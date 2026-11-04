Tendencias

Receta de papas fritas a caballo, rápida y fácil

El plato admite distintas cantidades según la cantidad de comensales y puede adaptarse como guarnición o propuesta principal

Plato con papas fritas y dos huevos fritos sobre una servilleta de tela, junto a un tenedor, un cuchillo y vasos en una mesa de madera.
Las papas se cortan en bastones de tamaño parejo para lograr una cocción uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las papas fritas a caballo son un receta compuesto por papas fritas y huevos, con la clara cocida y la yema cremosa. La combinación suele presentarse en una fuente o plato amplio, con los huevos colocados sobre las papas recién hechas.

Es una preparación habitual para el almuerzo o la cena, sobre todo cuando se busca una opción abundante elaborada con pocos ingredientes. Puede servirse como plato principal o compartirse en porciones, según la ocasión.

PUBLICIDAD

También funciona como guarnición para carnes, milanesas o bifes. En esos casos, las papas fritas a caballo suman una base de papas doradas y huevo que acompaña cortes de carne y otras preparaciones de cocina cotidiana.

Receta de papas fritas a caballo

Se trata de una preparación hecha con papas cortadas en bastones y fritas hasta quedar doradas, acompañadas por huevos fritos con la clara cocida y la yema tierna.

El resultado es un plato de papas crocantes por fuera y tiernas en el interior, cubiertas por huevos recién hechos. Al cortar la yema, esta se integra con las papas y aporta una textura cremosa que completa la preparación.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos
Dos huevos en una sartén sobre una hornalla junto a un plato hondo con papas fritas en una mesada de madera.
Los huevos se fríen aparte, con la clara cocida y la yema aún tierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 1 kg de papas
  • 8 huevos
  • 1 l de aceite de girasol para freír
  • Sal fina, cantidad necesaria
  • Pimienta negra, opcional

Cómo hacer papas fritas a caballo, paso a paso

  1. Pelar las papas y cortarlas en bastones parejos, de aproximadamente 1 cm de grosor.
  2. Enjuagar los bastones con agua fría para retirar parte del almidón. Secarlos muy bien con un repasador limpio o papel absorbente.
  3. Calentar abundante aceite en una sartén profunda o freidora. Para comprobar la temperatura, colocar un bastón de papa: debe comenzar a burbujear de inmediato sin quemarse.
  4. Freír las papas en tandas durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernas pero todavía pálidas. Retirarlas y escurrirlas.
  5. Subir la temperatura del aceite y realizar una segunda fritura durante 2 a 4 minutos, hasta que las papas queden doradas y crocantes. No llenar demasiado la sartén, porque el aceite pierde temperatura y las papas quedan blandas.
  6. Escurrir las papas sobre papel absorbente y condimentar con sal mientras todavía están calientes.
  7. En una sartén limpia, colocar una pequeña cantidad de aceite y cocinar los huevos de a 2 o 3 unidades, según el tamaño de la sartén.
  8. Cocinar hasta que la clara esté firme y la yema permanezca cremosa. Mantener el fuego medio para evitar que la base del huevo se queme antes de que la clara esté cocida.
  9. Servir las papas fritas en una fuente o en platos individuales. Colocar 2 huevos fritos por porción y terminar con pimienta negra, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 650 kcal
  • Grasas: 42 gr
  • Carbohidratos: 56 gr
  • Proteínas: 15 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas fritas a caballo se disfrutan mejor recién hechas, porque las papas pierden crocancia y el huevo cambia de textura.

Si sobra preparación, conservar las papas y los huevos por separado en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 1 día.

No se recomienda freezar el plato terminado. Las papas pueden recalentarse en horno fuerte o freidora de aire, pero el huevo conviene prepararlo en el momento.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de helado de maracuyá casero, rápida y fácil

Esta preparación cremosa combina nata montada con leche condensada y el jugo ácido del fruto tropical, logrando una textura suave en el congelador tras sólo 20 minutos de trabajo activo en la cocina

Receta de helado de maracuyá casero, rápida y fácil

Cuál es la fórmula que impulsa hasta un 70% más de interacción en redes sociales, según un reciente estudio

Especialistas en marketing digital analizaron miles de publicaciones y detectaron el patrón que reduce la participación en línea. Qué estrategia conviene aplicar para no perder alcance ni audiencia frente a la competencia

Cuál es la fórmula que impulsa hasta un 70% más de interacción en redes sociales, según un reciente estudio

Un invento argentino llegó al museo espacial más grande del mundo: “Nunca lo imaginamos”

Se trata de la miniPCR, una especie de “fotocopiadora de ADN” creada por dos biólogos formados en la UBA. Ya fue utilizada por astronautas en la Estación Espacial Internacional y ahora integra una muestra permanente en Washington

Un invento argentino llegó al museo espacial más grande del mundo: “Nunca lo imaginamos”

Matt Damon deslumbró junto a su hija Isabella en Nueva York: los looks que conquistaron una noche de gala

Con una sincronía estética que combinó sobriedad clásica y diseño de autor, padre e hija protagonizaron la imagen más viral y celebrada de un evento repleto de estrellas

Matt Damon deslumbró junto a su hija Isabella en Nueva York: los looks que conquistaron una noche de gala

Estados Unidos: más de la mitad de los universitarios afirmó sentirse impotente ante el cambio climático, revela un estudio

Una encuesta a 547 estudiantes de la Universidad de Utah encontró que apenas el 4% mantiene esperanza frente a la crisis ambiental, mientras los expertos advierten sobre la falta de apoyo institucional para esa carga emocional

Estados Unidos: más de la mitad de los universitarios afirmó sentirse impotente ante el cambio climático, revela un estudio

DEPORTES

Con gol de Enzo Fernández, el Manchester City empata contra RB Leipzig por la Champions League: la agenda completa

Con gol de Enzo Fernández, el Manchester City empata contra RB Leipzig por la Champions League: la agenda completa

Revelaron los nombres y nacionalidades de los seis periodistas que votaron a Lionel Messi para ganar el Balón de Oro 2026

El impactante elogio de Diego Latorre a una de las joyas de Boca Juniors: “Me deslumbra”

Una argentina, nominada al premio a la mejor velista joven del mundo

Comenzó la venta de entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Lizy Tagliani repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Yo sabía donde meterme para que no me encontraran las patotas”

Lizy Tagliani repudió el ataque a mujeres trans en Palermo: “Yo sabía donde meterme para que no me encontraran las patotas”

Ron Wood llegó a Buenos Aires y fue recibido con el fervor de “la patria Stone”

Un llamado al 911 y el pedido de asistencia médica: qué dice el parte policial sobre la muerte de Daniel Bifulco

Barbie Simons contó que perdió la herencia de su padre a causa de una estafa: “Fue como que me lo vuelvan a quitar”

Moria Casán leyó en vivo un mensaje privado que le mandó Andy Kusnetzoff: “¿De dónde sacaste eso?"

INFOBAE AMÉRICA

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

Gas natural en Perú: conexiones llegan a 2,6 millones, pero nuevos usuarios conectados cayeron en 2025

Escribió sobre magos olvidados, lo guardó en secreto y tras 100 años salió a la luz: encuentran un texto perdido de Houdini

La restricción migratoria amenaza las remesas que sostienen hasta el 27% del PIB en Centroamérica según informe

Cumbre en Madrid: Haití y El Salvador exploran vías de desarme, reintegración y combate frontal a pandillas

Capturan en Honduras a 18 presuntos integrantes del Cártel del Diablo