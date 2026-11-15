Petunias: qué necesitan para crecer y florecer desde la primavera

Las petunias requieren al menos seis horas de sol directo para sostener una floración continua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las petunias ofrecen flores desde la primavera hasta el otoño si reciben sol, sustrato con buen drenaje y riego atento. El manejo de la luz, agua y poda define la continuidad de su floración en canteros, macetas y cestas colgantes.

La información fue reunida por la especialista en jardinería Marie Iannotti y revisada por la horticultora Julie Thompson-Adolf. La guía de The Spruce, sitio especializado en tareas domesticas, describe a estas plantas como anuales o perennes de vida corta, según el clima, y detalla las condiciones necesarias para su cultivo.

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El buen drenaje evita el exceso de humedad y ayuda a proteger las raíces en macetas y canteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sol y drenaje sostienen el crecimiento de las petunias

Las petunias pertenecen a la familia Solanaceae y son originarias de Sudamérica. Sus flores, de forma tubular ancha, pueden presentarse en rosa, violeta, amarillo, rojo, naranja, verde o blanco, entre otros tonos. El follaje ramificado suele ser piloso y pegajoso; el porte puede ser compacto, en mata o rastrero.

Para instalarlas en el jardín, conviene esperar a que haya pasado el riesgo de heladas y el suelo alcance al menos 15,5℃ (60℉). La Royal Horticultural Society recomienda cultivarlas en tierra ligera, fértil y bien drenada, a pleno sol y protegidas de los vientos que resecan la planta.

La exposición requerida es de, como mínimo, seis horas diarias de sol directo. Durante períodos de calor intenso, una sombra parcial por la tarde puede ayudar a conservar la floración. El suelo debe mantenerse húmedo, sin encharcamientos, ya que el exceso de agua favorece la pudrición de las raíces.

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Las variedades rastreras pueden utilizarse como cobertura de suelo o en cestas colgantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego se ajusta al suelo y tipo de cultivo

La referencia práctica es revisar los primeros cinco centímetros de sustrato. Cuando esa capa esté seca, corresponde regar. En promedio, las plantas requieren entre 2,5 y 5 centímetros de agua por semana. Aunque las variedades rastreras y ejemplares en recipientes pueden necesitar aportes más frecuentes y profundos, sobre todo con temperaturas elevadas.

La Royal Horticultural Society incluye entre las condiciones de cultivo un sustrato húmedo pero con buen drenaje. Las petunias toleran temperaturas cercanas a 4,4℃ (40℉), pero las heladas las dañan y pueden acabar con ellas. El calor extremo puede interrumpir temporalmente la producción de flores; en macetas, trasladarlas a un sitio protegido permite reducir ese estrés.

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Para acompañar el crecimiento, se puede incorporar compost al suelo antes de plantar y aplicar un fertilizante completo y equilibrado. Desde enero y hasta que la planta decline en otoño, se recomienda utilizar una fórmula líquida para plantas con flores cada dos o tres semanas. Las variedades de crecimiento extendido pueden requerir aplicaciones semanales, según sus instrucciones de cuidado.

Retirar las flores marchitas y recortar tallos largos favorece una planta más compacta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La poda evita tallos largos y favorece nuevas flores

Retirar las flores marchitas contribuye a prolongar la floración en las variedades que no se limpian solas, una práctica que también recomienda la entidad británica. En plantas jóvenes, despuntar los tallos estimula la ramificación: si el ejemplar es compacto basta retirar cerca de 2,5 centímetros; si tiene tallos largos y débiles, puede recortarse hasta la mitad.

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Si la planta se vuelve desgarbada aun con esa práctica, los tallos pueden reducirse a entre 5 y 7,5 centímetros. Al rebrotar, el ejemplar debería recuperar una forma más densa. Las flores u hojas marchitas exigen revisar primero la humedad del suelo, porque el problema puede originarse tanto en falta como en exceso de agua.

El riego debe ajustarse al estado del sustrato, con mayor atención durante los períodos de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada grupo reúne hábitos de crecimiento distintos

La elección de la variedad determina la distancia de plantación y el uso posible:

Las de flores grandes alcanzan corolas de mayor tamaño, aunque sufren más en condiciones cálidas y húmedas.

Las multifloras producen flores más pequeñas, pero en mayor cantidad y con mejor tolerancia a la humedad.

Las floribundas combinan rasgos de los dos grupos anteriores.

Las millifloras son compactas y dan abundantes flores de entre 2,5 y 3,8 centímetros de diámetro.

Las rastreras se adaptan como cobertura de suelo o para caer por los bordes de recipientes.

Las petunias se plantan cuando ya no hay riesgo de heladas y el suelo alcanzó una temperatura adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de flores grandes y multifloras necesitan unos 30 centímetros entre ejemplares; las rastreras, al menos 45 centímetros. En contenedores, los orificios de drenaje son indispensables y un recipiente claro ayuda a evitar el sobrecalentamiento de las raíces.

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Sembradas desde semilla, requieren luz para germinar y deben iniciarse bajo techo entre 10 y 12 semanas antes de la última helada prevista.