. Pero no es así como funciona”, manifestó.

Por lo tanto, lo mejor será mantener un formato simple, es decir, texto en blanco y negro, líneas claras, y una fuente uniforme. La excepción para esta recomendación será, por ejemplo, postularse en la industria del diseño gráfico o la publicidad porque ahí sí un “currículum puede reflejar la creatividad y capacidad para hacer ese tipo de trabajo. Simplemente no te excedas”, recomendó.

Lo mejor será mantener un formato simple, es decir, texto en blanco y negro, líneas claras, y una fuente uniforme (iStock)

2- Formato incómodo y mala gramática

Estos son algunos de los errores gramaticales y de formato más comunes a tener en cuenta:

Uso de pronombres en primera persona. La práctica estándar y aceptada es omitir pronombres personales como “yo”, “mi” y “mí”. Entonces, en lugar de decir “Yo encabecé campañas de marketing digital”, simplemente diga “Encabecé campañas de marketing”, dijo el experto.

Poner los números en palabras. Esto hace que sea difícil para los gerentes de contratación hojear los CV en busca de logros cuantificables y medibles. También ocupa un espacio valioso.

Además, es un error no comenzar las viñetas con un verbo de acción fuerte. Es necesario elegir algunos verbos para cada comienzo de un ítem, como asistió, supervisó, utilizó, dirigió y analizó.

Usar el tiempo verbal equivocado. Si bien esto parece una simple corrección gramatical, es un error que cometen muchas personas que buscan trabajo, dijo Yang. “Siempre use tiempo presente cuando describa su trabajo actual y tiempo pasado para trabajos anteriores”, subrayó.

Un CV será rápidamente descartado sino se coloca el título, es decir cuál es su profesión o actividad o habilidad principal, en la parte superior, lo mejor será debajo de la información de contacto

3- Demasiado largo o demasiado corto

“Mantenga la longitud de su currículum entre una y dos páginas completas. Si tiene poca experiencia y tiene dificultades para incluir suficiente contenido, considere mencionar cursos universitarios, trabajo voluntario o incluso pasatiempos, si puede encontrar una manera de relacionarlos con el trabajo que está solicitando”, remarcó.

4- Un título de currículum no relacionado

Un CV será rápidamente descartado sino se coloca el título, es decir cuál es su profesión o actividad o habilidad principal, en la parte superior, lo mejor será debajo de la información de contacto.

“Las palabras clave en el título de su currículum les dicen a los reclutadores de inmediato si usted es un candidato ideal para el puesto. Si está solicitando un trabajo que figura como ‘Gerente sénior de marca’, por ejemplo, y su currículum se titula ‘Gerente de marketing de marca’, entonces bingo: es probable que los reclutadores sigan leyendo sobre sus habilidades y experiencia”, dijo Yang.

En cambio, si el título del CV es “Administrador de redes sociales”, entonces los reclutadores aún pueden considerar echar un vistazo (si hay similitudes entre ambos trabajos), pero no estarán tan seguros de que usted encaja bien” para el puesto, advirtió.

“Las palabras clave en el título de su currículum les dicen a los reclutadores de inmediato si usted es un candidato ideal para el puesto" (Getty Images)

5- Sin perfil de LinkedIn

“Su LinkedIn debe estar en la sección superior de su currículum, donde se muestra su información de contacto y sitio web profesional, si tiene uno”, dijo el especialista.

Optimizar la red profesional y mostrar en línea y con orgullo los logros es algo bien visto por los empleadores porque está indicando que la persona se toma en serio el avance de su carrera.

También será necesario mantener actualizado el perfil. “Recuerde, su currículum debe incluir información que sea relevante para el trabajo específico que está solicitando, mientras que su perfil de LinkedIn debe atraer a un público más amplio y mostrar una imagen más completa de sus antecedentes y habilidades.

“Los currículums que están inundados con demasiadas habilidades blandas simplemente resultan falsos (Pixabay)

6- No enumerar suficientes habilidades duras y blandas

Las habilidades duras están relacionadas con el conocimiento técnico y la capacitación (por ejemplo, Photoshop, Excel, etc), mientras que las habilidades blandas se refieren a los rasgos profesionales, como liderazgo, gestión del tiempo, entre otras. “Siempre sugiero una proporción de 2:1, por cada dos habilidades duras, incluya una habilidad blanda”, dijo.

Jennifer Roquemore, CEO de Resume Writing Services , agregó: “Los currículums que están inundados con demasiadas habilidades blandas simplemente resultan falsos. Cuando los reclutadores solo ven habilidades blandas y no habilidades duras, se encienden las banderas rojas”, dijo.

“Por otro lado —agregó— enumerar solo las habilidades duras y omitir las habilidades blandas puede hacerte parecer un candidato unidimensional”.

SEGUIR LEYENDO