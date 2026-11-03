Receta de budín de limón con semillas de amapola, rápida y fácil

El budín de limón con semillas de amapola combina elementos de la repostería casera argentina con tradiciones de la inmigración europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay aromas que transportan directo a la cocina de la abuela, y el del limón recién rallado mezclándose con manteca tibia es uno de ellos. Apenas el horno empieza a trabajar, esa fragancia cítrica se mete en cada rincón de la casa y anuncia que algo bueno está por salir.

El budín de limón con semillas de amapola combina dos tradiciones que se llevan de maravilla: la repostería casera criolla y un toque europeo que llegó con la inmigración. Es clásico de la hora de la merienda, ideal para acompañar unos mates o un café con leche en cualquier tarde de la semana.

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Receta de budín de limón con semillas de amapola

Se trata de una preparación de panificación dulce, húmeda por dentro y dorada por fuera, perfumada con ralladura y jugo de limón fresco. Las semillas de amapola aportan un contraste de textura crocante que rompe la suavidad de la miga. Es una receta de las llamadas “rápidas”, porque no lleva levadura ni tiempos de leudado: todo se resuelve con polvo de hornear y un batido simple.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda la hora y 5 minutos. La preparación de la masa lleva 15 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda entre 45 y 50 minutos.

Ingredientes

3 huevos

200 gr de azúcar

150 ml de aceite neutro (o manteca derretida)

100 ml de leche

Ralladura de 2 limones

60 ml de jugo de limón

300 gr de harina 0000

1 cucharada de polvo para hornear

1 pizca de sal

3 cucharadas de semillas de amapola

Manteca y harina para el molde, cantidad necesaria

La preparación prescinde de levadura y resuelve el volumen de la masa mediante el uso de polvo para hornear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de limón con semillas de amapola, paso a paso

Precalentar el horno a 180 ℃ y enmantecar y enharinar un molde de budín de 25 cm. Batir los huevos con el azúcar en un bol grande hasta que la mezcla blanquee y duplique su volumen. Incorporar el aceite en forma de hilo sin dejar de batir, seguido de la leche, la ralladura y el jugo de limón. Tamizar aparte la harina junto con el polvo para hornear y la sal. Tamizar evita grumos y asegura un leudado parejo. Sumar los secos a la mezcla húmeda en dos o tres tandas, con movimientos envolventes para no perder aire. Agregar las semillas de amapola y mezclar apenas lo justo para integrarlas. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie con una espátula. Cocinar en el horno durante 45 a 50 minutos. No abrir el horno antes de los 35 minutos para que no se baje. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio y seco. Dejar entibiar dentro del molde unos 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del grosor de las fetas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 280 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 37 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se mantiene en buen estado durante 4 días a temperatura ambiente, bien tapado con film o dentro de un recipiente hermético. En la heladera, su vida útil se extiende hasta 7 días. También admite freezer: envuelto en papel film y luego en bolsa apta, dura hasta 2 meses.