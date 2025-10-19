Tendencias

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Las prendas estructuradas y los tonos sobrios son clave en la imagen de figuras como Kim Kardashian, Victoria Beckham, Kate Middleton y Meghan Markle

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

Guardar
El “power dressing” se consolida
El “power dressing” se consolida como símbolo de liderazgo y sofisticación en la moda actual (REUTERS)

El “power dressing” se consolidó como un código de vestimenta vinculado a la proyección de liderazgo, profesionalismo y seguridad. Con un auge en la década de 1980, este estilo se basa en prendas estructuradas como trajes, camperas o blazers con hombreras, cortes definidos y tonos sobrios, elementos que evocan fortaleza y determinación en quien los lleva.

Entre celebridades y miembros de la realeza, existen voces y estilos que ejemplifican este concepto y se consolidan como referentes de la moda.

A continuación, cómo Kim Kardashian, Victoria Beckham, Kate Middleton y Meghan Markle adaptan y personifican este lenguaje visual en distintos escenarios.

1- Kim Kardashian: autoridad en sastrería y escenarios icónicos

La sastrería estructurada vuelve a
La sastrería estructurada vuelve a ser tendencia entre figuras de la realeza y celebridades (Instagram/@kimkardashian)

Kim Kardashian mostró su propia versión del “power dressing” al adaptar looks de sastrería en tonos oscuros y cortes precisos que proyectan sofisticación y firmeza.

Frente al edificio de la Harvard Business School, la empresaria lució un traje de rayas verticales gris oscuro, compuesto por un saco cruzado y pantalón de pierna ancha, complementados con camisa del mismo tejido y un abrigo largo de acabado brillante sobre los hombros.

Kim Kardashian elige trajes de
Kim Kardashian elige trajes de corte preciso y tonos sobrios para proyectar autoridad (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

En otro contexto, la celebridad eligió un conjunto negro de patrón estructurado, con hombreras pronunciadas y corte entallado que realza la silueta.

El saco de botonadura doble acentuada en la cintura, un collar de diamantes, lentes de sol oscuros y aros prominentes completaron una imagen de porte decidido. Optó por llevar el cabello recogido, que reforzó el aura urbana y elegante.

2- Victoria Beckham: sastrería moderna y sofisticación pulida

Victoria Beckham fusiona modernidad y
Victoria Beckham fusiona modernidad y elegancia con conjuntos de blazer y falda lápiz (REUTERS/Jaimi Joy)

Victoria Beckham actualiza el “power dressing” a través de un enfoque contemporáneo con atención al detalle y la silueta. En una de sus apariciones, durante la presentación del documental de Netflix en Londres, “Victoria Beckham”, llevó un conjunto blanco compuesto por un blazer amplio posado sobre los hombros y una falda lápiz de cintura alta con blusa en “v”.

El efecto ton-sur-ton y una pulsera metálica logran un acabado pulido, mientras que el cabello suelto en ondas enmarca el rostro y equilibra las líneas rígidas del look.

El “power dressing” se adapta
El “power dressing” se adapta a distintos escenarios, desde eventos urbanos hasta galas de alto perfil

En una perspectiva más íntima, se mostró sentada frente a una mesa baja con un traje gris claro de saco entallado y pantalón recto, contrastado por una camiseta blanca de cuello redondo.

Un reloj metálico y anillos completaron el look. Ambos looks mostraron la habilidad de Beckham para combinar poder y delicadeza en su imagen pública.

3- Kate Middleton: elegancia profesional en espacios urbanos e institucionales

Kate Middleton recurre a la
Kate Middleton recurre a la sastrería en compromisos oficiales para transmitir profesionalismo (REUTERS)

La sastrería es clave en los estilismos de Kate Middleton cuando busca proyectar autoridad y aplomo en compromisos oficiales.

En una escena urbana, la duquesa elige un conjunto mostaza de saco y pantalón, combinado con un suéter a juego y zapatos marrones; el corte ligeramente acampanado y las líneas simples contribuyen a una silueta afinada. Un collar dorado minimalista y el cabello suelto en ondas completaron el conjunto.

Celebridades y miembros de la
Celebridades y miembros de la realeza muestran cómo la moda puede ser instrumento de empoderamiento (REUTERS)

En otro evento de carácter institucional y al aire libre, Middleton lleva un traje gris príncipe de Gales, con un blazer entallado, pantalón recto y camiseta gris.

El cinturón negro de hebilla metálica ordenó la estructura del look, junto a zapatos azul oscuro y el cabello recogido que dejaba ver el rostro.

4- Meghan Markle: refinamiento y comodidad en el power dressing

Meghan Markle opta por la
Meghan Markle opta por la comodidad sin perder formalidad en sus looks destacados (@meghan)

Meghan Markle optó por una interpretación refinada de la sastrería, al priorizar detalles que vinculan formalidad y confort. En la gala “Time 100″, apostó por un conjunto beige de blazer holgado y pantalón de pierna amplia, combinado con una camisa blanca abotonada.

El cinturón camel introduce un contraste sutil, al marcar la cintura y aportar modernidad. Los accesorios metálicos en la muñeca y el cabello suelto en ondas suaves completaron el look.

El “power dressing” puede adaptarse a distintas plataformas sin perder presencia.

Temas Relacionados

EstiloCelebridadesEstilo de celebridadesLooksÚltimas noticiasPower dressing

Últimas Noticias

Casi el 80% de las personas en situación de pobreza enfrenta amenazas ambientales en el mundo

Así lo advirtió un informe de la Universidad de Oxford que relevó condiciones básicas de vida y riesgos como calor extremo, inundaciones, sequías y contaminación

Casi el 80% de las

Estrategias efectivas para enfrentar el jetlag de los viajes y los errores más comunes, según expertos

Especialistas advierten que la adaptación al cambio de huso horario exige planificación anticipada, ajustes progresivos en los hábitos de descanso y selección cuidadosa de la exposición a la luz. Los consejos

Estrategias efectivas para enfrentar el

Agotamiento digital: qué es, cómo afecta a los trabajadores y las 8 reglas clave para reducirlo

Según el análisis de un experto para Harvard Business Review, la sobreexposición a herramientas y mensajes virtuales aumenta la presión cognitiva y reduce la energía. Para afrontar esta problemática, propuso pautas prácticas para optimizar la interacción tecnológica y preservar el bienestar

Agotamiento digital: qué es, cómo

Dolor crónico: cómo la memoria y las emociones influyen en su persistencia, según expertos en salud

Las secuelas físicas y mentales pueden permanecer aun después de que una lesión ha sanado. La interacción entre factores biológicos, emociones y contexto social determina la duración de esta sensación, según explican especialistas a EFE Salud

Dolor crónico: cómo la memoria

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de abandonar el hábito

Expertos señalan el rol de la fatiga emocional en el proceso. Además, investigaciones plantean que alejarse del tabaco trae mejoras tanto en la salud física como mental sin importar cuándo se inicie el cambio

Por qué las personas que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Santa Fe: sufrió un ACV

Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

La canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, pero se redujo respecto de septiembre

Qué peso tiene la minería y qué lugar ocupa Argentina en un ranking a nivel mundial

Investigan si los viajes espaciales debilitan el sistema inmunitario humano: las estrategias de prevención

La pelea por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria reclamará a la Cámara Electoral que obligue al Gobierno a difundir los resultados por provincia

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se mostró dispuesto a

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

TELESHOW
El romántico video que Michael

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”

Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa