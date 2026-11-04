Economía

Cinco días sin bancos: cómo afectará a los servicios financieros la visita del papa León XIV a la Argentina

Las sucursales permanecerán cerradas entre el viernes 6 y el martes 10; las operaciones digitales y los cajeros funcionarán con normalidad

Foto de archivo: - Una mujer retira pesos argentinos de un cajero automático en Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Cristina Sille
Foto de archivo: - Una mujer retira pesos argentinos de un cajero automático en Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Cristina Sille
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Las sucursales bancarias de la Argentina permanecerán sin atención presencial durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre. Al Día del Bancario y el fin de semana se sumarán las medidas dispuestas por la visita del papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost.

Durante ese lapso, los clientes podrán utilizar el homebanking, las aplicaciones de cada entidad, los cajeros automáticos y los comercios que ofrecen retiro de efectivo con tarjeta de débito. La actividad presencial se reanudará el miércoles 11, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde habrá una suspensión adicional por la misa prevista en Luján.

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Por qué no habrá bancos el viernes 6 de noviembre

El primer día de cierre será el viernes 6, cuando se celebra el Día del Bancario, una jornada no laborable para los trabajadores del sistema financiero. Por ese motivo, las sucursales de todo el país no abrirán al público.

Al cierre del Día del Bancario se sumarán el sábado 7 y el domingo 8. La interrupción de la atención en ventanilla se extenderá luego por los feriados vinculados con la agenda del pontífice en el país.

Qué pasará con los bancos durante la visita del papa a la Argentina

El lunes 9 será feriado nacional en las 24 jurisdicciones por la llegada de León XIV. En consecuencia, los bancos aplicarán el esquema habitual de un feriado nacional y no atenderán de manera presencial.

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El martes 10, el feriado alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y a Córdoba, dos de los distritos incluidos en la agenda papal. Sin embargo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso la suspensión de la actividad bancaria y de la compensación electrónica de operaciones en todo el país, por lo que el cierre se extenderá a todas las entidades financieras.

El programa difundido para la visita prevé que el Papa arribe el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, desde Montevideo. Tras un homenaje en Plaza San Martín, mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y participará de un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y tendrá actividades en la Universidad Católica Argentina. Al día siguiente viajará a Córdoba para una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y regresará a la capital para encabezar una vigilia con jóvenes.

La atención presencial volverá el miércoles 11 en los lugares donde no haya feriado. En la provincia de Buenos Aires, las sucursales continuarán cerradas por la misa que el pontífice celebrará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Cuál es el límite de extracción de efectivo en cajeros de cada banco

Con los bancos cerrados, los cajeros automáticos seguirán habilitados, aunque los montos disponibles dependen de cada entidad, del perfil del cliente y de si se utiliza una terminal propia o de otra red.

Todos los bancos deben otorgar hasta $60.000 diarios a cualquier usuario. Pueden aplicarle comisiones si se trata de clientes de otra entidad de la misma red de cajeros o bien de otra red diferente.

Además, todos los empleados en relación de dependencia, jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales pueden retirar la totalidad de su haber mensual en forma gratuita de cualquier cajero del país, sin importar ni su banco ni su red.

Primer plano de una mano humana retirando un recibo blanco de un cajero automático gris, cuya pantalla muestra el texto "Transaction Complete".
Una persona retira el recibo de un cajero automático después de completar una transacción bancaria, simbolizando la verificación de operaciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Nación tenía un tope diario de $150.000, ampliable hasta $500.000 mediante homebanking. En el Banco BBVA, el límite informado ascendía a $2.100.000 por día. El Banco Galicia permitía retirar hasta $400.000 en la red Banelco y hasta $1.000.000 en sus terminales de autoservicio.

El Banco ICBC fijaba un máximo de $550.000 diarios; el Banco Credicoop, $400.000, con la posibilidad de elevarlo a $1.000.000 durante 24 horas a pedido del usuario; y el Banco Macro, $600.000.

En el Banco Santander, los clientes estándar podían extraer hasta $600.000 diarios, mientras que los segmentos Platinum y Black contaban con un límite de $1.000.000. El Banco Provincia establecía un máximo de $400.000, modificable desde homebanking, y el Banco Ciudad informaba un tope de $800.000 que podía elevarse a $1.200.000 desde su plataforma digital.

Las entidades permiten, en distintos casos, modificar los topes desde el homebanking, las aplicaciones móviles o las terminales de autoservicio. El monto efectivo también puede variar si la extracción se realiza en un cajero de una red diferente a la del banco emisor de la tarjeta.

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