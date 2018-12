La famosa frase: "Me duele la cabeza" no es sólo una manera popular de ironizar acerca de las miles de excusas que existen para esquivar la iniciativa sexual de nuestro compañero de cuarto. En forma creciente, hombres y mujeres se sienten desganados, desmotivados o indiferentes a cualquier tipo de experiencia sexual (coito, masturbación, juegos eróticos), sin ser este el resultado de no sentirse atraído por el otro, sino más bien, una pérdida del interés hacia la actividad sexual en general.