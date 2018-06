"Esto no significa nada". (This means nothing, en idioma inglés) decidió tatuarse Dua en su antebrazo. Sin embargo para ella, cada aparición pública significa mucho. Es consciente de su estatus público y usa el micrófono para decir cosas. No le interesa ser solo una cara bonita, una "encantadora" de adolescentes fanáticos con su look y ritmo musical.