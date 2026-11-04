Receta de helado casero de mascarpone con frutos rojos, rápida y fácil

Un postre que combina frescura, cremosidad y un toque frutal en cada cucharada. Este helado casero es una alternativa tentadora para quienes buscan incorporar sabores clásicos con una presentación diferente, ideal para cerrar cualquier comida con algo dulce y refrescante.
La preparación es ideal para el verano y no se necesita usar una máquina de helado. Se arma en pocos minutos y necesita varias horas de freezer para tomar buena consistencia.
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Receta de helado casero de mascarpone con frutos rojos
Se trata de un helado elaborado con queso mascarpone, crema de leche y leche condensada, con una salsa rápida de frutos rojos que aporta color y un sabor ligeramente ácido. La combinación toma como referencia técnicas de helados y postres helados con mascarpone, crema batida y frutos rojos.
Tiempo de preparación
- Tiempo activo: 15 minutos
- Tiempo de cocción: 5 minutos
- Tiempo de freezer: 4 horas
- Tiempo total: 4 horas y 20 minutos
Ingredientes
- 500 gr de queso mascarpone
- 200 ml de crema de leche, bien fría
- 120 gr de leche condensada
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de ralladura de limón
- 300 gr de frutos rojos, frescos o congelados
- 40 gr de azúcar
- 15 ml de jugo de limón
Cómo hacer helado casero de mascarpone con frutos rojos, paso a paso
- Colocar los frutos rojos, el azúcar y el jugo de limón en una cacerolita. Cocinar a fuego medio durante 5 minutos, hasta que la fruta se ablande y forme una salsa liviana.
- Retirar del fuego y dejar enfriar por completo. Si se desea una textura más lisa, pasar la salsa por un colador para retirar las semillas.
- Batir la crema de leche bien fría hasta que forme picos suaves. No batir de más, porque puede transformarse en manteca.
- En otro bol, mezclar el mascarpone con la leche condensada, la esencia de vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una crema uniforme.
- Incorporar la crema batida a la preparación de mascarpone con movimientos envolventes. La mezcla debe conservar aire para que el helado quede más cremoso.
- Agregar la mitad de la salsa de frutos rojos y mezclar apenas, para formar un efecto marmolado.
- Volcar la preparación en un recipiente con tapa. Distribuir por encima el resto de la salsa y hacer algunos remolinos con un palillo o cuchillo.
- Tapar y llevar al freezer durante 4 horas, o hasta que el helado esté firme.
- Retirar del freezer 10 minutos antes de servir. Formar bochas y acompañar con frutos rojos frescos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 29 gr
- Proteínas: 5 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El helado se puede conservar en un recipiente hermético dentro del freezer durante 15 días.
Para evitar la formación de cristales, cubrir la superficie con papel film en contacto directo con el helado antes de colocar la tapa.
No se recomienda volver a congelar el helado una vez descongelado por completo.
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