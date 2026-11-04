Receta de helado de maracuyá casero, rápida y fácil

La preparación casera resiste hasta quince días en el congelador dentro de un recipiente hermético sin perder consistencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay algo mágico en el primer bocado de un helado bien frío en pleno enero, cuando el termómetro no da tregua. Si además tiene ese toque ácido y tropical del maracuyá, la experiencia se vuelve todavía más refrescante.

En Argentina, el maracuyá ganó terreno en los últimos años como ingrediente estrella de postres y tragos de verano. Su pulpa ácida y perfumada combina de maravilla con la cremosidad típica de los helados caseros, y se volvió un clásico de las sobremesas familiares cuando aprieta el calor.

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Receta de helado de maracuyá casero

Este helado de maracuyá es una preparación cremosa a base de crema de leche batida, leche condensada y pulpa de la fruta, que no requiere máquina heladera. Se congela directamente en un molde y queda listo para servir en pocas horas, con una textura suave gracias al batido previo de la crema.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 20 minutos de preparación activa, más un mínimo de 6 horas de frío en el freezer para que tome cuerpo.

Ingredientes

400 gr de crema de leche (nata) bien fría

1 lata de leche condensada (397 gr)

6 maracuyás frescos (o 200 cc de pulpa de maracuyá)

1 cucharada de jugo de limón

1 pizca de sal

El tiempo de elaboración activa toma veinte minutos y exige al menos seis horas de frío en el congelador - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer helado de maracuyá, paso a paso

Cortar los maracuyás al medio y retirar la pulpa con una cuchara. Colar la pulpa presionando con el dorso de una cuchara para separar el jugo de las semillas. Reservar un poco de pulpa con semillas para decorar. Batir la crema de leche bien fría hasta lograr picos suaves. El secreto está en que la crema y el bol estén bien fríos, así se logra un batido firme y aireado más rápido. Mezclar en otro recipiente la leche condensada con el jugo de maracuyá colado, el jugo de limón y la pizca de sal. Incorporar esta mezcla a la crema batida con movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, para no bajar el aire incorporado. Sumar un poco de la pulpa con semillas reservada y mezclar apenas, para que queden puntitos distribuidos. Volcar la preparación en un molde apto para freezer, tipo budinera o fuente rectangular. Cubrir con film en contacto directo con la superficie del helado, para evitar cristales de hielo. Congelar durante un mínimo de 6 horas, aunque lo ideal es dejarlo toda la noche. Dejar reposar el helado a temperatura ambiente durante 5 minutos antes de servir, para que sea más fácil de porcionar con cuchara.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 26 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El helado se conserva en el freezer, bien tapado con film o en un recipiente hermético, hasta por 15 días sin perder textura ni sabor. Pasado ese tiempo, puede empezar a formar cristales de hielo.