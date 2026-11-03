Receta de churrasco de cerdo al horno, rápida y fácil

La primera etapa de cocción se realiza con papel aluminio para conservar la humedad de la carne (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El churrasco de cerdo es un corte práctico para recetas cotidianas, con un tiempo de cocción breve y una preparación basada en pocos ingredientes. Puede elaborarse en sartén, plancha o parrilla, según los recursos disponibles.

Suele servirse con guarniciones de preparación simple, como papas, ensaladas, arroz o verduras. La elección del acompañamiento permite adaptar el plato a almuerzos o cenas, así como a distintas cantidades de comensales.

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También admite variaciones en los condimentos y en el método de cocción. Algunas preparaciones incorporan hierbas, ajo, limón o mostaza, mientras que otras mantienen una base mínima de sal y aceite.

Receta de churrasco de cerdo al horno

Se trata de bifes finos de cerdo condimentados con ajo, pimentón, mostaza y limón, que se cocinan en una asadera caliente hasta quedar dorados y tiernos. La clave está en no exceder el tiempo de horno para evitar que la carne se reseque.

Al salir del horno, el bife presenta una superficie dorada y una textura tierna, siempre que se respete el tiempo de cocción. Puede servirse de inmediato, acompañado por papas, verduras o una ensalada.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 10 minutos .

Cocción: 25 minutos.

La preparación requiere 35 minutos entre el acondicionamiento de los ingredientes y la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

4 churrascos de cerdo de aproximadamente 180 gr cada uno.

2 cucharadas de aceite .

2 dientes de ajo picados.

1 cucharada de mostaza .

1 cucharadita de pimentón dulce .

1 cucharadita de orégano seco .

1 cucharada de jugo de limón .

1 cucharadita de sal .

½ cucharadita de pimienta negra .

1 cebolla cortada en pluma.

100 cc de agua o caldo.

Cómo hacer churrasco de cerdo al horno, paso a paso

Precalentar el horno a 220 ℃ durante 10 minutos. Aceitar ligeramente una asadera. En un bol, mezclar el aceite, el ajo, la mostaza, el pimentón, el orégano, el jugo de limón, la sal y la pimienta. Untar los churrascos de cerdo con el adobo por ambos lados. Si hay tiempo, dejarlos reposar 10 minutos a temperatura ambiente. Distribuir la cebolla en la base de la asadera y colocar encima los churrascos. Agregar 100 cc de agua o caldo en un costado de la fuente. Cubrir la asadera con papel aluminio y cocinar durante 12 minutos. Esta primera etapa ayuda a conservar la humedad de la carne. Retirar el papel aluminio, dar vuelta los churrascos y continuar la cocción durante 8 a 13 minutos, hasta que estén dorados. Para un mejor resultado, no pinchar la carne durante la cocción, ya que puede perder sus jugos. Comprobar que el centro esté completamente cocido. La carne debe alcanzar aproximadamente 63 ℃ y reposar 3 minutos antes de servir. Servir los churrascos calientes con la cebolla de la fuente, papas al horno, ensalada criolla o puré de papas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal .

Grasas: 22 gr .

Carbohidratos: 6 gr .

Proteínas: 40 gr.

Los datos numéricos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes utilizados en específico durante la preparación, como así también las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los churrascos cocidos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para congelarlos, dejar que se enfríen por completo, envolverlos de manera individual y guardarlos durante un máximo de 2 meses.

Descongelar en la heladera y recalentar en horno moderado o sartén tapada para evitar que se sequen.