Enero de 2017: 467 mil hectáreas de fuego, once víctimas fatales, la fauna emigró y la flora desapareció. Sólo quedó el silencio sepulcral de los bosques de la Región del Maule, en el centro de Chile. En junio el escenario no ha variado demasiado: la fauna no está y la flora quedó deslucida, castigada a un marrón homogéneo, síntomas del desastre. Pero al silencio lo interrumpen ladridos de perros. Tres perros que en el corazón del bosque devuelven la esperanza.