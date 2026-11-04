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Qué hacer en Mar del Plata durante el fin de semana largo: la agenda completa de recitales, teatro, cine y deportes

Entre el sábado 7 y el martes 10 de noviembre, la ciudad balnearia concentrará espectáculos musicales de artistas como Abel Pintos o Sergio Dalma, una nueva edición de su certamen fílmico internacional, ferias gastronómicas y una multitudinaria carrera atlética

Vista panorámica de una multitud con camisetas celestes en una rambla costera junto a colinas verdes, la playa y el mar
Deportes y cultura protagonizarán el fin de semana largo en Mar del Plata
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Con una agenda cultural y de actividades que se sostiene durante todo el año, Mar del Plata reunirá entre el sábado 7 y el martes 10 de noviembre propuestas de cine, música, humor, gastronomía y deporte.

Así, el fin de semana largo se sumará al movimiento habitual de salas de teatro, escenarios, espacios gastronómicos y competencias deportivas de la ciudad. A pocas horas de Buenos Aires, la agenda reunirá a Abel Pintos, Baglietto–Vitale, Los Cafres, Álex Ubago y Sergio Dalma, entre otros artistas, mientras el cine tendrá su cita anual con la edición número 41 de su festival internacional.

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El calendario incluye el Festival Internacional de Cine, recitales, un espectáculo en vivo de Paren la Mano, opciones para chicos, una feria de hamburgueserías y el Medio Maratón, con participantes de distintos puntos del país.

El Festival Internacional de Cine se extenderá del 5 al 15 de noviembre

El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se desarrollará entre el 5 y el 15 de noviembre, por lo que atravesará los cuatro días del fin de semana largo. Organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), es el único certamen de América Latina con categoría A concedida por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF), una distinción que comparte con festivales como Cannes y Venecia.

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Público en una sala de teatro frente a un escenario iluminado con una gran pantalla del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata reunirá más de 1.100 producciones del 5 al 15 de noviembre. (Mar del Plata)

Bajo la consigna “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, la edición recibió más de 1.100 películas inscriptas. La programación contempla, entre otros ciclos, “España en la pantalla”, dedicado a un panorama del cine español reciente, y “Luces Nórdicas”, centrado en producciones de los países nórdicos.

Baglietto–Vitale, Los Cafres y Paren la Mano estarán en la agenda del sábado

El sábado 7 de noviembre, a las 21, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentarán Bodas de coral en el Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750. El concierto forma parte de una gira por sus 35 años de trabajo conjunto. El álbum se construye sobre un repertorio de canciones de amor y el espectáculo incluirá “Penumbras”, de Sandro, o “Cartas amarillas”, la canción que inmortalizó Nino Bravo, con Vitale en el teclado.

A esa misma hora, Los Cafres volverán a Mar del Plata con un recital en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto, en Diagonal Garibaldi 4830. Las puertas abrirán a las 20 y el show comenzará una hora después. Con Guillermo Bonetto como voz principal, el grupo repasará temas como “Tus ojos”, “Si el amor se cae”, “Bastará” y “Aire”. La formación, creada en Buenos Aires en 1987, fue pionera del reggae roots en español. Rondamon participará como banda invitada con un formato acústico.

También desde las 21, el Estadio Polideportivo Islas Malvinas recibirá Paren la Mano Circus, con Luquitas Rodríguez, Roberto Galati, Alfre Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna. La propuesta fue concebida para el vivo y se diferencia de una transmisión por streaming sobre un escenario: el humor, la improvisación, el absurdo y el intercambio con el público modifican cada función.

Músicos sobre un escenario iluminado con luces verdes tocan ante una multitud de personas que levantan teléfonos móviles
Los recitales son una fija en la oferta cultural marplatense

Abel Pintos agotó sus dos funciones del Buenaventura Tour 2026

Abel Pintos actuará el sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, a las 21, en el Teatro Tronador BNA, de Santiago del Estero 1746. Las entradas para ambas fechas ya están agotadas. Los conciertos integran el Buenaventura Tour 2026, un espectáculo que alterna sus lanzamientos recientes con canciones conocidas que el artista no interpreta en vivo desde hace tiempo.

Al explicar la elección de la sala, Pintos afirmó: “No conozco una sala tan bien como el Teatro Tronador”.

El Medio Maratón y Mardel Burger abrirán el domingo desde la mañana

El domingo 8 comenzará a las 7 con el Medio Maratón de Mar del Plata, que alcanzó este año el récord de 13.000 inscriptos. La largada y la llegada estarán en Playa Grande, desde donde partirán atletas de diversos lugares del país. Además de la distancia de 21 kilómetros, la competencia tendrá recorridos de 10K y 5K.

Más tarde, de 11 a 22, Villa Mitre será sede de la primera edición de Mardel Burger, presentado como el primer festival de hamburgueserías de la ciudad. El encuentro reunirá a locales marplatenses y permitirá al público probar sus propuestas y votar para elegir a la Mejor Hamburguesería Marplatense 2026. La jornada incluirá música, DJs, juegos, activaciones, premios y sorpresas. Los menores de 12 años tendrán entrada sin cargo.

Multitud de atletas con ropa deportiva que avanzan bajo un pórtico rojo con la inscripción 21K Mar del Plata
El Medio Maratón de Mar del Plata convocó a 13.000 corredores en Playa Grande con circuitos de 21, 10 y 5 kilómetros. (Mar del Plata)

Topa y Álex Ubago completarán las propuestas del domingo

Para el público infantil, Topa regresará con Topa: Un mundo de colores, el domingo a las 17 en el Teatro Radio City. El espectáculo reúne música, teatro y juego, con canciones populares y temas nuevos. También aparecerán personajes de su universo, entre ellos Mario, el Dino Bebé y Pinto el Cartero. La función convoca, además, a padres y madres que crecieron con el artista y ahora asisten junto a sus hijos.

A las 20, Álex Ubago se presentará en el Arena Mardel Plata, en la intersección de avenida Luro y San Juan, con formato teatral. El cantante recorrerá los 25 años de ¿Qué pides tú?, el disco que impulsó su carrera y vendió un millón y medio de copias. “Estamos tocando íntegramente todas las canciones de aquel primer álbum, además de otros éxitos de mi carrera”, explicó.

Sergio Dalma cerrará el fin de semana largo con Ritorno a Via Dalma

El martes 10 de noviembre, a las 20, Sergio Dalma cerrará la agenda en el Arena Mardel Plata, también en formato teatro. El cantante llevará Ritorno a Via Dalma, su álbum número 23, con el que vuelve a rendir homenaje a compositores italianos 15 años después de Via Dalma.

Hacía mucho tiempo que no pisábamos Mar del Plata y la verdad que me hace ilusión”, señaló Dalma sobre su regreso a la ciudad.

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