Del guante del moonwalk de Michael Jackson al vestido de Lady Di: las piezas más caras de una subasta en Abu Dhabi

Julien’s Auctions subastará pertenencias de Michael Jackson y Diana de Gales del 7 al 9 de diciembre en Abu Dabi (REUTERS/Jeenah Moon)

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El brillo de un guante blanco, la silueta sobria de un vestido azul noche y la chaqueta que convirtió a Thriller en una referencia visual de los años 80 volverán a ocupar el centro de la escena. En Abu Dhabi, el vestuario de Michael Jackson y las piezas que Lady Di eligió para sus apariciones públicas saldrán del archivo para transformarse en objetos de deseo entre coleccionistas, admiradores de la moda y seguidores de la cultura pop.

Julien’s Auctions reunió estas piezas en tres catálogos que recorren distintas formas de construir una imagen pública: Michael Jackson: The Fashion Legacy, dedicado al universo escénico del cantante; Princess Diana: Influence, Fashion, & A Royal Collection, con diseños y efectos personales de la princesa; y Pop Culture Legends, que suma objetos vinculados con la música, el cine, el deporte, el arte y la moda.

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Una exhibición previa reunirá piezas seleccionadas en el Emirates Palace Mandarin Oriental durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1 (REUTERS/Jeenah Moon)

Antes de las ventas de diciembre, una selección se exhibirá en el Emirates Palace Mandarin Oriental, durante la semana del Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.

El guante de “Motown 25”

El guante blanco que Michael Jackson utilizó en la presentación de Motown 25 tiene una estimación de hasta USD 800.000 (REUTERS/Jeenah Moon)

El primer foco estará puesto en el universo visual de Michael Jackson, donde cada prenda ayudó a construir un personaje reconocible a distancia. Entre más de 100 piezas de su vestuario personal, de escenario y de videoclips, el lote que concentra la mayor expectativa es el guante blanco con aplicaciones que usó durante su interpretación de “Billie Jean” en el especial televisivo “Motown 25”, emitido en 1983. Fue allí donde presentó ante una audiencia masiva el paso que luego se identificaría con el moonwalk. Su estimación oscila entre USD 600.000 y USD 800.000.

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El diseñador Michael Bush presentará una obra sobre el vestuario de Michael Jackson en los actos previos a las pujas (REUTERS/Jeenah Moon)

También se pondrán a la venta la chaqueta de cuero roja y negra usada en el videoclip de “Thriller”, con valor a informar a pedido, y los mocasines Florsheim que llevó en esa producción. Estos zapatos, que estarán acompañados por una carta firmada, tienen una estimación de entre USD 30.000 y USD 50.000.

La subasta incluye la chaqueta de cuero de Thriller junto con los mocasines Florsheim que el cantante llevó en el videoclip (REUTERS/Jeenah Moon)

Otro par de mocasines, utilizado por Jackson durante la actuación de “Motown 25”, se calcula entre USD 60.000 y USD 80.000. El catálogo incorpora además dos chaquetas vinculadas con la gira Bad: una prenda firmada, que el artista donó en su momento a la Fundación T. J. Martell, y una de las seis chaquetas luminosas confeccionadas para sus interpretaciones de “Thriller”.

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La colección reúne objetos asociados a momentos públicos de Michael Jackson, desde videoclips hasta presentaciones en vivo (REUTERS/Jeenah Moon)

El conjunto incluye también diseños asociados con “Smooth Criminal” y otras apariciones públicas del cantante. Muchas de las prendas fueron creadas por Dennis Tompkins y Michael Bush, quienes trabajaron durante años en el vestuario escénico de Jackson. Bush participará en actividades previas a la subasta para presentar su libro King of Style II: Dressing Michael Jackson.

El vestido de Catherine Walker de Diana

El vestido de noche de Catherine Walker que Diana de Gales lució en 1995 encabeza su catálogo con una valuación de hasta USD 400.000 (REUTERS/Jeenah Moon)

La venta dedicada a Diana de Gales reúne prendas y objetos personales asociados con actos públicos de sus últimos años. El artículo con mayor estimación es un vestido de noche azul marino de Catherine Walker, que la princesa llevó en 1995 durante una ceremonia del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, en Nueva York.

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Zapatos, vestidos y accesorios forman parte de los lotes que convocarán a coleccionistas internacionales (REUTERS)

El vestido tiene una valuación de entre USD 200.000 y USD 400.000. Diana lo usó cuando entregó un reconocimiento a Liz Tilberis, entonces directora de la revista Harper’s Bazaar. La pieza forma parte de una selección de vestuario creada por firmas que trabajaron con la princesa, entre ellas Walker y Victor Edelstein.

Otro de los lotes son unos mocasines de gamuza de Miss Selfridge utilizados por Diana durante su visita a Angola en 1997. Esa aparición quedó asociada a la campaña internacional contra las minas terrestres. Los zapatos se estiman entre USD 20.000 y USD 30.000.

La colección de Diana de Gales reúne calzado y prendas vinculadas a sus visitas humanitarias a Angola y Bosnia en 1997 (REUTERS/Jeenah Moon)

La colección incluye, además, una camisa Ralph Lauren que utilizó durante un encuentro con sobrevivientes de minas en Bosnia, también en 1997. La estimación de esa camisa va de USD 10.000 a USD 20.000. Los objetos ponen el foco en actividades públicas de la princesa vinculadas con causas humanitarias, además de sus elecciones de vestuario.

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Una prenda usada por la princesa Diana se suma a la venta dedicada a su influencia en la moda (REUTERS/Jeenah Moon)

Las piezas llegaron a Nueva York antes de su exhibición en Abu Dabi

Una selección de los lotes emprendió una gira antes de la exhibición final. El recorrido incluyó paradas en Nueva York, Seattle, Osaka y Newbridge, en Irlanda. En Abu Dhabi, las piezas seleccionadas están expuestas desde el 29 de noviembre y hasta el 5 de diciembre en el vestíbulo del Emirates Palace Mandarin Oriental.

La subasta reúne piezas de música, realeza, cine y cultura pop en una serie de ventas programadas para diciembre (REUTERS)

La subasta nocturna Michael Jackson: The Fashion Legacy se realizará el 7 de diciembre, mientras que una segunda sesión dedicada al artista tendrá lugar el 8 de diciembre por la mañana. La venta de Pop Culture Legends contará con jornadas el 8 y el 9 de diciembre.

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La colección de Diana cerrará el programa de remates el 9 de diciembre. Las pujas ya pueden realizarse en línea para los catálogos abiertos, mientras que los asistentes podrán participar en las ventas presenciales previstas para esa semana.