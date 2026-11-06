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Receta de wrap con carne de cerdo y verduras, rápida y fácil

El plato integra los beneficios nutricionales de los vegetales y puede cocinarse con cualquier ingrediente que sobre en la heladera

Dos wraps rellenos de carne y vegetales en un plato, acompañados por un cuenco de salteado, gajos de lima y queso crema sobre una mesa.
Cada tortilla se enrolla con los laterales hacia adentro para mantener el relleno contenido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un wrap casero de carne de cerdo con verduras combina tiras de carne cocida con vegetales frescos o salteados dentro de una tortilla. Puede incluir ingredientes como cebolla, morrón, zanahoria, repollo o lechuga, según la preparación elegida. La tortilla funciona como base para reunir el relleno y presentar el plato en porciones individuales.

Resulta una opción adecuada para una cena rápida, un almuerzo sencillo o una vianda. La receta permite organizar una comida completa con pocos pasos, ajustar las cantidades según el número de porciones y utilizar ingredientes disponibles en la cocina. El relleno puede prepararse con anticipación y conservarse por separado hasta el momento de armar los wraps.

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Existen variantes con pollo, atún, legumbres, queso, huevo o vegetales. También es posible reemplazar la tortilla tradicional por opciones integrales, de maíz o sin gluten, de acuerdo con las preferencias alimentarias.

Receta de wrap con carne de cerdo y verduras

Se trata de una tortilla de trigo rellena con carne de cerdo cortada en tiras, morrón, cebolla, zanahoria y una salsa suave de soja y limón. La cocción se realiza en sartén, a fuego fuerte y durante pocos minutos.

El resultado es un plato completo, con carne y verduras distribuidas en una preparación fácil de servir. Puede acompañarse con una ensalada, una guarnición de arroz o una salsa adicional, según la presentación elegida.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.
Una sartén con carne de cerdo y verduras sobre una hornalla, junto a un plato con tres tortillas rellenas enrolladas y hojas de perejil.
La carne se cocina a fuego fuerte antes de incorporarla nuevamente a las verduras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gr de carne de cerdo, preferentemente carré, bondiola o solomillo, cortada en tiras finas.
  • 4 tortillas de trigo grandes.
  • 1 cebolla cortada en pluma.
  • 1 morrón rojo cortado en tiras.
  • 1 zanahoria cortada en bastones finos.
  • 1 zucchini cortado en bastones.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • 2 cucharadas de aceite.
  • 2 cucharadas de salsa de soja.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 cucharadita de pimentón dulce.
  • 0,5 cucharadita de comino molido.
  • Sal y pimienta, cantidad necesaria.
  • 4 cucharadas de queso crema, opcional.
  • 4 cucharadas de repollo morado cortado fino, opcional.
  • Perejil fresco picado, cantidad necesaria.

Cómo hacer wrap con carne de cerdo y verduras, paso a paso

  1. Colocar la carne de cerdo en un bol. Agregar la salsa de soja, el jugo de limón, el pimentón, el comino, la pimienta y el ajo picado. Mezclar y dejar reposar durante 10 minutos.
  2. Calentar una sartén amplia a fuego fuerte y agregar 1 cucharada de aceite. Incorporar la carne de cerdo y cocinar durante 5 a 7 minutos, hasta que esté dorada y completamente cocida.
  3. Retirar la carne de la sartén y reservarla en un plato. No sobrecargar la sartén, porque la carne podría hervirse en lugar de dorarse.
  4. Agregar el resto del aceite a la misma sartén. Incorporar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el zucchini.
  5. Saltear las verduras durante 5 minutos. Deben quedar tiernas, pero conservar algo de textura. Condimentar con una pizca de sal y pimienta.
  6. Volver a incorporar la carne a la sartén. Mezclar con las verduras y cocinar durante 2 minutos más para integrar los sabores.
  7. Calentar las tortillas de trigo en una sartén limpia durante 20 a 30 segundos por lado. No las cocines demasiado, porque podrían quebrarse al enrollarlas.
  8. Untar cada tortilla con 1 cucharada de queso crema, si se utiliza. Distribuir el relleno en el centro y sumar el repollo morado y el perejil.
  9. Doblar los laterales hacia adentro y enrollar desde la parte inferior, presionando suavemente para que el relleno quede contenido.
  10. Servir los wraps de inmediato, enteros o cortados al medio.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones, con 1 wrap por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 520 kcal.
  • Grasas: 20 gr.
  • Carbohidratos: 48 gr.
  • Proteínas: 35 gr.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional dependerá de los ingredientes utilizados en la preparación o las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El relleno cocido puede conservarse en la heladera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Las tortillas conviene guardarlas por separado para evitar que absorban humedad. El wrap ya armado puede mantenerse en la heladera durante 24 horas, envuelto en papel film o dentro de un recipiente cerrado.

También es posible congelar el relleno durante 2 meses. Para consumirlo, descongelarlo en la heladera y calentarlo en sartén antes de armar los wraps.

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