"Para despejar dudas seguimos un protocolo en donde lo primero que hacemos es ponerles un producto antipulgas para que la picadura de pulgas no se confunda con la picazón y no haya piel infectada. Si continúa rascándose se le cambia el alimento por dos meses y si después de ese tiempo dejan de rascarse entonces podemos concluir que el animal no es alérgico o si a lo que come, sino a otra cosa", aseguró el especialista