Murió a los 101 años Cyril Hilsum, el científico que ayudó a hacer posibles las pantallas LCD de celulares y televisores

El físico e ingeniero Cyril Hilsum falleció a los 101 años tras una trayectoria centrada en semiconductores y pantallas electrónicas.

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La vida cotidiana frente a una pantalla plana —desde un celular y una notebook hasta un televisor— tiene una parte de su historia en el trabajo de Cyril Hilsum, el físico e ingeniero británico que murió a los 101 años. Fue una figura central en investigaciones sobre semiconductores y pantallas de cristal líquido (LCD), tecnologías que cambiaron la forma de mostrar información e imágenes en dispositivos electrónicos.

La confirmación de su muerte fue publicada por la Royal Society, una de las principales instituciones científicas del Reino Unido. La organización recordó que Hilsum había hecho aportes en dos campos con efectos concretos fuera de los laboratorios: la física de los semiconductores y las pantallas electrónicas. Su carrera atravesó más de siete décadas y combinó investigación estatal, industria y trabajo con universidades.

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Parte de su legado puede ubicarse en objetos de uso habitual. Las pantallas de computadoras portátiles, televisores y otros aparatos con tecnología LCD se apoyan en desarrollos acumulados por muchos equipos científicos e industriales. Hilsum no fue el único inventor de esas tecnologías, pero dirigió investigaciones que ayudaron a volverlas viables y a extender sus aplicaciones.

El trabajo con cristales líquidos permitió dejar atrás las pantallas voluminosas

La necesidad militar de sustituir los tubos de rayos catódicos en sistemas de radar motivó las primeras investigaciones sobre pantallas planas.

Durante su etapa en el Royal Signals and Radar Establishment, un centro de investigación británico situado en Malvern, Hilsum encabezó un programa dedicado a las pantallas planas. El problema inicial tenía una aplicación militar: los tubos de rayos catódicos, habituales en la época, resultaban grandes y poco compatibles con sistemas de radar de tamaño reducido.

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Ese desafío llevó a su equipo a estudiar alternativas basadas en cristales líquidos. Hilsum condujo el grupo integrado por el centro de Malvern, la Universidad de Hull y la empresa BDH que desarrolló los primeros cristales líquidos estables, llamados cianobifenilos. La estabilidad del material era un requisito para que pudiera utilizarse en equipos electrónicos de manera sostenida.

El avance abrió la puerta a nuevas pantallas y a la producción comercial de esos compuestos. La institución científica también le atribuye un aporte personal decisivo: el primer píxel LCD controlado por transistores de película fina de silicio amorfo. Esa combinación técnica es una de las bases de los televisores LCD que se difundieron en las décadas posteriores.

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La trayectoria de Hilsum permite entender que la pantalla plana no surgió de un único invento ni de una sola persona. Fue el resultado de investigaciones de física, química e ingeniería, con aportes de varios investigadores e instituciones. Su lugar en esa secuencia estuvo en la conducción de programas, la investigación de materiales y el desarrollo de componentes.

Antes de las pantallas, investigó semiconductores y láseres

El diseño del primer píxel LCD con transistores de película fina de silicio amorfo estableció la base técnica para la producción de televisores modernos.

Nacido en mayo de 1925, Hilsum inició su carrera científica en el Royal Naval Scientific Service, durante el servicio nacional británico. Más tarde pasó al laboratorio de investigación del Almirantazgo, donde se interesó por las tecnologías infrarrojas. Durante su trabajo en Teddington, impulsó estudios sobre antimoniuro de indio y arseniuro de galio.

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Ambos materiales pertenecen a la familia de los semiconductores, sustancias capaces de controlar el paso de la corriente eléctrica. Su comportamiento permite fabricar componentes presentes en una amplia variedad de equipos, desde sensores hasta sistemas de comunicación. Hilsum publicó algunos de los primeros trabajos sobre el transporte electrónico en esos compuestos.

Sus estudios también abordaron el llamado efecto de resistencia negativa, un fenómeno en el que la corriente puede disminuir pese a que aumenta el voltaje aplicado bajo determinadas condiciones. Esa línea de investigación tuvo aplicaciones en sistemas de radar compactos y fuentes de radiación de terahercios. Además, el trabajo con arseniuro de galio derivó en la construcción del primer láser semiconductor del Reino Unido.

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En 1983, luego de su etapa en organismos de investigación, asumió la dirección del Hirst Research Centre de GEC. También se desempeñó como asesor de investigación de la Comisión Europea. Su recorrido mostró una circulación habitual en la ciencia aplicada: conocimientos generados en laboratorios públicos que luego encuentran usos industriales y comerciales.

Distinciones y un vínculo sostenido con la formación científica

Los trabajos de laboratorio sobre arseniuro de galio permitieron la construcción del primer láser semiconductor del Reino Unido.

Los reconocimientos acompañaron esa carrera. Hilsum fue elegido miembro de la Royal Academy of Engineering en 1978 y de la Royal Society al año siguiente. También recibió el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria eléctrica y electrónica. En 2007 obtuvo la Royal Medal, una de las distinciones de la Royal Society.

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La Rank Prize Fund, entidad que informó su fallecimiento, destacó que tuvo una influencia prolongada en las comunidades de semiconductores y optoelectrónica. En 1980 recibió el Rank Prize en Optoelectrónica junto con George Gray, E. P. Raynes, K. J. Harrison y J. Kirton por sus trabajos sobre cristales líquidos. Al año siguiente se sumó al comité de optoelectrónica de la institución, que presidió desde 1988 durante 25 años.

El mismo organismo señaló su apoyo a investigadores en las primeras etapas de sus carreras y a las mujeres en ciencia e ingeniería. Entre esos vínculos estuvo el respaldo al Karen Burt Memorial Award, creado en memoria de su hija, ingeniera fallecida en 1997, para reconocer cada año a una profesional de la ingeniería recién acreditada en el Reino Unido.

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La huella de Cyril Hilsum permanece en una tecnología que dejó de ser excepcional para incorporarse a la rutina. Cada vez que una imagen aparece en una pantalla LCD, interviene una cadena de desarrollos científicos en la que sus estudios sobre materiales, píxeles y pantallas planas ocuparon un lugar relevante.