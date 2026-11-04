Vaca Muerta genera empleo y atrae trabajadores, pero Neuquén enfrenta un desafío: cómo recibir a miles de nuevos habitantes

La expansión de Vaca Muerta incrementa la demanda de viviendas, agua potable y servicios públicos en las ciudades de Neuquén

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El crecimiento de Vaca Muerta ya reordena la economía de Neuquén: abre puestos de trabajo, eleva la actividad de proveedores y promete más ingresos para la provincia, pero también presiona sobre ciudades cuyos servicios no fueron pensados para recibir, en poco tiempo, a miles de nuevos habitantes. La magnitud del proyecto vuelve inseparables la discusión energética y la planificación urbana.

Para Fabio Quetglas, magíster en desarrollo local y gestión de ciudades y exdiputado de la Nación, el yacimiento representa una posibilidad relevante para el país, aunque el resultado dependerá de cómo se administren sus efectos.

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“Vaca Muerta es una oportunidad”, afirmó en Infobae A las Nueve, al destacar el aporte de la actividad a la generación de divisas y al movimiento económico de los territorios vinculados con la producción.

La demanda de trabajadores aparece como una de las primeras señales de ese proceso. Las empresas encuentran dificultades para cubrir vacantes con personal capacitado y, frente a esa necesidad, compañías vinculadas con YPF impulsaron el Instituto Vaca Muerta, orientado a formar perfiles requeridos en distintas etapas de la cadena productiva.

Sin embargo, la existencia de empleos no equivale a una mudanza automática. Detrás de cada oferta laboral hay decisiones familiares, trayectorias educativas, propiedades y redes de cuidado que condicionan la posibilidad concreta de que una persona deje su ciudad para instalarse en la provincia patagónica.

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Empresas vinculadas con YPF crearon el Instituto Vaca Muerta para formar trabajadores técnicos en la cadena productiva (VMOS)

El empleo no alcanza para explicar quién puede mudarse a Neuquén

El debate suele presentarse como una ecuación simple entre salarios, puestos disponibles y trabajadores dispuestos a viajar. Quetglas sostiene que ese enfoque deja afuera las condiciones materiales que organizan la vida cotidiana y que, en la práctica, determinan quiénes están en condiciones de migrar.

La edad, el nivel de estudios, la tenencia de una vivienda y la cantidad de hijos fueron las cuatro variables que la consultora Empiria utilizó para elaborar un mapa de propensión migratoria en la Argentina. El trabajo permite observar que la movilidad no se distribuye de la misma manera entre todos los grupos sociales ni etarios.

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La población de entre 15 y 40 años concentra la mayor predisposición a trasladarse. Para quienes son más jóvenes, una oportunidad laboral puede coincidir con una etapa de mayor flexibilidad; para una familia con hijos escolarizados o una vivienda propia, la decisión involucra una trama de costos y cambios mucho más amplia.

“Una persona que tiene 45 años y dos hijos en edad escolar no baja una palanca y aparece en Neuquén”, afirmó Quetglas. La frase apunta a la distancia entre la demanda empresaria y las condiciones que deben resolverse antes de un traslado sostenido.

Por eso cuestionó la idea de que el dinamismo hidrocarburífero pueda corregir, por sí solo, los problemas de desarrollo de otros puntos del país. “Mi nota va orientada un poco contra un pensamiento naíf”, expresó durante una entrevista radial, al referirse a las expectativas que genera el yacimiento.

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La información, los contactos laborales y las redes familiares pueden facilitar el camino de quienes evalúan partir. Aun así, esos recursos no reemplazan la necesidad de contar con un lugar donde vivir, una escuela para los hijos, atención de salud y servicios básicos en la ciudad de destino.

Un estudio de la consultora Empiria reveló que la población de 15 a 40 años presenta la mayor disposición para migrar por trabajo (VMOS)

Las ciudades reciben la presión antes que las estadísticas

El movimiento alrededor de Vaca Muerta se percibe en los barrios, las rutas y los servicios de Neuquén antes de consolidarse en las proyecciones demográficas. Cada nuevo trabajador que decide asentarse con su familia agrega una demanda sobre el suelo urbano, el agua potable, las vacantes escolares, el transporte y el sistema sanitario.

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Quetglas planteó que la provincia necesita ampliar esa capacidad de recepción si pretende convertir el crecimiento de la producción en una mejora duradera. La discusión no se limita a construir viviendas: incluye disponibilidad de tierra, redes de infraestructura y una expansión ordenada de las localidades que funcionan como soporte de la actividad.

En ese marco, mencionó un mensaje público del intendente Daniello, quien pidió que los trabajadores llegaran sin sus familias. El argumento del jefe comunal fue que los servicios públicos existentes no alcanzaban para atender las necesidades de más hogares.

“Si las vacantes no están, no están. Si el agua potable no está, no está”, dijo Quetglas. Para el especialista, esa advertencia exhibe un límite concreto: la expansión económica puede avanzar más rápido que la capacidad urbana para alojarla.

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La respuesta requiere coordinación entre municipios, la provincia y la Nación. El crecimiento de Vaca Muerta demanda decisiones previas sobre infraestructura, formación laboral y servicios, de modo que la llegada de población no profundice los déficits ya presentes en las ciudades.

El intendente Daniello solicitó que los trabajadores lleguen sin sus familias ante la falta de vacantes escolares y servicios básicos REUTERS/Agustín Marcarian

El exdiputado advirtió sobre el costo de postergar esa planificación. “No hagamos esta noticia maravillosa una futura mala noticia”, sostuvo, al señalar que una oportunidad productiva puede derivar en conflictos urbanos si la expansión queda librada a la urgencia.

El suelo y la infraestructura ordenan la participación privada

La construcción de nuevos barrios no supone, según Quetglas, que el Estado deba financiar todos los desarrollos habitacionales. Las empresas privadas pueden participar en proyectos destinados a trabajadores cuyos ingresos les permitan acceder a una vivienda, dentro de un marco de reglas y planificación pública.

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“El sector privado” puede ser parte de esa expansión, explicó. Pero para que esos proyectos avancen hacen falta suelo disponible, normas claras y gobiernos capaces de definir hacia dónde se extienden las ciudades y con qué servicios deben contar los nuevos loteos.

Su propuesta combina regulación, incentivos e inversión en infraestructura pública. También reclama una visión compartida entre autoridades y empresas de la energía, la minería y los servicios asociados, sectores que inciden sobre la demanda de vivienda, transporte y equipamiento urbano.

Las estimaciones demográficas contemplan que la provincia de Neuquén podría duplicar su población en las próximas dos décadas REUTERS/Agustín Marcarian

El desafío tiene una dimensión social que no se resuelve con el funcionamiento del mercado. “Los melones se acomodan, pero el tercio de abajo está reventado”, afirmó Quetglas para advertir que el crecimiento puede dejar afuera a los sectores con menos capacidad de acceder a tierra, crédito y servicios.

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La escala de las decisiones se vuelve mayor ante las proyecciones demográficas. Quetglas considera que Neuquén podría duplicar su población durante los próximos 20 años, una posibilidad que obliga a definir ahora el uso del suelo, los caminos, los parques industriales y la conexión entre las ciudades y las cadenas productivas.

La salida de jóvenes también modifica a las regiones de origen

La eventual migración hacia la provincia puede producir cambios en los lugares desde donde parten los trabajadores. El análisis de Quetglas incluye al conurbano bonaerense y a otras regiones que, si pierden población joven y adulta, podrían alterar su estructura demográfica y sus mercados locales.

La Argentina ya atravesó un ciclo de migraciones internas entre las décadas de 1920 y 1990. Durante ese período, numerosas personas se trasladaron desde el NEA y el NOA hacia el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el Gran Córdoba, atraídas por las posibilidades de empleo y servicios de los grandes centros urbanos.

El traslado de trabajadores jóvenes hacia la Patagonia altera la composición demográfica de regiones como el conurbano bonaerense (ZLT)

Aquel movimiento debilitó mercados y prestaciones en varias ciudades del interior, a la vez que consolidó el peso demográfico del área metropolitana de Buenos Aires. Quetglas señaló que una nueva corriente, con dirección hacia la Patagonia, también tendría consecuencias distintas según el territorio de origen.

Una salida concentrada entre los más jóvenes podría moderar el crecimiento del conurbano, aunque aumentaría la proporción de habitantes mayores. La posibilidad de conseguir empleo, sumada a los relatos de familiares o conocidos que ya se instalaron, suele tener una incidencia decisiva en esa elección.

“En Neuquén no es que faltan posiciones en el mercado de trabajo”, afirmó el exdiputado. Entre las demandas mencionó azulejistas, plomeros, electricistas, farmacéuticos y otros oficios y profesiones, un listado que da cuenta de necesidades que exceden a los puestos estrictamente petroleros.

Los recursos de hoy deben financiar la transición futura

La discusión sobre el crecimiento no termina en la etapa de auge. Quetglas propuso que la provincia destine parte de los mayores ingresos fiscales a formar capital humano, ejecutar obras y constituir un fondo anticíclico que amortigüe los cambios futuros de la actividad extractiva.

La advertencia parte de experiencias de otras economías dependientes de recursos naturales. “El petróleo convencional terminó y hay un montón de problemas”, afirmó al mencionar el caso de Comodoro Rivadavia, y también aludió a Tierra del Fuego, donde el régimen de promoción industrial condiciona buena parte de la actividad económica.

El objetivo, planteó, es acumular capacidades y recursos que permitan impulsar nuevos emprendimientos cuando disminuya la producción de petróleo y gas. La planificación debería contemplar desde ahora una economía posterior a esos recursos, sin esperar a que la caída de la actividad imponga el debate.

“Hay que pensar mañana en formación de capital humano, en infraestructura y en un fondo anticíclico”, afirmó Quetglas. Esa agenda reúne las condiciones que, según su diagnóstico, pueden convertir los ingresos de Vaca Muerta en una base para el desarrollo local una vez que cambie el ciclo energético.

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