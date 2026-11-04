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Qué pasa con el aire del hogar al encender una vela aromática y qué recomiendan los especialistas para reducir la exposición

La combustión puede liberar hollín, partículas finas y compuestos volátiles en espacios cerrados. Cuánto influyen la cantidad, el tiempo de uso y la ventilación, y quiénes deben tomar precauciones

Ilustración en acuarela de una vela encendida sobre tres libros en una mesa de noche, junto a una cama con almohadas y una ventana.
Las velas encendidas liberan partículas y compuestos al ambiente, por lo que la ventilación del espacio es un factor relevante. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Encender una vela en casa puede sumar partículas y compuestos químicos al ambiente doméstico. El impacto depende de la cantidad de velas, tiempo de uso, tamaño del recinto y ventilación, de acuerdo con especialistas consultados sobre el tema.

La combustión libera partículas y compuestos volátiles

Al arder, las velas pueden emitir hollín, material particulado y compuestos orgánicos volátiles, conocidos como COV. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las partículas finas, en especial las PM2,5, pueden penetrar profundamente en los pulmones e ingresar al torrente sanguíneo. La exposición a este contaminante se asocia con efectos cardiovasculares y respiratorios.

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La entidad también incluye la quema de velas e incienso entre las fuentes de formaldehído dentro del hogar, un compuesto que puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta en exposiciones de corto plazo.

Infografía con una vela encendida sobre una mesa y seis recuadros con ilustraciones de moléculas, pulmones, planos, ventanas y personas.
La cantidad utilizada, el tiempo de encendido y el tamaño de la habitación influyen en la exposición a emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toxicóloga respiratoria Meghan E. Rebuli explicó a Good Housekeeping, revista de hogar y consumo, que en ensayos que recrearon un uso doméstico habitual hallaron, en su mayoría, emisiones de hollín, COV y partículas por debajo de niveles preocupantes. Aun así, indicó que las velas con fragancia y las hechas a base de parafina pueden aumentar la presencia de ciertos compuestos y partículas en el ambiente.

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El neumonólogo Daniel Croft remarcó al medio que la dosis define el riesgo. Por eso, una evaluación no puede limitarse al producto: importa cuántas velas están encendidas, durante cuánto tiempo, volumen de la habitación y renovación del aire. No existe un umbral consolidado que determine cuántas velas en un recinto sin ventilación causan daño.

Máquina de café espresso plateada con molinillo, jarra, tazas, tetera, velas encendidas, cucharas de madera, bandeja, bolsa de café y silla de cuero.
Especialistas recomiendan renovar el aire y moderar el uso en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos se evalúan según la exposición total dentro del hogar

La OMS precisa que los efectos de la contaminación del aire pueden surgir tras exposiciones breves o prolongadas. Sus valores de referencia para PM2,5 son 5 microgramos por metro cúbico como promedio anual y 15 microgramos por metro cúbico durante 24 horas.

Esas cifras no establecen un límite específico para las velas, sino que sirven para dimensionar la relevancia sanitaria de los contaminantes que puede generar la combustión.

Primer plano de manos encendiendo una vela blanca en un recipiente de vidrio esmerilado con un fósforo, sobre una mesa de madera. Se ve humo de la llama.
Personas con asma, alergias o mayor sensibilidad respiratoria pueden requerir más precauciones ante fuentes de combustión doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Europea advierte que el aire interior reúne una mezcla de sustancias, partículas y agentes biológicos, lo que vuelve compleja la evaluación del riesgo. Su análisis incluye a las velas entre los productos de consumo capaces de liberar sustancias químicas al aire y subraya que la ventilación, características del edificio y otras fuentes de contaminación modifican la exposición.

En ese marco, atribuir síntomas o daños a una sola fuente resulta difícil. El organismo indica que aún faltan datos sobre los efectos de largo plazo de muchos químicos presentes en interiores y sobre la exposición combinada a distintos contaminantes. Las concentraciones pueden variar de forma considerable de una vivienda a otra.

Bañera blanca con patas de garra, grifo negro, caddy de bambú, vela encendida, sales de baño, loción, aceite y planta en maceta.
La combustión dentro de casa puede afectar la calidad ambiental, especialmente en habitaciones pequeñas o con poca circulación de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ventilación reduce la acumulación de contaminantes

Croft identificó a la ventilación como el factor central para cuidar la calidad del aire interior. Abrir una ventana, cuando sea posible y seguro, permite renovar el aire y disminuir la acumulación de emisiones procedentes de la combustión. También aconsejó moderación mientras avanza la investigación sobre las emisiones de las velas.

La científica Nikaeta Sadekar, del Instituto de Investigación de Materiales de Fragancias, sostuvo que las evaluaciones de exposición a compuestos de fragancias consideran el uso conjunto de distintos productos y que, según esas estimaciones, los niveles son bajos.

Mesa de madera con dos libros apilados, una vela con tapa, un frasco con cerillas y un despabilador de metal sobre una alfombra junto a un sillón.
La investigación sobre emisiones domésticas continúa y no ha establecido un umbral único de riesgo para estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su institución estudia materiales usados en fragancias, por lo que esa valoración debe leerse junto con la evidencia y guías de organismos sanitarios independientes. Para quienes decidan usar velas en interiores, las recomendaciones coincidentes apuntan a reducir la exposición:

  • Renovar el aire del ambiente durante y después de encenderlas.
  • Evitar acumular varias velas en una habitación pequeña o cerrada.
  • Reducir o suspender su uso si el humo, el olor o el hollín resultan molestos.
  • Prestar especial atención en hogares con personas con asma, alergias o embarazo, grupos que Rebuli y Croft señalaron como más sensibles a la contaminación del aire.

La información disponible no permite equiparar el uso doméstico habitual con un riesgo definido para toda la población. Sí respalda que la combustión modifica el aire interior y que disminuir las fuentes de emisión y renovar el ambiente son medidas prudentes ante exposiciones que dependen de cada espacio y cada persona.

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