-Me gusta mucho investigar las culturas tribales, todo lo que es antiguo y más ancestral porque creo que todo sale de ahí. Me gustan mucho los objetos sencillos, con formas sencillas e intuitivas. Me gusta que las personas puedan encontrar una forma de conexión muy rápida. Que no sean objetos complicados, que te acompañen, que puedas tener algún cariño y que sean simpáticos.