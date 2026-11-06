Los errores al cargar el lavavajillas que dejan restos de comida: cómo colocar ollas, fuentes y recipientes

Los platos grandes se colocan en posición vertical en la bandeja inferior con las superficies con restos orientadas hacia el centro del lavavajillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una carga demasiado ajustada puede hacer que el lavavajillas termine el ciclo con restos de comida o agua acumulada en la vajilla. La pauta más importante es evitar que platos, vasos y fuentes queden apretados, superpuestos o encajados entre sí, para que los chorros de agua y el detergente alcancen cada superficie.

Un contacto leve entre algunas piezas no implica necesariamente un mal lavado. El problema aparece cuando la distribución impide la circulación del agua. Esta diferencia ayuda a aprovechar la capacidad del aparato sin sacrificar el resultado de limpieza.

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Los platos no deben quedar apretados en la rejilla inferior

Noah Pinsonnault recomienda evitar el contacto entre las caras curvas de los cuencos para que el chorro alcance el interior de cada pieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los platos grandes y los recipientes más sucios se colocan en la bandeja inferior, en posición vertical y sujetos por las ranuras. Conviene orientar las zonas con residuos hacia el centro del lavavajillas, donde suele concentrarse el chorro de agua más intenso.

La regla es sencilla: cada pieza debe tener espacio suficiente para recibir agua por ambos lados. Una carga compacta bloquea el paso del agua y deja zonas sin lavar, aunque se haya elegido un programa adecuado.

Las ollas, sartenes y fuentes aptas para lavavajillas también deben ir en esta bandeja. Es preferible ubicarlas inclinadas, con el interior hacia abajo o hacia los aspersores, para evitar que retengan agua durante el ciclo.

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Los cuencos encajados impiden que el agua limpie el interior

Las ollas y sartenes requieren una ubicación inclinada con el interior hacia abajo para impedir la retención de agua durante el ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuencos requieren una atención especial porque suelen colocarse uno dentro de otro para ahorrar espacio. Sin embargo, esa disposición forma una barrera que impide que el agua alcance el interior de cada recipiente.

Noah Pinsonnault, analista del laboratorio de limpieza y cuidado del hogar de Good Housekeeping, recomienda evitar que los recipientes se apoyen por sus caras curvas. Según explicó al medio, esa posición puede hacer que se encajen y que el rociador no llegue a la parte superior.

La alternativa es acomodarlos separados y con la abertura orientada hacia el chorro. Los cuencos no deben apilarse ni superponerse, incluso si parece que aún queda espacio disponible en la bandeja.

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Vasos y tazas deben ir separados en la bandeja superior

Los vasos deben ubicarse entre las varillas de la rejilla superior con una inclinación que facilite el escurrimiento de la base. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bandeja superior está pensada para vasos, tazas, recipientes pequeños y plásticos aptos para lavavajillas. Los vasos deben ubicarse entre las varillas, nunca apoyados sobre ellas, porque podrían desplazarse, chocar o romperse durante el lavado.

También conviene inclinarlos ligeramente para que el agua escurra y no quede acumulada en la base. Las tazas deben colocarse con una inclinación similar, sin tapar unas a otras.

Separar los vasos reduce las marcas, los golpes y el riesgo de que queden zonas sin enjuagar. Las piezas delicadas necesitan estabilidad, pero no una distribución que las deje en contacto constante.

Los brazos aspersores deben girar sin obstáculos

La comprobación manual del giro de los brazos aspersores antes del inicio del ciclo previene bloqueos causados por utensilios largos. (Freepik)

La correcta separación de la vajilla depende del movimiento de los brazos aspersores. Si una olla alta, un utensilio largo o una bandeja mal colocada bloquean su giro, el agua no se repartirá de forma uniforme por el interior del aparato.

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Antes de iniciar el ciclo, es útil girar el brazo aspersor con la mano. Si roza con algún objeto, hay que recolocar la carga hasta que pueda moverse libremente.

Esta revisión toma pocos segundos y evita que parte de los platos salga sucia. Un brazo aspersor bloqueado reduce la eficacia de todo el lavado, incluso cuando el detergente y el programa son adecuados.

No sobrecargar ayuda a evitar un segundo lavado

La retirada de los restos sólidos de comida resulta suficiente antes del lavado sin necesidad de un enjuague completo previo. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Llenar el lavavajillas hasta el límite puede parecer una forma de ahorrar tiempo y agua, pero una carga excesiva puede tener el efecto contrario. Si los chorros no alcanzan todos los utensilios, será necesario lavar a mano o repetir el ciclo.

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Para mejorar el resultado, basta con retirar los restos sólidos de comida antes de cargar los platos. No hace falta enjuagarlos por completo si el electrodoméstico se pondrá en marcha enseguida, ya que los detergentes actuales están diseñados para actuar sobre restos adheridos.

También es importante mantener libre el dispensador de detergente. Una fuente o sartén grande ubicada delante de la tapa puede impedir que se abra correctamente y que el producto se distribuya durante el ciclo.

Los cubiertos y plásticos también necesitan una distribución ordenada

La colocación de los cubiertos con los mangos hacia abajo en la cesta facilita el lavado y evita que las piezas queden trabadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cubiertos deben repartirse para impedir que cucharas, tenedores y cuchillos queden trabados entre sí. En los modelos con cesta, los mangos pueden ir hacia abajo para facilitar la limpieza de la parte que entra en contacto con los alimentos; los cuchillos afilados requieren una colocación segura o lavado manual.

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Los plásticos ligeros deben quedar bien sujetos en la bandeja superior. De lo contrario, podrían darse vuelta, llenarse de agua o desplazarse hacia una zona donde interfieran con otros elementos.

La disposición final debe permitir que el agua circule sin bloqueos: la mejor carga no es la que incluye más piezas, sino la que deja cada una expuesta al lavado.