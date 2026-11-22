Paul Hobbs remarcó que zonas argentinas de gran altura como Altamira disponen de temperaturas frías para el desarrollo de esta variedad. (Gustavo Gavotti)

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Hablar de Cabernet Sauvignon es hablar de la élite del vino. No es casual que, cuando en una subasta compiten varias etiquetas, sea casi siempre un Cabernet el que alcanza el precio más alto. Ni que las dos regiones más admiradas a la hora de hablar de tintos de guarda, Burdeos y Napa Valley, deban buena parte de su prestigio a esta uva, nacida en el siglo XVII del cruce natural entre Cabernet Franc y Sauvignon Blanc.

Hoy es la variedad tinta más plantada del mundo, con unas 350.000 hectáreas, y está presente en todas las grandes regiones vitivinícolas, desde Italia hasta Australia, pasando por Chile, Sudáfrica y la Argentina. Pero una cosa es estar en todas partes y otra, muy distinta, formar parte de ese club selecto, competitivo y muy cerrado de los vinos que el mundo considera world class.

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Su reinado comenzó en 1855, cuando Napoleón III encargó la clasificación de los Grand Cru Classé de Burdeos con motivo de la Exposición Universal de París. Más de un siglo después, el 24 de mayo de 1976, el británico Steven Spurrier organizó una cata a ciegas que pasaría a la historia como el “Juicio de París”: un panel de jueces franceses eligió, sin saberlo, a un Cabernet Sauvignon californiano, de Stag’s Leap Wine Cellars, por encima de los íconos bordeleses.

Ese día, Napa Valley se ganó su lugar en la mesa grande. Pocos años más tarde, la alianza entre Robert Mondavi y el barón Philippe de Rothschild, que dio origen a Opus One, terminó de sellar el puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Desde entonces, el podio del Cabernet tiene dos dueños y el resto del mundo corre de atrás.

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El Cabernet Sauvignon surgió en el siglo XVII tras un cruce natural y hoy cuenta con 350.000 hectáreas en todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Argentina, la historia es otra. La uva llegó en 1853 de la mano del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, contratado por Domingo F. Sarmiento para crear la Quinta Normal. Durante buena parte del siglo XX fue el gran vino nacional, ya fuera como varietal o como base de los mejores cortes, que por entonces buscaban imitar a los afamados tintos de Burdeos. Pero ninguno logró trascender las fronteras.

Luego llegó el Malbec, que le abrió las puertas del mundo al vino argentino sin necesidad de competir de igual a igual con nadie. El rey de los tintos quedó relegado, aunque nunca olvidado. Hoy hay en el país unas 12.500 hectáreas de Cabernet Sauvignon, apenas el 6,2% del viñedo nacional. Mendoza concentra más del 77% de esa superficie, que está en baja durante la última década.

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A nivel mundial, Francia lidera con casi 50.000 hectáreas, seguida por Estados Unidos, Chile y Australia. Sin embargo, mientras los números retroceden, la calidad avanza. Todo el conocimiento acumulado gracias al Malbec sobre terruños, manejo de viñedo y crianza hoy se pone al servicio de una nueva generación de Cabernet Sauvignon argentinos, más frescos, precisos y con un enorme potencial de guarda.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿puede la Argentina elaborar Cabernet Sauvignon capaces de ser considerados entre los mejores del mundo? Para responderla, pocas voces tienen tanta autoridad como la de Paul Hobbs.

2026, un año consagratorio

El vino Hobbs Estate de Viña Cobos ingresó entre los diez finalistas del Juicio de Davis celebrado en 2026. (Gustavo Gavotti)

Nacido en Estados Unidos y formado en la Universidad de California en Davis, Hobbs es uno de los enólogos más influyentes de las últimas décadas. Antes de llegar a la Argentina, trabajó en Robert Mondavi, fue parte del equipo fundador de Opus One y luego pasó por Simi Winery.

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En 1988 desembarcó en Mendoza para elaborar Chardonnay y Cabernet Sauvignon en Catena Zapata. En 1991 fundó su propia bodega en Sonoma, California. A fines de los 90, junto a sus socios Andrea Marchiori y Luis Barraud, creó Viña Cobos, en Luján de Cuyo. Desde entonces, con proyectos y asesorías en distintos países, desde Cahors, Francia —la cuna del Malbec— hasta Armenia, se convirtió en un verdadero ciudadano del mundo del vino.

Lleva casi 40 años trabajando en la Argentina y su nombre quedará asociado para siempre al Malbec, porque fue uno de los grandes responsables de su fama internacional. Desde Catena Zapata elaboró, a mediados de los 90, algunos de los primeros Malbec exitosos en Estados Unidos. Con Viña Cobos logró, además, el primer vino argentino calificado con 100 puntos: Bramare Marchiori Vineyard Malbec 2011. Pero no hay que olvidar que llegó al país con una gran experiencia en Cabernet Sauvignon, su uva de toda la vida. En 2026 se encargó de recordárselo a todos.

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En mayo, la Universidad de California en Davis, junto a la Harvard Data Science Initiative y el Robert Mondavi Institute, organizó el “Juicio de Davis”, una cata a ciegas para conmemorar los 50 años del Juicio de París. Allí se degustaron alrededor de 150 Cabernet Sauvignon de las regiones más importantes del mundo. En el Top Ten de los vinos que llegaron a la final, solo uno fue argentino: el Hobbs Estate Cabernet Sauvignon de Viña Cobos, elaborado con uvas del viñedo que rodea la bodega en Agrelo.

La publicación Wine Spectator distinguió a la etiqueta Paul Hobbs Coombsville 2023 de Napa Valley como el Vino del Año 2026. (Gustavo Gavotti)

Hace apenas unos días, la prestigiosa revista norteamericana Wine Spectator eligió como Vino del Año 2026, en el primer puesto de su ranking Top 100, al Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Coombsville 2023, de Napa Valley. En ese mismo Top 10 aparecen un Saint-Julien de Burdeos y un Cabernet de Stag’s Leap, la misma bodega que ganó en París en 1976. Una muestra más de quiénes siguen dominando la categoría.

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Con estos antecedentes, Paul Hobbs recibió a Infobae para una entrevista exclusiva sobre el presente del Cabernet Sauvignon y las verdaderas posibilidades de los exponentes argentinos en el mundo.

El rey sigue siendo el rey

Para Hobbs, el Cabernet Sauvignon sigue ocupando el trono, aunque reconoce que el Pinot Noir gana terreno entre los más jóvenes. ¿Quién ganaría esa batalla imaginaria? “Bueno, podría terminar en un empate”, responde con una sonrisa.

Hobbs desestimó que el Malbec posea menor potencial de guarda y aseguró que su composición química permite un envejecimiento prolongado. (Gustavo Gavotti)

“Si hablo con gente hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que buscan es Cabernet Sauvignon. Si les ofrecés un Pinot Noir, su primera reacción suele ser: ‘No, es demasiado ligero’. Pero, cuando prueban un Pinot Noir de gran calidad, cambian de opinión. Así que creo que el Pinot Noir podría llegar a estar a la par del Cabernet; es posible, aunque llevará tiempo. Las nuevas generaciones serán las que marquen la diferencia”, afirma.

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Lo que el Pinot Noir no tiene, explica, es la capacidad de adaptación que demostró el Cabernet: “Se adaptó bien, mucho mejor que el Pinot Noir. Por lo tanto, tiene más probabilidades de mantenerse a largo plazo”.

También hay una cuestión de confianza que el consumidor ya incorporó. “Cuando vas a comprar un Cabernet, sabés que, si querés algo excelente, vas a tener que gastar dinero. Sabés que va a ser costoso, pero también que será un producto de gran calidad, en el que podés confiar. No esperás conseguir algo excepcional sin hacer una inversión importante”, explica.

La gran pregunta es si un Cabernet Sauvignon de clase mundial puede surgir fuera de Burdeos y Napa. “La respuesta es sí, pero no es algo sencillo”, advierte Hobbs. “Para que otra región alcance el estatus de clase mundial, como Napa o Burdeos, es necesario que las regiones ya consagradas le den su ‘bendición’ o reconocimiento. En el caso de Napa, esto ocurrió gracias a hitos como la creación de Opus One o el Juicio de París de 1976. Esos eventos ayudaron a validar la importancia de Napa Valley como productor de Cabernet de primer nivel. A partir de ahí, la región no dejó de crecer”.

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El enólogo afirmó que el trabajo agronómico en el viñedo define la calidad final por encima de la selección de clones. (Gustavo Gavotti)

—¿Y la Argentina?

—Desde una perspectiva de terroir, creo que en la Argentina contamos con las condiciones necesarias para prosperar; podemos competir con los mejores. Ahora bien, ¿cómo logramos cambiar la percepción del público? Esa es la verdadera pregunta.

Para dimensionar el desafío, Hobbs dibuja su propio mapa mundial del Cabernet Sauvignon: “Burdeos y Napa están casi a la par. Es un logro extraordinario para California. En tercer lugar, aunque, a mi parecer, a bastante distancia, se encuentra Chile”.

Ese tercer escalón es el que, según él, está al alcance de la mano. “Creo que la Argentina podría alcanzar el tercer puesto y, tal vez, superar a Chile en términos de percepción, ya que considero que acá podemos lograr uvas de mayor calidad. El desafío ahora es cómo transformar esa percepción a nivel mundial para que la gente reconozca a la Argentina como un gran productor. Necesitamos más tiempo y más ejemplos”.

También aclara qué entiende por terroir: “Cuando hablo de terroir, no me refiero solo al suelo o al entorno, sino también a la cultura que hay detrás. En la Argentina priorizamos la calidad sobre la producción masiva”.

¿La Argentina es demasiado continental para el Cabernet Sauvignon?

Uno de los mitos que Hobbs desarma con más énfasis es que la Argentina es un país demasiado cálido para esta uva: “Nuestro terroir es muy particular debido a su carácter continental. Pero contamos con zonas de clima fresco, ya sea por la altitud o por la latitud”.

Y ejemplifica: “En Altamira hace tanto frío que, en gran medida, es un entorno ideal para el Cabernet Sauvignon. Me resulta curioso que algunos enólogos hayan llegado a decir que hace ‘demasiado calor’ para cultivar Cabernet de alta calidad. Es algo que nunca entendí, sobre todo porque ellos mismos afirman que es posible producir un Cabernet Franc de excelente calidad, una variedad que, precisamente, requiere un entorno muy fresco”.

El agrónomo Michel Aimé Pouget introdujo la cepa en la Argentina en 1853, donde Mendoza concentra más del 77% de su superficie actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su conclusión es contundente: “En definitiva, sí podemos producir un Cabernet excepcional. Creo que en una cata a ciegas esto queda demostrado. El problema radica en cómo transmitir el mensaje. Durante mucho tiempo, el Malbec acaparó todo el protagonismo y dejó al Cabernet en un segundo plano”.

Eso no significa que sea una uva fácil. Al contrario, a la hora de comparar ambas variedades en el viñedo, reconoce que el Malbec está mejor adaptado, en general, a los climas y suelos argentinos. “Con el Cabernet Sauvignon existe un mayor riesgo, ya que su maduración es más lenta. Además, es más vulnerable ante episodios de lluvia. El Malbec, en cambio, es más resistente a este tipo de variaciones climáticas: tolera mejor el calor extremo y los períodos de sequía, y también gestiona mejor las lluvias”.

Un Oscar a la mejor película

Consultado sobre lo que significa el reconocimiento de Wine Spectator, Hobbs no esconde la emoción. “Sinceramente, es el pináculo en el mundo del vino; es algo así como ganar un Oscar, quizás no el premio al mejor actor, sino el de mejor película. Alcanzar ese nivel es un fenómeno único, algo que cambia las reglas del juego y te ubica en una categoría distinta. No se me ocurre un reconocimiento mayor y me siento profundamente conmovido, complacido y emocionado de que haya ocurrido”.

Pero rápidamente traslada el logro a la Argentina: “Esto, a su vez, ayuda a dar más credibilidad al argumento de que la Argentina merece mayor atención en lo que respecta al Cabernet Sauvignon. Dicho esto, creo que la industria local debería centrarse más en elaborar un Cabernet de calidad. No hubo muchos productores que se hayan dedicado a ello”.

—¿Qué hace falta, entonces?

—Creo que solo hay un puñado de muy buenos productores, pero contamos con ellos: tenemos excelentes enólogos.

Lo de Davis también lo tomó por sorpresa. “Creo que había más de 100 vinos en la cata; contaban con jueces de primer nivel que siguieron una metodología muy rigurosa. Ni siquiera sabíamos qué vinos formaban parte de la selección. Fue una verdadera sorpresa recibir una llamada para informarnos que, entre tantos vinos, habíamos quedado entre los diez mejores. ¡No lo podía creer cuando dijeron que era mi nuevo Cabernet Sauvignon de Argentina! Pregunté: ‘¿Cómo? ¿Podrías repetirlo?’. Y me confirmaron: ‘Sí, su Cabernet está entre los diez mejores’”.

Y remata, entre risas: “Todavía no se publicaron los resultados finales. ¡Espero que seamos los números uno!”.

La cata a ciegas del Juicio de París en 1976 posicionó a la bodega californiana Stag’s Leap frente a las etiquetas tradicionales de Burdeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese vino argentino finalista lleva su nombre, algo que al propio Hobbs no le resultaba cómodo. “Mi equipo en Mendoza quería llamarlo ‘Hobbs Estate’, pero yo me negué rotundamente; me ponía muy nervioso. Les dije que a nadie en la Argentina le gustaría ese nombre, porque no suena a algo auténtico de acá; ‘Hobbs’ suena a otra cosa. Pero, bueno, al final se impusieron; fueron muy firmes, así que no tuve más remedio que ceder y aceptar”.

El Cabernet Sauvignon estuvo en Viña Cobos desde los inicios, aunque al principio fue casi un proyecto paralelo, ya que el foco estaba puesto en el Malbec. “Al ver el potencial de ese viñedo, empecé a trabajar con él y quedé muy impresionado con la calidad que estábamos obteniendo”.

La primera gran validación llegó en los Argentina Wine Awards, el concurso con jurado internacional que presidía el británico Steven Spurrier, el mismo del Juicio de París. “Obtuvimos seis trofeos, más que cualquier otro participante. No fue algo sencillo ni una cuestión de suerte; fue una validación contundente, ya que no otorgan un trofeo a menos que el vino sea de clase mundial. No lo evalúan bajo los estándares de Argentina, Chile o Sudamérica, sino bajo estándares globales”.

Y recuerda: “Steven Spurrier me susurró al entregarme el premio: ‘Este Cabernet es tan bueno como los mejores que probé’. Fue algo increíble”.

—¿Por qué, entonces, el mundo todavía no lo sabe?

—Si contáramos con más recursos para promocionar nuestros vinos a nivel mundial, nuestras ventas sin duda aumentarían, porque tenemos el producto y la calidad, además de una excelente relación calidad-precio. El problema es que no tenemos el capital necesario para hacer esa promoción.

El consumidor, el verdadero juez

Hobbs sabe que el prejuicio también juega. En Europa, cuando un crítico local se enfrenta a un gran tinto argentino, tiende a pensar que el europeo es superior. “Es un problema, sobre todo con Burdeos, sin ánimo de menospreciar a ninguna región. En su momento, Napa Valley rompió ese esquema y ahora estamos en una situación similar. Burdeos probablemente no desea un tercer competidor, así que desde luego nunca van a promover a la Argentina. Pero, al final, eso no importa. Lo que cuenta es el público; el público es quien decide. Ellos son los jueces”.

Para eso, nada mejor que la experiencia del Malbec.

Paul Hobbs cuestiona el mito de que el Cabernet Sauvignon envejece mejor que el Malbec y destaca la complementariedad histórica de ambas variedades en los vinos argentinos. (Gustavo Gavotti)

“Cuando lanzamos el Malbec en el mercado estadounidense no teníamos grandes presupuestos; hicimos cosas muy sencillas. El público simplemente decía: ‘¡Qué vino tan maravilloso! ¿De dónde viene? ¿Cuánto cuesta?’. Fue una gran experiencia. Creo que con el Cabernet Sauvignon deberíamos seguir un camino parecido. Además, hace falta más apoyo interno, ya que todavía somos jóvenes en lo que respecta a la percepción mundial de la Argentina como país productor de vino. Apenas empezamos hace 30 años; somos, en realidad, muy jóvenes”.

También advierte que el escenario cambió. Antes alcanzaba con convencer a un puñado de críticos. “En el pasado había una figura dominante: Robert Parker, por ejemplo. Él era una sola persona capaz de mover todo el mercado. Hoy, en cambio, el panorama está fragmentado. Sigue existiendo la prensa tradicional, pero también tienen gran influencia los propios consumidores, los influencers y una enorme variedad de fuentes en las redes sociales”.

—El gusto también evolucionó

—Antiguamente, los vinos eran muy tánicos; cuando salían al mercado, resultaban difíciles de beber. Hacía falta esperar unos diez años para disfrutarlos realmente. Hoy ya no se busca tanto esa astringencia inicial. El mercado se inclina hacia vinos más frescos, con menos presencia de roble. Aun así, todavía hay quienes prefieren el estilo clásico. Hay espacio para todos.

Cuando la charla deriva hacia la comparación entre el Malbec y el Cabernet Sauvignon, y sobre la idea, tan arraigada, de que el Cabernet tiene mayor potencial de guarda, Hobbs se pone firme. “No, esa es una idea errónea. El Malbec no envejece peor que el Cabernet. ¿De dónde sacaron eso? Si analizás el vino, la cantidad de extracto, los taninos y observás los datos químicos, no hay ninguna razón por la que el Malbec no pueda envejecer bien".

“Fijate en el Pinot Noir: es un vino mucho más ligero y, sin embargo, puede envejecer 30 o 40 años si está bien elaborado. El Malbec puede envejecer igual o mejor que el Cabernet. Es un concepto totalmente equivocado”, agregó.

El desafío del Cabernet Sauvignon argentino es replicar la cercanía y la valoración que logró el Malbec, en un mercado global más diverso, digital y orientado a vinos frescos. (Freepik)

Lejos de pensarlos como rivales, los imagina juntos. “¡Es fantástico! Me encanta. El Malbec y el Cabernet Sauvignon se complementan de maravilla”.

Y lo sabe por experiencia propia: “Los primeros vinos que elaboré bajo la marca Catena Zapata, allá por 1996, eran a base de Malbec, con un toque de Cabernet para darle estructura. Tal como lo cultivábamos en ese momento, el Malbec resultaba demasiado blando. Necesitaba algo que le aportara definición y estructura”.

Las proporciones, aclara, nunca fueron una receta fija y dependieron de cada año.

La clave está en el viñedo

Si hay algo que define la mirada de Hobbs es su obsesión por la viña. Por eso, para él, la gran asignatura pendiente del Cabernet Sauvignon argentino está en el campo, más que en la bodega.

“La verdad es que aún queda mucho trabajo por hacer. No se profundizó tanto en el Cabernet; el enfoque estuvo más centrado en otras variedades tintas. Aunque el Cabernet Sauvignon estuvo presente, en realidad solo se trabajó con seriedad en los últimos diez años. Todavía nos queda mucho por explorar: ¿dónde están los mejores lugares para plantarlo? Sabemos que existen zonas excelentes, pero probablemente todavía haya áreas que no descubrimos”, analiza.

Para Paul Hobbs, el futuro del Cabernet Sauvignon argentino depende de profundizar la exploración de terroirs y encontrar nuevos viñedos capaces de expresar su mejor versión. (Freepik)

—¿Qué pesa más: el clon o la historia de una viña en un suelo específico?

—En mi opinión, el clon es algo secundario. Los clones son relevantes, no es que no importen. Pero lo que a menudo se subestima es el manejo del viñedo; en la Argentina hay mucho margen de mejora en la forma en que se cultivan las vides. Se habla mucho del terroir, de buscar nuevos sitios, de analizar los suelos, pero el cultivo en sí mismo tiene mucho espacio para mejorar. Y, cuando eso ocurra, veremos algo similar a lo que sucede en Borgoña: un viñedo puede ser muy superior al de su vecino, no porque el suelo o el clima sean distintos, sino porque el manejo del cultivo es muy diferente.

Por eso, en sus proyectos prefiere hacerse cargo del viñedo: “No se trata de una agricultura convencional, sino de algo mucho más sofisticado. Y requiere mucho dinero”.

La historia del Vino del Año de Wine Spectator ilustra bien lo que Hobbs imagina para el Cabernet argentino. Coombsville es una denominación relativamente nueva y algo apartada dentro de Napa Valley, que durante años pasó desapercibida.

**Hobbs compara el desarrollo del Cabernet Sauvignon con atrapar una ola: encontrar el terroir indicado, asumir riesgos y acertar en el momento preciso para que el mercado lo descubra. (Freepik)

“Cuando empecé mi propio proyecto, no podía permitirme comprar tierras en las zonas más cotizadas, así que busqué en áreas secundarias, más apartadas. Tuve mucha suerte porque trabajaba como consultor para varias bodegas en Napa Valley, lo que me dio la oportunidad de explorar distintas denominaciones. Así empecé a darme cuenta de que en esa zona se elaboraban vinos excelentes”, relata.

Además, buscaba algo que también persigue en la Argentina: frescura. “Necesitábamos zonas con un clima más frío. Me preocupaba un poco el cambio climático, ya que estábamos teniendo veranos bastante calurosos. Por aquel entonces, esta zona no era reconocida por los grandes productores del valle de Napa. Fue como descubrir una joya en su propio patio trasero, algo que tenían justo delante de sus narices sin haberse dado cuenta”.

El desafío fue aprender a interpretarla, porque ese Cabernet se comporta de forma muy distinta al del resto del valle y la decisión sobre el momento de cosecha resultó crucial. Toda su carrera, de hecho, está hecha de apuestas así. Como cuando decidió elaborar en Sonoma un Cabernet Sauvignon de alta gama con uvas provenientes del corazón de Napa.

“Pensaba: ‘Esto es muy arriesgado’. Lo logré, pero fue una apuesta; asumí el riesgo. Al final me di cuenta de que hay una analogía con el surf: todo es cuestión de timing, de atrapar la ola en el momento justo. Te la jugás, con la esperanza de haberla atrapado en el instante preciso para disfrutar de un buen recorrido”, concluye.

Quizás esa sea la mejor manera de pensar el presente del Cabernet Sauvignon argentino. El terroir está, los enólogos también, y los primeros ejemplos ya se sientan a la mesa con los mejores del mundo. Solo es cuestión de tiempo, inversión, foco y, sobre todo, de que el público lo descubra. Como pasó con el Malbec: la ola parece estar llegando; ahora hay que saber —y querer— agarrarla.