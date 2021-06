Cómo desarrollar habilidades competitivas para el mundo laboral en un contexto global cada vez más dinámico

Ni las empresas ni los empleados pueden darse el lujo de esperar para perfeccionar o adquirir nuevas habilidades (Getty Images)

El Foro Económico Mundial (WEF) publicó recientemente el informe Perfeccionamiento para la prosperidad compartida, en el que indica que para antes del 2025 la mitad de todos los empleados el mundo necesita mejorar sus habilidades o volver a capacitarse para poder asumir nuevas responsabilidades impulsadas por la automatización y las nuevas tecnologías. Es importante destacar que, según el WEF, esta cifra no incluye a todas las personas actualmente desempleadas. El reporte también hace hincapié en que si el ritmo actual en la mejora de las habilidades de la fuerza laboral no se acelera, los empleados de hoy podrían tardar décadas en estar preparados para el trabajo del futuro, que para ese entonces no será el futuro.

Ni las empresas ni los empleados pueden darse el lujo de esperar para perfeccionar o adquirir nuevas habilidades. Y esta cuenta regresiva corre a distinta velocidad según sea el sector en donde se trabaje, la actividad específica que ahí se desarrolle y la formación profesional de la persona que la realice.

Pearson, empresa de aprendizaje líder en el mundo, lanzó la plataforma Future Skills (habilidades del futuro) que fue desarrollada teniendo en cuenta siete megatendencias que tienen el poder de influir fundamentalmente en el futuro del empleo y las habilidades en 2030: el cambio tecnológico, la globalización, el cambio demográfico, la sostenibilidad ambiental, la urbanización, el aumento de la desigualdad y la incertidumbre política, y cómo estas impactarán en un sector o actividad específica. Aunque la plataforma se enfoca en estudios realizados en Estados Unidos y Reino Unido, la fuerte interconexión, el trabajo remoto y la movilidad de talento a nivel mundial permitirían asegurar que – en gran medida – las conclusiones se aplican a cualquier país.

Allí, cualquier profesional podrá ingresar sus datos y conocer en segundos cuales serán las habilidades que necesitará desarrollar para ser exitoso en su actividad en el año 2030, cual es el potencial de crecimiento que tendrá su mercado y cómo se compara con otras profesiones similares.

Qué y cómo aprenden los actuales profesionales

Entender qué y cómo aprende un empleado se convierte en un imperativo para las organizaciones a partir de ahora

Debemos ser conscientes de que el aprendizaje permanente se considera ahora como un imperativo para el desarrollo económico de una persona, una empresa y un país, por lo que las personas que actualicen y mejoren sus habilidades serán las que alcancen el alto rendimiento y alto potencial, especialmente a largo plazo.

Entender qué y cómo aprende un empleado se convierte en un imperativo para las organizaciones a partir de ahora.

Según el quinto informe anual de Aprendizajes en el lugar de Trabajo publicado por Linkedin Learning, en el que se encuestaron a más de 1260 profesionales relacionados con capacitación y desarrollo, a unos 816 estudiantes y se relevó la opinión de unos 3000 líderes, las dos principales habilidades que necesitamos hoy son la resiliencia y adaptabilidad y la fluidez digital (poseer las habilidades tecnológicas necesarias para navegar en un mundo cada vez más digital). La comunicación en equipos remotos o distribuidos, la inteligencia emocional y la colaboración multifuncional completan el top 5 de las principales habilidades.

En las encuestas desarrolladas previamente (2019 y 2020), la creatividad ocupó el primer lugar en la lista de las habilidades blandas más demandadas. Este año, en cambio, quedó en último lugar (puesto 10). Aunque sorprendió este hallazgo, en el reporte se destaca que “la curiosidad es el mayor impulsor de valor en la nueva era digital. La curiosidad está en el corazón de las habilidades necesarias para navegar con éxito en nuestras vidas digitales cuando todos los futuros son inciertos”. Aunque es muy probable que la ponderación de los atributos encuestados haya sido afectada por la urgencia del momento de muchos de los sectores económicos a los que pertenecen los participantes, la creatividad es considerada como vital para ayudar a adaptarnos colectivamente y a prosperar en el nuevo mundo del trabajo.

El mundo y el lugar de trabajo han cambiado considerablemente durante el último año (Getty Images)

La plataforma mundial Coursera, por su parte, publicó su Índice Global de Habilidades. Este informe considera el ecosistema de más de 77 millones de estudiantes que se han registrado en la plataforma, 4.000 campus, 2.000 empresas y más de 100 gobiernos, y abarca desde el primer trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2021. El reporte considera los contenidos de negocios, tecnología y ciencia de datos, temas más populares en Coursera en términos de inscripciones y que engloban las habilidades consideradas como más cruciales para el futuro del trabajo.

El informe muestra cómo se encuentra rankeado cada uno de los países de Latinoamérica y El Caribe respecto a las tres principales áreas temáticas, clasificando el nivel de habilidades desarrolladas en cuartiles (innovadores, competitivos, emergentes y rezagados).

Como ejemplo, los usuarios de Argentina ubican al país en la posición 82 del ranking global, con un nivel de habilidades rezagados en áreas de negocios, rezagados en tecnología y competitivos en ciencia de datos.

Ya no se trata de esperar que una empresa lo haga por nosotros, se trata de tomar las riendas de nuestro destino y desarrollar aquellas habilidades que necesitamos para el nuevo contexto. Accediendo al informe completo de Coursera se podrá obtener mayor información y apertura de los rankings y habilidades desarrolladas por los estudiantes en cada país.

Qué y cómo aprenderán los profesionales del futuro

Debemos asumir nuestra responsabilidad y generar un enfoque más inteligente para poder comprender cuáles son esas habilidades que necesitamos (Getty Images)

En términos generales, la formación tradicional parece no ser suficiente para lo que el mercado actualmente requiere. Imaginemos cuan adecuada será para el futuro venidero.

Next Skills, organización que se enfoca en desarrollar el aprendizaje del futuro y de la educación superior, considera que para desarrollar las habilidades del futuro los estudiantes deben desarrollar la curiosidad, la imaginación, la visión, la resiliencia y la confianza en sí mismos, así como la capacidad de actuar de manera auto organizada. Además, deben ser capaces de comprender y respetar las ideas, perspectivas y valores de los demás, y deben ser capaces de afrontar errores y retrocesos, y al mismo tiempo progresar con cuidado, incluso frente a las dificultades.

Para ello,desarrolló un mapa interactivo que permite identificar los diferentes perfiles de habilidades que deben considerarse para formar profesionales que puedan dominar los desafíos del entorno futuro de la mejor manera posible

Seamos conscientes de que el mundo y el lugar de trabajo han cambiado considerablemente durante el último año, y seguirá en esta evolución, por lo que las habilidades que necesitamos actualmente para desenvolvernos (o para crecer a futuro) también han cambiado y seguirán haciéndolo. Debemos asumir nuestra responsabilidad y generar un enfoque más inteligente para poder comprender cuáles son esas habilidades que necesitamos, adquirirlas y/o desarrollarlas de manera proactiva, persistente y metódica.

*Diego Pasjalidis es ingeniero especialista en estrategias, innovación y transformación digital, autor del libro Inspiración Extrema, Head of Innovation & Digital de Stefanini Argentina y conferencista.

SEGUIR LEYENDO: