- Cuando me siento a diseñar es tener muy claro que es para la mujer empoderada, que creo que soy yo y las personas que me rodean como mis amigas y mi familia. Me gusta tocar las distintas épocas donde la mujer se tuvo que poner firme y mostrarse; me gusta que sea sumamente femenina la ropa, a pesar que sean trajes que nacieron dentro del guardarropas del hombre; me gusta romper con lo clásico y generar prendas disruptivas, mangas desproporcionadamente largas, una espalda desnuda, situaciones que no se esperan y darles vuelo a través del diseño y líneas arquitectónicas que las tengo metidas en la piel por mi formación y mi profesión. Las telas me parecen súper importantes, hay que utilizar materiales nobles en su máxima expresión.