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Cuál es la fórmula que impulsa hasta un 70% más de interacción en redes sociales, según un reciente estudio

Especialistas en marketing digital analizaron miles de publicaciones y detectaron el patrón que reduce la participación en línea. Qué estrategia conviene aplicar para no perder alcance ni audiencia frente a la competencia

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La diversificación de temas en publicaciones de redes sociales eleva la interacción casi un 70 % - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Variar temas en redes sociales puede aumentar la interacción casi un 70 %, según un estudio, pero cambiar la voz psicológica tiene el efecto contrario.

Un análisis de más de 17.000 publicaciones en X (antes Twitter) de candidatos demócratas durante las elecciones de 2020 en Estados Unidos concluyó que la diversidad temática y expresiva impulsa la interacción en redes sociales, siempre que se mantenga una identidad psicológica coherente. La investigación fue elaborada por especialistas de la Universidad Case Western Reserve y publicada en el Journal of Marketing.

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Variar temas disparó los retuits hasta en un 70 %

El estudio, liderado por Christian Hughes, profesor adjunto de marketing en la Weatherhead School of Management de Case Western Reserve, junto a Jillian Hmurovic, de la Universidad Estatal de Pensilvania, examinó tres dimensiones de la coherencia en las comunicaciones digitales: los temas abordados, las cualidades psicológicas expresadas en el lenguaje y el significado transmitido por las palabras.

Una mano toca la pantalla de un teléfono móvil, rodeada de iconos flotantes de X, Facebook e Instagram, con un fondo oscuro y luces desenfocadas.
El empleo de un vocabulario variado para transmitir ideas aporta un tercio adicional de retuits - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para construir el análisis, los investigadores tomaron como base las cuentas de 13 candidatos a lo largo de las primarias y las elecciones generales demócratas, lo que permitió comparar distintos estilos de comunicación en un entorno competitivo real y con audiencias de distinta composición.

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Los resultados muestran que quienes variaron con mayor frecuencia los temas que trataban obtuvieron casi un 70 % más de interacción, medida a través de retuits. Usar un lenguaje más variado para expresar ideas se asoció con un tercio adicional de retuits respecto a quienes repitieron fórmulas expresivas.

Cambiar la voz psicológica redujo la participación un 20 %

Sin embargo, el análisis también identificó un límite claro: reducir la coherencia psicológica —es decir, alterar los patrones estables de positividad, las expresiones de poder o la orientación temporal del discurso— se asoció con una caída del 20 % en la participación. Hughes interpreta este hallazgo como una señal de que el público responde favorablemente a la novedad temática y expresiva, pero sigue exigiendo una voz reconocible y auténtica detrás del mensaje.

Primer plano de un joven con una camiseta verde, sosteniendo un teléfono móvil que muestra iconos de corazón y pulgar arriba en la pantalla.
Los patrones de tono emocional, la orientación temporal y las referencias de autoridad definen la identidad del emisor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El consejo es que hay que ser constante”, afirmó Hughes en declaraciones recogidas por la universidad. “Descubrimos que es un poco más complejo. Se trata de ser intencional cuando se es inconsistente”, agregó.

La coherencia psicológica puede manifestarse en elementos que a simple vista parecen menores: la tendencia habitual a expresarse en tono positivo o negativo, el uso recurrente de un lenguaje orientado al futuro o anclado en hechos pasados, y la frecuencia con que se apela a nociones de autoridad o influencia. Según el estudio, son justamente esos rasgos los que el público asocia con la identidad de quien publica.

El entorno competitivo también influye en la estrategia más eficaz

La investigación además reveló que el enfoque óptimo varía según el contexto electoral. Durante las elecciones generales, la coherencia semántica moderada resultó ser la estrategia más eficaz, a diferencia de las primarias, donde la variación temática tuvo mayor peso. Los cambios en las publicaciones también se reflejaron en el comportamiento de donación de los seguidores.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las conclusiones del estudio sobre el alcance de las publicaciones abarcan a ejecutivos, creadores de contenido y marcas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el estudio se centró en líderes políticos, Hughes subrayó que sus conclusiones son aplicables a ejecutivos, personas influyentes y marcas. Una identidad pública reconocible, según explicó, no exige hablar siempre de los mismos temas de la misma manera; al contrario, diversificar los contenidos puede atraer a un público más amplio, aunque los investigadores aclararon que no determinaron con precisión por qué se produce ese aumento en la interacción.

El auge de la IA hace más urgente el hallazgo

Hughes señaló que los resultados adquieren especial relevancia en un contexto en que la inteligencia artificial se usa de forma masiva en las comunicaciones digitales. “La IA se está utilizando muchísimo, y el riesgo es que todo empiece a sonar igual”, advirtió. “Hay que intentar crear el tipo de mensaje adecuado para cada público”.

El investigador destacó que la lección es válida tanto para campañas políticas como para estrategias de comunicación corporativa: la personalización del mensaje según el público no solo es posible, sino que, según los datos, resulta determinante para sostener y ampliar la interacción a lo largo del tiempo.

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