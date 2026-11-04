Receta de budín de ricota y frambuesas, rápida y fácil

El budín de ricota y frambuesas requiere pocos pasos de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un budín húmedo, suave y con el toque ácido de las frambuesas es una opción ideal para acompañar el mate o resolver una merienda casera sin complicaciones.

El budín de ricota y frambuesas combina una miga tierna con el sabor fresco de la fruta. Se prepara en pocos pasos y resulta perfecto para una tarde en familia, una reunión o una mesa dulce sencilla.

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Receta de budín de ricota y frambuesas

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con ricota, huevos, harina y frambuesas frescas o congeladas. La ricota aporta suavidad a la miga, mientras que la fruta suma pequeños puntos de acidez y color.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

250 gr de ricota

2 huevos

150 gr de azúcar

80 ml de aceite neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

220 gr de harina leudante

150 gr de frambuesas frescas o congeladas

1 cucharada de harina extra, para las frambuesas

1 pizca de sal

Manteca y harina, para el molde

Azúcar impalpable, para decorar

Entre los ingredientes se encuentran ricota, huevos y frambuesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de ricota y frambuesas, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo. Colocar la ricota, los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón en un bol. Batir hasta obtener una preparación cremosa y relativamente lisa. Si la ricota tiene grumos grandes, pisarla antes con un tenedor. Incorporar la harina leudante y la sal. Mezclar con espátula hasta integrar, sin batir de más. Pasar las frambuesas por la cucharada de harina. Este paso ayuda a que la fruta no se vaya completamente al fondo del budín. Agregar las frambuesas a la mezcla y unir con movimientos suaves para evitar que se rompan demasiado. Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos. El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro salga seco o con algunas migas húmedas. Retirar del horno y dejar reposar 15 minutos dentro del molde. Luego desmoldar sobre una rejilla. Dejar enfriar por completo antes de espolvorear con azúcar impalpable y cortar. No lo cortes caliente, porque la miga puede desarmarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 285 kcal

Grasas: 11 gr

Carbohidratos: 39 gr

Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se puede conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, siempre que el ambiente sea fresco y seco.

En la heladera, dura hasta 5 días. Conviene dejarlo a temperatura ambiente durante unos minutos antes de servir para recuperar su textura tierna.

También se puede freezar entero o cortado en porciones durante un máximo de 2 meses. Para descongelarlo, dejarlo en la heladera durante varias horas o a temperatura ambiente durante 1 hora.

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