Receta de papas fritas a caballo, rápida y fácil

Las papas se cortan en bastones de tamaño parejo para lograr una cocción uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las papas fritas a caballo son un receta compuesto por papas fritas y huevos, con la clara cocida y la yema cremosa. La combinación suele presentarse en una fuente o plato amplio, con los huevos colocados sobre las papas recién hechas.

Es una preparación habitual para el almuerzo o la cena, sobre todo cuando se busca una opción abundante elaborada con pocos ingredientes. Puede servirse como plato principal o compartirse en porciones, según la ocasión.

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También funciona como guarnición para carnes, milanesas o bifes. En esos casos, las papas fritas a caballo suman una base de papas doradas y huevo que acompaña cortes de carne y otras preparaciones de cocina cotidiana.

Receta de papas fritas a caballo

Se trata de una preparación hecha con papas cortadas en bastones y fritas hasta quedar doradas, acompañadas por huevos fritos con la clara cocida y la yema tierna.

El resultado es un plato de papas crocantes por fuera y tiernas en el interior, cubiertas por huevos recién hechos. Al cortar la yema, esta se integra con las papas y aporta una textura cremosa que completa la preparación.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Los huevos se fríen aparte, con la clara cocida y la yema aún tierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 kg de papas

8 huevos

1 l de aceite de girasol para freír

Sal fina , cantidad necesaria

Pimienta negra, opcional

Cómo hacer papas fritas a caballo, paso a paso

Pelar las papas y cortarlas en bastones parejos, de aproximadamente 1 cm de grosor. Enjuagar los bastones con agua fría para retirar parte del almidón. Secarlos muy bien con un repasador limpio o papel absorbente. Calentar abundante aceite en una sartén profunda o freidora. Para comprobar la temperatura, colocar un bastón de papa: debe comenzar a burbujear de inmediato sin quemarse. Freír las papas en tandas durante 5 a 7 minutos, hasta que estén tiernas pero todavía pálidas. Retirarlas y escurrirlas. Subir la temperatura del aceite y realizar una segunda fritura durante 2 a 4 minutos, hasta que las papas queden doradas y crocantes. No llenar demasiado la sartén, porque el aceite pierde temperatura y las papas quedan blandas. Escurrir las papas sobre papel absorbente y condimentar con sal mientras todavía están calientes. En una sartén limpia, colocar una pequeña cantidad de aceite y cocinar los huevos de a 2 o 3 unidades, según el tamaño de la sartén. Cocinar hasta que la clara esté firme y la yema permanezca cremosa. Mantener el fuego medio para evitar que la base del huevo se queme antes de que la clara esté cocida. Servir las papas fritas en una fuente o en platos individuales. Colocar 2 huevos fritos por porción y terminar con pimienta negra, si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes, junto con el paso a paso, deja como resultado una receta que rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 650 kcal

Grasas: 42 gr

Carbohidratos: 56 gr

Proteínas: 15 gr

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas fritas a caballo se disfrutan mejor recién hechas, porque las papas pierden crocancia y el huevo cambia de textura.

Si sobra preparación, conservar las papas y los huevos por separado en recipientes herméticos dentro de la heladera durante un máximo de 1 día.

No se recomienda freezar el plato terminado. Las papas pueden recalentarse en horno fuerte o freidora de aire, pero el huevo conviene prepararlo en el momento.

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