Receta de budín de ricota y frambuesas, rápida y fácil

Un budín húmedo, suave y con el toque ácido de las frambuesas es una opción ideal para acompañar el mate o resolver una merienda casera sin complicaciones.
El budín de ricota y frambuesas combina una miga tierna con el sabor fresco de la fruta. Se prepara en pocos pasos y resulta perfecto para una tarde en familia, una reunión o una mesa dulce sencilla.
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Receta de budín de ricota y frambuesas
Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con ricota, huevos, harina y frambuesas frescas o congeladas. La ricota aporta suavidad a la miga, mientras que la fruta suma pequeños puntos de acidez y color.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
Ingredientes
- 250 gr de ricota
- 2 huevos
- 150 gr de azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 220 gr de harina leudante
- 150 gr de frambuesas frescas o congeladas
- 1 cucharada de harina extra, para las frambuesas
- 1 pizca de sal
- Manteca y harina, para el molde
- Azúcar impalpable, para decorar
Cómo hacer budín de ricota y frambuesas, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar una budinera de aproximadamente 24 cm de largo.
- Colocar la ricota, los huevos, el azúcar, el aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón en un bol.
- Batir hasta obtener una preparación cremosa y relativamente lisa. Si la ricota tiene grumos grandes, pisarla antes con un tenedor.
- Incorporar la harina leudante y la sal. Mezclar con espátula hasta integrar, sin batir de más.
- Pasar las frambuesas por la cucharada de harina. Este paso ayuda a que la fruta no se vaya completamente al fondo del budín.
- Agregar las frambuesas a la mezcla y unir con movimientos suaves para evitar que se rompan demasiado.
- Volcar la preparación en la budinera y emparejar la superficie.
- Llevar al horno durante 40 a 45 minutos. El budín estará listo cuando al insertar un palillo en el centro salga seco o con algunas migas húmedas.
- Retirar del horno y dejar reposar 15 minutos dentro del molde. Luego desmoldar sobre una rejilla.
- Dejar enfriar por completo antes de espolvorear con azúcar impalpable y cortar. No lo cortes caliente, porque la miga puede desarmarse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 285 kcal
- Grasas: 11 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 8 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El budín se puede conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días, siempre que el ambiente sea fresco y seco.
En la heladera, dura hasta 5 días. Conviene dejarlo a temperatura ambiente durante unos minutos antes de servir para recuperar su textura tierna.
También se puede freezar entero o cortado en porciones durante un máximo de 2 meses. Para descongelarlo, dejarlo en la heladera durante varias horas o a temperatura ambiente durante 1 hora.
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