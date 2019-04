Contrariamente a lo que se supone, los mitos no son patrimonio de la gente inculta o primitiva. También sobrevuelan en la mente de personas instruidas y, aunque cause asombro, pueden transportarse en consejos o indicaciones de los profesionales médicos o psicólogos, obviamente no formados ni educados sexualmente. La información y la calidad de la misma ha tenido una expansión notable desde mediados del siglo XX hasta el presente.