"Tratamos de conversar abiertamente con nuestros clientes al iniciar el proceso de búsqueda (de candidatos para un puesto de trabajo) porque las personas que participan te brindan su tiempo y vos estás generando en ellos expectativas. Si te das cuenta de que tu cliente no va a querer a una mujer, es preferible cuidar a las personas y no hacerlas participar de un proceso en el que no tienen chances. Es lamentable porque ves gente muy valiosa que queda excluida por prejuicios o preconceptos", explica Graciela Vinocur, gerente Bayton Professional -empresa especializada en la selección de profesionales-, al ser consultada si existen casos en los que las mujeres quedan automáticamente eliminadas para acceder a algunos cargos, incluso al presentar mejores referencias y credenciales, por el solo hecho de ser mujer.