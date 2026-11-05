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Receta de galletas de arroz caseras, rápida y fácil

La mezcla incorpora huevo, queso rallado, aceite y condimentos, se procesa hasta obtener una pasta y se estira fina sobre una placa antes de cocinarse hasta quedar seca y dorada

Galletas redondas de arroz inflado sobre una tabla de madera, junto a un cuenco con arroz crudo y un vaso de cerámica sobre la mesa.
Las galletas de arroz caseras permiten aprovechar el arroz cocido sobrante de otras comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Crujientes, livianas y listas en pocos minutos, estas galletas de arroz caseras son una buena forma de aprovechar arroz cocido que quedó de otra comida.

En Argentina funcionan muy bien como snack, acompañamiento de picadas o colación. Se pueden preparar al horno con pocos ingredientes y adaptar con queso, semillas o hierbas secas.

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Receta de galletas de arroz caseras

Se trata de unas galletas crocantes hechas con arroz cocido, huevo, queso rallado y condimentos. La mezcla se procesa hasta formar una pasta, se estira en una placa y se cocina al horno hasta que queda seca y dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 250 gr de arroz blanco cocido y frío
  • 1 huevo
  • 50 gr de queso rallado
  • 1 cucharada de aceite
  • 1 cucharadita de orégano
  • 0,5 cucharadita de pimentón
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Aceite o rocío vegetal para la placa
Un plato con arroz blanco, un cuenco con queso rallado, un huevo entero y una cuchara de madera colocados sobre una mesa de madera rústica.
Entre los ingredientes se encuentran arroz blanco cocido y frío, huevo y queso rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de arroz caseras, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Cubrir una placa con papel manteca o aceitarla ligeramente.
  2. Colocar el arroz cocido, el huevo, el queso rallado, el aceite, el orégano, el pimentón, la sal y la pimienta en una procesadora.
  3. Procesar hasta obtener una pasta húmeda y bastante uniforme. Si la mezcla queda demasiado seca, agregar 1 cucharada de agua.
  4. Volcar la preparación sobre la placa. Cubrirla con otro papel manteca y estirar con un palo de amasar hasta lograr un espesor de 3 mm a 5 mm.
  5. Retirar el papel superior y marcar cuadrados o rectángulos con un cuchillo.
  6. Llevar al horno durante 15 minutos. La masa debe quedar bien fina para que las galletas resulten crocantes.
  7. Retirar la placa, separar las galletas y dar vuelta cada pieza. Cocinar otros 5 minutos, hasta que los bordes estén dorados y firmes.
  8. Apagar el horno y dejar las galletas dentro durante 5 minutos con la puerta entreabierta. Este paso ayuda a eliminar la humedad y mejora la textura crocante.
  9. Enfriar por completo antes de guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 20 galletas pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 190 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 22 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar las galletas en un recipiente hermético, una vez que estén completamente frías.

  • En la heladera: hasta 4 días
  • A temperatura ambiente: hasta 2 días, en un lugar seco
  • En el freezer: hasta 1 mes

Para recuperar la textura crocante, calentarlas durante 5 minutos en horno a 160°C. No conviene guardarlas calientes porque pueden ablandarse por la humedad.

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