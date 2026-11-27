El cuidado de las botas de gamuza requiere poca agua, secado natural y productos adecuados para el material. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las botas de gamuza con forro de piel de oveja requieren una limpieza cuidadosa: el exceso de agua, calor directo y productos inadecuados pueden alterar su color, textura y forma. Una rutina de cepillado, humectación controlada y secado lento permite retirar la suciedad sin dejar marcas visibles.

La gamuza necesita una limpieza uniforme y con poca agua

La superficie de este tipo de calzado tiene fibras cortas que forman una textura sensible al roce y a la humedad. El Leather Working Group, organización internacional especializada en la cadena de valor del cuero, señala que la longitud y uniformidad de esas fibras son características centrales de la gamuza. Por eso, conviene evitar frotar con fuerza o mojar solo una zona: ambos procedimientos pueden modificar el aspecto del material.

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Cepillado, ventilación y almacenamiento transpirable forman parte de una rutina de conservación del calzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

William Wong, especialista en cuidado de prendas y calzado citado por Martha Stewart, sitio especializado en tareas domésticas, recomienda empezar por retirar el polvo y restos secos con un cepillo suave para gamuza. El movimiento debe ser delicado, sin presionar la superficie.

Para una limpieza más profunda, Marisol Rivera, experta en limpieza consultada por el medio, plantea un método de humedad pareja. Los elementos necesarios son:

Cepillo suave para gamuza.

Agua fría en atomizador o vaporizador.

Esponja limpia.

Limpiador apto para gamuza.

El procedimiento consiste en rociar una capa leve de agua fría sobre el exterior de cada bota, en lugar de aplicarla solo sobre una mancha. Esa cobertura pareja ayuda a reducir la aparición de cercos. Luego se humedece apenas una esponja limpia, se incorpora una pequeña cantidad de limpiador apto para gamuza y se pasa con movimientos circulares suaves.

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Rivera aconseja no saturar el calzado ni restregar las fibras. En los pares de tonos claros, sugiere emplear la menor cantidad posible de agua; en los oscuros, limpiar de manera homogénea para evitar diferencias de tono.

Un cepillo suave y una aplicación pareja de humedad ayudan a retirar la suciedad sin formar cercos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El secado lento evita rigidez y deformaciones

Si las botas se mojan por lluvia o nieve, la prioridad es retirar la humedad superficial sin acelerar el proceso con calor. Wong advierte que la piel de oveja es sensible a altas temperaturas. Un radiador, secador de pelo o secadora de ropa puede encoger, endurecer o deformar el calzado.

La indicación recogida por Martha Stewart es retirar el excedente con un paño limpio y rellenar las botas de forma holgada con toallas de papel o papel de diario sin tinta de color. El relleno absorbe humedad desde el interior y ayuda a conservar la estructura. Si el papel se humedece, se debe reemplazar.

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Las botas deben permanecer en un sitio ventilado, lejos de la luz solar directa, hasta completar el secado. Tacara, representante de un fabricante de este tipo de calzado consultada por el medio, indicó que el secado al aire y sin apuro ayuda a preservar la estructura de las fibras de piel de oveja y a prevenir la rigidez.

Al finalizar, Wong recomienda cepillar la gamuza en una sola dirección. A diferencia de los cepillos para cuero liso, los de gamuza tienen cerdas más rígidas, capaces de levantar la fibra superficial y retirar partículas de polvo.

El papel absorbente sostiene la forma de las botas mientras el material pierde humedad en un espacio ventilado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bicarbonato y maicena para controlar los olores

El forro de lana puede retener humedad y olores, sobre todo con uso frecuente. Rivera recomienda evitar aerosoles perfumados, ya que pueden dejar residuos, manchas o rigidez.

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Como alternativa, propone distribuir en el interior una mezcla de bicarbonato de sodio y maicena, dejarla actuar durante la noche y sacudir el excedente a la mañana siguiente. Los restos pueden retirarse con una aspiradora de mano.

También conviene dejar que el calzado se airee entre usos. Wong sugiere esperar dos días antes de volver a usar el mismo par, mientras que Rivera vincula esa ventilación con la conservación de la forma y la menor presencia de condiciones favorables para moho y bacterias.

La mezcla de polvos absorbentes puede dejarse durante la noche dentro del calzado para reducir olores acumulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hábitos que ayudan a conservar el calzado

Para disminuir la necesidad de limpiezas profundas, las especialistas y el experto citados recomiendan medidas de cuidado cotidiano:

Usar medias finas para limitar la transferencia de aceites de la piel al forro.

Aplicar un protector específico para gamuza sobre calzado limpio y seco, sin excederse en la cantidad.

Guardar las botas rellenas y de pie, dentro de una bolsa de tela transpirable, no de plástico.

Usar una goma para gamuza en marcas leves y suciedad localizada entre limpiezas.

No aplicar fragancias directamente dentro del calzado, debido a que algunos productos contienen alcohol y otros compuestos que pueden dejar depósitos o manchas.

La limpieza debe realizarse solo cuando las botas estén secas y con un control constante de la humedad. El cepillado final, una vez seco el material, permite recuperar la textura exterior sin incorporar nuevos productos.

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