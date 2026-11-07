5 claves respaldadas por la ciencia para que seas más feliz en casa

Descubre cómo aplicar principios de neurociencia para crear un hogar que promueva la calma, la felicidad y el bienestar. Aprende sobre la importancia de la luz natural, la biofilia, el color, el orden visual y los recorridos claros en tu espacio.

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Hace años que trabajo con personas que quieren cambiar su casa y, en el fondo, quieren cambiar cómo se sienten adentro de ella. Porque el diseño de interiores también es una herramienta de regulación emocional. No lo digo desde la intuición ni desde el gusto personal: lo dice la evidencia que viene produciendo la neurociencia ambiental en los últimos años, un campo que estudia de manera directa cómo el espacio físico donde vivimos afecta el sistema nervioso, las hormonas del estrés y el estado de ánimo.

Luz, orden y naturaleza: las claves científicas para diseñar tu casa

Cinco claves resumen buena parte de lo que esta disciplina viene comprobando sobre cómo diseñar una casa para vivir mejor. No son tendencias ni recomendaciones de revista: surgen de estudios con mediciones fisiológicas concretas, como niveles de cortisol, presión arterial y actividad cerebral. A continuación, comparto cada una de esas claves con la mirada de quien las aplica todos los días en proyectos reales, y con los datos que las respaldan.

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La exposición a luz natural regula el cortisol y mejora el ánimo

Empiezo por la luz porque es, para mí, la variable que más rápido cambia la experiencia de un ambiente, y también la más subestimada por quienes encaran una reforma. Durante años escuché la misma frase en consultas de clientes: “La luz ya la resuelvo con lámparas”. Es un error que entiendo, porque la luz artificial es visible y medible de forma inmediata, mientras que la luz natural parece un dato del lote, algo que no se puede modificar. Pero sí se puede, y de hecho es la variable de diseño con mayor cuerpo de evidencia científica detrás.

La exposición a luz solar directa regula el cortisol y mejora la calidad del sueño

Un informe reciente elaborado por Solatube, centrado en la psicología de la luz natural, sintetiza un conjunto amplio de estudios revisados por pares y concluye que la falta de acceso a luz diurna está asociada a mayor estrés, ansiedad, síntomas depresivos y una calidad de vida más baja. La serotonina, el neurotransmisor vinculado a la regulación del ánimo, muestra una renovación más alta durante los períodos de mayor exposición a luz solar intensa, mientras que la melatonina, la hormona del sueño, se suprime con la luz del día y así ayuda a sostener el reloj biológico interno. El cortisol, por su parte, sigue un patrón circadiano natural que la exposición a luz en la mañana contribuye a regular.

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Lo que más me interesó de esta síntesis es un dato muy concreto: en un experimento donde se comparó una oficina con acceso optimizado a luz natural y vistas al exterior frente a otra con ventanas tradicionales y persianas, las personas del primer grupo durmieron 37 minutos más por noche. No hablamos de un cambio decorativo, hablamos de una diferencia medible en la calidad del descanso, producida únicamente por el modo en que la luz entraba al ambiente durante el día.

Ambientes con mayor acceso a luz natural registraron mejoras medibles en el descanso

Cuando empiezo un proyecto lo primero que hago es un relevamiento de orientación y recorrido solar antes de pensar en cualquier otra decisión. Priorizo que los ambientes donde la familia pasa más horas del día, como el living, la cocina o el escritorio, reciban luz directa en algún momento de la jornada. Si la orientación no acompaña, trabajo con espejos estratégicos, superficies reflectantes claras cerca de las aberturas y, cuando el presupuesto lo permite, con soluciones de conducción de luz cenital. También recomiendo evitar cortinas pesadas y opacas en los ambientes de uso diurno: una cortina liviana que filtra pero no bloquea cumple mejor la función biológica que buscamos.

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El cerebro gasta energía procesando cada objeto que ve

La segunda clave tiene que ver con algo que detecto en casi todas las primeras visitas que hago a una casa: la acumulación. No hablo necesariamente de desorden visible, sino de la cantidad de estímulos que compiten por la atención en un mismo campo visual. Cada objeto que el ojo registra implica un procesamiento cognitivo, por mínimo que sea, y ese procesamiento tiene un costo energético para el cerebro.

Las zonas de descanso visual ayudan a bajar el nivel de estrés en cada ambiente

El reciente artículo publicado en la revista Ideal Home, que reúne testimonios de psicólogos e interioristas sobre cómo hacer de la casa un lugar más feliz, incluye una cita que resume bien el fenómeno. Según la interiorista Katie Malik, “el desorden es una de las fuentes de estrés más comunes y potentes en el hogar”, y agrega que la investigación ha mostrado que las mujeres que viven en casas desordenadas presentan niveles más altos de cortisol, la hormona del estrés. La misma nota recoge las palabras de la psicóloga practicante Ravi Gill, quien explica que los espacios caóticos aumentan la carga cognitiva y el estrés, mientras que un entorno más despejado reduce esa carga y favorece la regulación emocional.

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Esto no significa que haya que vivir en un ambiente vacío o minimalista al extremo. Lo que cambia el procesamiento cerebral no es la cantidad absoluta de objetos, sino la organización visual del espacio: cuántos planos, colores, texturas y formas distintas conviven sin un criterio de agrupación. Un estante con veinte libros ordenados por altura y color genera menos estímulo visual que una mesa con cinco objetos dispersos sin relación entre sí.

Cuando el objetivo es bajar la carga cognitiva de un ambiente, es recomendable trabajar con paletas continuas entre superficies estructurales

En mis proyectos trabajo este punto con lo que llamo “zonas de descanso visual”: superficies libres, sin objetos, distribuidas de manera estratégica en cada ambiente. No hace falta que sea toda la pared o toda la mesada; alcanza con que el ojo tenga, en cada ambiente, al menos un punto donde no haya nada que procesar. También recomiendo revisar la cantidad de categorías de objetos que conviven en un mismo mueble: una biblioteca con libros, plantas, marcos, cerámicas y souvenirs todos mezclados exige más esfuerzo de lectura visual que la misma biblioteca organizada por tipo de objeto, con agrupaciones claras.

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Tener plantas o materiales naturales baja la presión arterial y la ansiedad

La tercera clave es la que más me entusiasma como diseñadora, porque conecta directamente con algo que la especie humana hizo durante la enorme mayoría de su historia: vivir en contacto con elementos naturales. La teoría que explica este fenómeno se llama biofilia, un término que combina las raíces griegas de “vida” y “amor”, y que describe la tendencia humana a buscar conexión con sistemas vivos y con la naturaleza.

La presencia de plantas de interior se asocia a una reducción de la ansiedad

Una revisión sistemática publicada este año en la revista académica especializada en arquitectura Architecture, Design and Health, bajo el sello de Taylor & Francis, analizó 2.489 estudios sobre diseño biofílico en complejos residenciales y, tras un proceso de selección riguroso, incluyó 13 investigaciones de calidad moderada a alta. El resultado es contundente: los componentes naturales más estudiados fueron la vegetación, presente en el 80% de los casos analizados, la luz natural, en el 67%, y el agua, en el 47%. Esos elementos aparecen asociados de manera consistente con mejoras en la salud mental, física y social, con mayor bienestar emocional y con un incremento en los niveles de energía y vitalidad de quienes habitan esos espacios.

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El diseño biofílico combina luz, textura, sonido y aroma para potenciar sus efectos

La misma revisión explica el mecanismo detrás de estos resultados a través de lo que se conoce como la teoría de la recuperación del estrés, desarrollada originalmente por el investigador Roger Ulrich. Según este marco teórico, la exposición a elementos naturales activa el sistema nervioso parasimpático, el encargado del llamado modo de “descanso y digestión”. Esa activación produce una reducción medible del cortisol, una baja de la presión arterial, una disminución de la frecuencia cardíaca y una mayor sensación de equilibrio emocional.

Un dato que incorporo siempre a mis recomendaciones surge de una investigación de la Universidad Tecnológica de Sídney, citada en un artículo reciente de la plataforma especializada Skyrye Design: la sola presencia de plantas de interior en espacios de trabajo redujo la ansiedad de los empleados en un 37% y los síntomas de depresión en un 58%. Son cifras que, trasladadas al hogar, respaldan algo que muchas veces se trata como un gusto estético y que en realidad tiene una base fisiológica medible.

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El color cambia la emoción

La cuarta clave tiene que ver con un recurso que, en apariencia, es el más conocido del diseño de interiores, pero que sigue aplicándose de manera superficial en muchas casas: el color. La intuición popular ya asocia ciertos tonos con ciertos estados de ánimo, pero la evidencia reciente permite ir más allá de esa intuición y entender el mecanismo detrás de esa asociación.

El dormitorio y el living cumplen funciones cerebrales diferentes y requieren paletas propias

El concepto que mejor explica este fenómeno es el que algunos investigadores en neuroestética llaman “diseño de bajo cortisol”. La idea central es que determinados entornos cromáticos pueden regular de manera activa la respuesta al estrés del organismo. El mecanismo propuesto es que ciertos pigmentos terrosos reflejan las mismas longitudes de onda que el sistema nervioso humano evolucionó para asociar con entornos naturales seguros, como el suelo de un bosque, la piedra o la tierra. Por eso, en 2026 la paleta de color biofílica se alejó de los grises y los beige fríos que dominaron la década anterior, para acercarse a lo que varios diseñadores describen como una “calidez madura”: tonos terrosos, apagados, ligeramente opacos, que transmiten arraigo sin caer en la frialdad de los tonos neutros puros.

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Los tonos cálidos y fríos inciden de manera directa en los niveles de energía

En mi experiencia, el color funciona mejor cuando se piensa por función del ambiente y no solo por armonía general de la casa. El dormitorio y el living cumplen tareas cerebrales distintas: uno está pensado para el descanso y la desconexión, el otro para la actividad, el encuentro y, en muchos casos, la energía. Aplicar la misma paleta a ambos ambientes desaprovecha la posibilidad de que el color ayude a esa transición entre estados. Para dormitorios suelo trabajar con colores fríos o neutros apagados, como verdes grisáceos, azules profundos o lavandas tenues, que en la literatura sobre percepción del color se asocian a una activación más baja del sistema nervioso y favorecen estados de calma. Para livings y espacios sociales, en cambio, incorporo tonos cálidos con mayor saturación, como terracotas, ocres o mostazas, que tienden a activar mayor energía y sociabilidad.

Los recorridos confusos generan fricción inconsciente cada vez que los cruzás

La última clave es la que menos se percibe de manera consciente, y por eso es también la que más me cuesta explicar en una primera reunión con un cliente. Hablo de la circulación: el modo en que una persona se mueve dentro de su propia casa, los recorridos que repite todos los días sin pensarlos, y la fricción que esos recorridos generan cuando están mal resueltos.

Cada vez que una persona tiene que esquivar un mueble, abrir una puerta que choca con otra, o desviar su camino habitual porque algo quedó en medio, el cerebro procesa ese obstáculo, por más mínimo que sea, como una interrupción. Son microdecisiones que no llegan a la conciencia pero que, repetidas decenas de veces por día, suman una carga cognitiva constante. La revisión de diseño biofílico de npj Urban Sustainability menciona, entre los componentes construidos más estudiados junto a las formas biomórficas, la configuración espacial, presente en el 27% de los estudios relevados, como un factor que influye de manera directa en el bienestar de quienes habitan un espacio.

Una circulación fluida reduce la fricción inconsciente del uso diario de la casa

En términos prácticos, trabajo la circulación de una casa desde el primer boceto, antes de definir terminaciones o mobiliario. Primero identifico los recorridos de mayor frecuencia: el camino entre la cama y el baño, entre la cocina y la mesa, entre la puerta de entrada y el resto de la casa. Esos trayectos necesitan quedar libres de obstáculos fijos y, en lo posible, mantener un ancho constante que no obligue a girar el cuerpo ni a caminar de costado. Un pasillo de 90 centímetros libres es, en mi experiencia, el mínimo que permite un desplazamiento sin fricción para una persona adulta; por debajo de esa medida, el cuerpo empieza a ajustar de manera inconsciente su postura y su ritmo de marcha, y esa adaptación constante también tiene un costo de atención.

La configuración espacial es uno de los factores con mayor peso en el bienestar

También reviso la ubicación de las puertas y el sentido en que abren. Una puerta que invade el paso de otra, o que obliga a reorganizar el mobiliario de un ambiente completo para poder abrirla del todo, es una fuente constante de fricción que muchas veces pasa inadvertida hasta que se hace evidente en el uso diario. Lo mismo ocurre con los muebles ubicados en los puntos de cruce entre ambientes: una mesa ratona demasiado grande para el paso entre el sillón y la ventana, o una silla que queda en el medio del camino hacia la cocina, generan ese mismo tipo de interrupción constante, pequeña pero acumulativa.

Diseñar desde la evidencia, no solo desde la estética

Ninguna de estas cinco claves exige una reforma completa ni un presupuesto elevado. La luz natural se gana con decisiones de orientación y con cortinas livianas, no necesariamente con una obra. El orden visual se logra reorganizando lo que ya existe en una casa. Una planta y un textil de lino cuestan una fracción de lo que cuesta cualquier renovación estructural.

Estudios con mediciones fisiológicas comprobaron que decisiones como la paleta de color, la presencia de plantas o la circulación de los ambientes modifican el estado emocional de sus habitantes

El color se puede repensar con una sola pared. Y la circulación, muchas veces, se mejora simplemente moviendo un mueble que lleva años en el mismo lugar equivocado. Lo que cambia no es el presupuesto del proyecto, sino la mirada con la que se lo encara: diseñar no solo para que una casa se vea bien en una foto, sino para que el cuerpo y el cerebro de quien la habita descansen cada vez que cruzan la puerta.

Fotos: Ilustrativas Infobae