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Receta de budín de ricota y frambuesas, rápida y fácil

La elaboración combina huevos, harina leudante, azúcar, aceite y ralladura de limón, con una miga suave y puntos ácidos de fruta, para una merienda casera o una mesa dulce sencilla

Budín horneado con frambuesas, azúcar glas y menta, al que le falta una porción, sobre un plato junto a una taza de café y un cuenco.
El budín de ricota y frambuesas requiere pocos pasos de elaboración (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un budín húmedo, suave y con el toque ácido de las frambuesas es una opción ideal para acompañar el mate o resolver una merienda casera sin complicaciones.

El budín de ricota y frambuesas combina una miga tierna con el sabor fresco de la fruta. Se prepara en pocos pasos y resulta perfecto para una tarde en familia, una reunión o una mesa dulce sencilla.

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Receta de budín de ricota y frambuesas

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con ricota, huevos, harina y frambuesas frescas o congeladas. La ricota aporta suavidad a la miga, mientras que la fruta suma pequeños puntos de acidez y color.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 45 minutos.

Ingredientes

  • 250 gr de ricota
  • 2 huevos
  • 150 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 220 gr de harina leudante
  • 150 gr de frambuesas frescas o congeladas
  • 1 cucharada de harina extra, para las frambuesas
  • 1 pizca de sal
  • Manteca y harina, para el molde
  • Azúcar impalpable, para decorar
Un tazón con ricota en una mesa de madera junto a un recipiente con frambuesas, una caja con huevos, una balanza antigua y un batidor.
Entre los ingredientes se encuentran ricota, huevos y frambuesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de ricota y frambuesas, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo.
  2. Colocar la ricota, los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón en un bol.
  3. Batir hasta obtener una preparación cremosa y relativamente lisa. Si la ricota tiene grumos grandes, pisarla antes con un tenedor.
  4. Incorporar la harina leudante y la sal. Mezclar con espátula hasta integrar, sin batir de más.
  5. Pasar las frambuesas por la cucharada de harina. Este paso ayuda a que la fruta no se vaya completamente al fondo del budín.
  6. Agregar las frambuesas a la mezcla y unir con movimientos suaves para evitar que se rompan demasiado.
  7. Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie.
  8. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos. El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro salga seco o con algunas migas húmedas.
  9. Retirar del horno y dejar reposar 15 minutos dentro del molde. Luego desmoldar sobre una rejilla.
  10. Dejar enfriar por completo antes de espolvorear con azúcar impalpable y cortar. No lo cortes caliente, porque la miga puede desarmarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 285 kcal
  • Grasas: 11 gr
  • Carbohidratos: 39 gr
  • Proteínas: 8 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se puede conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, siempre que el ambiente sea fresco y seco.

En la heladera, dura hasta 5 días. Conviene dejarlo a temperatura ambiente durante unos minutos antes de servir para recuperar su textura tierna.

También se puede freezar entero o cortado en porciones durante un máximo de 2 meses. Para descongelarlo, dejarlo en la heladera durante varias horas o a temperatura ambiente durante 1 hora.

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