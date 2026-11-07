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Agua de flores: una opción natural para perfumar cada ambiente del hogar

Infusiones y destilados vegetales ofrecen alternativas para renovar la sensación de los espacios, aunque requieren diferenciarse de los aceites esenciales concentrados

Ilustración en acuarela de una mano que sostiene un frasco con atomizador y rocía líquido sobre sábanas y almohadas blancas.
Una atomización ligera sobre textiles secos permite sumar una fragancia puntual al ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una bruma ligera sobre la ropa de cama o los sillones puede cambiar la percepción de un ambiente. El agua de flores, una preparación aromática elaborada con pétalos, hojas o botones de plantas mediante infusión o destilación, se usa con ese fin en el hogar. AD Magazine propone emplearla para perfumar textiles y distintos espacios con aromas suaves.

Infografía ilustrada con flores, frascos pulverizadores y pictogramas sobre aromas para el hogar, pruebas en telas y advertencias de salud.
Lavanda, rosa, azahar y romero son algunas de las plantas asociadas a distintos espacios de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores y plantas se asocian a distintos ambientes del hogar

La elección del aroma depende del espacio y de la intensidad buscada. La publicación menciona combinaciones para perfumar superficies textiles, sin presentar el agua floral como sustituto de la limpieza ni como método para tratar problemas de humedad.

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El objetivo es sumar una fragancia ligera a un ambiente ya ventilado y acondicionado. Entre las opciones que reúne el medio figuran:

  • Lavanda y manzanilla, sugeridas para la recámara y la ropa de cama.
  • Rosa y geranio, destinadas a la sala y a los sillones de tela.
  • Flor de azahar y cítricos, para estudios o áreas de trabajo.
  • Eucalipto y romero, pensados para el recibidor, cojines de entrada o la cama durante el invierno.
Manos que vierten un líquido dorado con flores secas a través de un colador hacia un vaso de vidrio, junto a frascos, cuencos y un mortero.
Antes de usar una preparación floral sobre telas, se recomienda hacer una prueba en un área poco visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de sus ventajas es la posibilidad de adaptar la fragancia a cada espacio y momento del día. La lavanda y la manzanilla se asocian con la ropa de cama, mientras que la rosa, el geranio, el azahar o los cítricos permiten variar el perfil aromático en salas y áreas de trabajo.

Estas asociaciones responden a perfiles olfativos y preferencias de uso. La nota señala que una atomización sobre la cama recién hecha o sillón puede aportar sensación de frescura, pero no establece cantidades, tiempos de conservación ni instrucciones de preparación verificadas para cada mezcla.

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Mujer de perfil con suéter de punto marrón rociando un líquido de una botella de vidrio ámbar. Se ve el rocío y varias plantas de interior al fondo.
La ventilación regular sigue siendo una medida central para el cuidado de los ambientes interiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones aconsejan no equiparar lo natural con lo inocuo

El uso de agua de flores no es idéntico al de un aceite esencial. Estos últimos son extractos vegetales concentrados y requieren medidas de seguridad específicas.

La Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de Francia advierte que los aerosoles y difusores basados en aceites esenciales pueden emitir compuestos orgánicos volátiles y causar irritación de ojos, nariz, garganta o vías respiratorias en algunas personas.

Una mujer revuelve un cuenco de vidrio junto a frascos de hierbas, flores secas, aceites y cucharas de madera sobre una mesada blanca.
Los pétalos, hojas y botones aromáticos pueden emplearse en preparaciones destinadas a textiles y rincones puntuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación práctica es separar ambos productos. Una preparación floral para textiles no debe enriquecerse de forma improvisada con aceites esenciales ni aplicarse sobre la piel, alimentos o superficies que niños pequeños puedan llevarse a la boca.

Tampoco corresponde atribuirle propiedades para “purificar” el aire o mejorar la salud: la ANSES sostiene que la información disponible no permite extraer conclusiones inequívocas sobre los efectos de los aerosoles y difusores de aceites esenciales. Para un empleo doméstico prudente, las pautas centrales son:

  • Ventilar el ambiente durante y después de perfumarlo.
  • Mantener frascos y atomizadores fuera del alcance de niños.
  • Suspender el uso ante molestias respiratorias, oculares o cutáneas.
  • Consultar a un profesional de salud antes de usar aceites esenciales si hay asma, enfermedades respiratorias, embarazo o lactancia.
Manos de mujer vierten flores secas de hibisco en una jarra de vidrio con agua hirviendo y vapor, en una cocina moderna con luz natural.
La elección de la fragancia puede variar según el uso de cada habitación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación y prueba previa protegen los textiles y a quienes habitan la casa

El Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) señala que los aceites esenciales pueden provocar irritación, dificultades respiratorias o reacciones alérgicas y que las personas con alergias, asma, embarazo, lactancia, niños y bebés requieren cautela adicional.

Antes de rociar un agua floral sobre una tela, conviene probarla en una zona poco visible y dejarla secar. Esa medida permite comprobar si modifica el color o deja marcas. También es preferible no saturar colchones, almohadas, cortinas o tapizados: la humedad añadida no reemplaza la limpieza ni la ventilación regular.

En la práctica, el agua de flores puede integrarse como un recurso de fragancia puntual, con fórmulas simples y uso moderado. La ventilación del hogar, lavado de los textiles y resguardo de los productos aromáticos son medidas separadas que deben mantenerse aunque se elija perfumar los ambientes.

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