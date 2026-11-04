La regla de "tres objetos" ayuda a mantener el orden sin grandes jornadas de limpieza

La regla propone separar periódicamente objetos que ya no se usan para evitar que la acumulación crezca en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La regla de los tres objetos propone retirar de manera periódica una cantidad acotada de pertenencias para evitar que el desorden se acumule y que la tarea se convierta en una jornada difícil de abordar.

La rutina propone elegir tres objetos en pocos minutos

La pauta consiste en fijar un día y un momento de la semana para separar tres objetos que puedan desecharse o donarse. La selección puede hacerse en cualquier espacio de la casa, desde un armario hasta un cajón del baño. El planteo fue explicado por la organizadora profesional Stephanie Dulgarian en un artículo publicado por Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas.

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Prendas en desuso, productos vencidos y duplicados pueden ser un punto de partida para una revisión breve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema apunta a reemplazar la idea de una depuración extensa por una acción repetida y alcance limitado. Según el artículo, el desorden suele crecer cuando ingresan más elementos al hogar de los que salen de él. Retirar pocos elementos de forma regular busca invertir esa dinámica sin exigir un bloque amplio de tiempo.

La organizadora profesional Rachel Duffie, señaló al medio que el método vuelve más abordable la tarea. En vez de plantearse el objetivo de vaciar un armario completo, propone localizar tres pertenencias de las que ya se esté dispuesto a prescindir.

La propuesta busca incorporar pequeñas decisiones de organización a las tareas domésticas habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Objetos cotidianos permiten incorporar el hábito sin una jornada especial

Duffie sugirió sumar la revisión a actividades que ya forman parte de la rutina doméstica. Al abrir un cajón, guardar ropa, buscar algo en un gabinete o devolver herramientas a su lugar, la recomendación es observar qué artículos se desplazan una y otra vez, cuáles dejaron de usarse o cuáles ya no resultan útiles.

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Entre los puntos de partida que recoge Real Simple figuran prendas que ya no calzan, objetos deteriorados, duplicados, recibos viejos, productos vencidos y manuales de aparatos que ya no se tienen. También pueden servir de señal los frascos o envases que ocupan espacio delante de un producto de uso frecuente.

La cifra de tres funciona como referencia y no como obligación rígida. Puede haber semanas en las que aparezcan más artículos para retirar y otras en las que solo se identifique uno. La continuidad del hábito, antes que la cantidad puntual, es el eje de la propuesta.

Empezar por artículos sin valor afectivo puede facilitar la clasificación de las pertenencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar por lo que no tiene valor afectivo reduce la dificultad inicial

La recomendación de arrancar por elementos sin vínculo emocional coincide con orientaciones de entidades de salud mental. Mental Health America aconseja comenzar con una zona pequeña cuando la organización resulta abrumadora y reservar un tiempo acotado cada día. La institución también propone revisar de manera periódica las pertenencias que no se necesitan para donarlas o descartarlas.

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Ese criterio permite postergar para otra instancia los recuerdos familiares, fotografías o documentos personales, cuya clasificación puede requerir más tiempo. En cambio, elegir artículos vencidos, rotos o repetidos ofrece decisiones más directas y ayuda a establecer una rutina doméstica sin sobrecarga.

La Asociación Estadounidense de Psicología difundió una entrevista con el psicólogo Joseph Ferrari, de la Universidad DePaul, quien describió el desorden como una acumulación de posesiones que puede limitar el uso de los espacios y generar malestar. Ferrari planteó que conviene examinar lo que se conserva y preguntarse si cada objeto sigue siendo necesario.

Revisar cajones, armarios y gabinetes permite identificar objetos que ocupan espacio sin una función actual. ( Imagen ilustrativa Infobae)

Ordenar no exige deshacerse de todo lo que se posee

El método no establece que una vivienda deba quedar vacía ni prescribe una cantidad ideal de bienes. La utilidad de conservar o retirar algo depende de su uso, estado y lugar que ocupa.

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La entrevista de la Asociación Estadounidense de Psicología advierte que el problema aparece cuando la acumulación afecta la vida cotidiana, espacio disponible, relaciones o finanzas.

Por eso, una revisión breve y frecuente puede concentrarse en decisiones concretas: retirar un producto vencido, separar una prenda que no se usa o identificar una copia innecesaria. Con esa escala, la regla de los tres objetos ofrece una forma gradual de atender el desorden sin convertir la organización del hogar en una tarea excepcional.