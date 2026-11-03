Tendencias

Receta de budín de limón con semillas de amapola, rápida y fácil

Este clásico bizcocho hogareño prescinde del leudado tradicional, ya que se utiliza polvo de hornear, logrando una masa esponjosa perfumada con jugo fresco y un toque crocante ideal para compartir durante la merienda

Rebanada de budín con glaseado y un tenedor en un plato, junto a la pieza entera y un cuenco con limones sobre una mesa de madera.
El budín de limón con semillas de amapola combina elementos de la repostería casera argentina con tradiciones de la inmigración europea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hay aromas que transportan directo a la cocina de la abuela, y el del limón recién rallado mezclándose con manteca tibia es uno de ellos. Apenas el horno empieza a trabajar, esa fragancia cítrica se mete en cada rincón de la casa y anuncia que algo bueno está por salir.

El budín de limón con semillas de amapola combina dos tradiciones que se llevan de maravilla: la repostería casera criolla y un toque europeo que llegó con la inmigración. Es clásico de la hora de la merienda, ideal para acompañar unos mates o un café con leche en cualquier tarde de la semana.

PUBLICIDAD

Receta de budín de limón con semillas de amapola

Se trata de una preparación de panificación dulce, húmeda por dentro y dorada por fuera, perfumada con ralladura y jugo de limón fresco. Las semillas de amapola aportan un contraste de textura crocante que rompe la suavidad de la miga. Es una receta de las llamadas “rápidas”, porque no lleva levadura ni tiempos de leudado: todo se resuelve con polvo de hornear y un batido simple.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda la hora y 5 minutos. La preparación de la masa lleva 15 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda entre 45 y 50 minutos.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 200 gr de azúcar
  • 150 ml de aceite neutro (o manteca derretida)
  • 100 ml de leche
  • Ralladura de 2 limones
  • 60 ml de jugo de limón
  • 300 gr de harina 0000
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 3 cucharadas de semillas de amapola
  • Manteca y harina para el molde, cantidad necesaria
Budín horneado con semillas de amapola, rodajas de limón y glaseado sobre una bandeja junto a una rebanada cortada y un tenedor.
La preparación prescinde de levadura y resuelve el volumen de la masa mediante el uso de polvo para hornear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín de limón con semillas de amapola, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ y enmantecar y enharinar un molde de budín de 25 cm.
  2. Batir los huevos con el azúcar en un bol grande hasta que la mezcla blanquee y duplique su volumen.
  3. Incorporar el aceite en forma de hilo sin dejar de batir, seguido de la leche, la ralladura y el jugo de limón.
  4. Tamizar aparte la harina junto con el polvo para hornear y la sal. Tamizar evita grumos y asegura un leudado parejo.
  5. Sumar los secos a la mezcla húmeda en dos o tres tandas, con movimientos envolventes para no perder aire.
  6. Agregar las semillas de amapola y mezclar apenas lo justo para integrarlas.
  7. Volcar la preparación en el molde y alisar la superficie con una espátula.
  8. Cocinar en el horno durante 45 a 50 minutos. No abrir el horno antes de los 35 minutos para que no se baje.
  9. Verificar el punto de cocción pinchando el centro con un palillo: debe salir limpio y seco.
  10. Dejar entibiar dentro del molde unos 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, dependiendo del grosor de las fetas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 280 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 37 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se mantiene en buen estado durante 4 días a temperatura ambiente, bien tapado con film o dentro de un recipiente hermético. En la heladera, su vida útil se extiende hasta 7 días. También admite freezer: envuelto en papel film y luego en bolsa apta, dura hasta 2 meses.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La parrilla argentina que fascinó a The New York Times: dos estrellas y una frase que celebra su manera de cocinar carne

Graciela, el primer proyecto internacional de Pablo Rivero, fue reconocida apenas cuatro meses después de abrir en Manhattan por una de las críticas gastronómicas más importantes del mundo

La parrilla argentina que fascinó a The New York Times: dos estrellas y una frase que celebra su manera de cocinar carne

Receta de churrasco de cerdo al horno, rápida y fácil

El paso a paso incluye ajo, mostaza, pimentón y jugo de limón, con una primera etapa cubierta con papel aluminio para un resultado tierno

Receta de churrasco de cerdo al horno, rápida y fácil

Murió a los 101 años Cyril Hilsum, el científico que ayudó a hacer posibles las pantallas LCD de celulares y televisores

El físico británico dejó aportes decisivos en semiconductores y cristales líquidos, tecnologías que transformaron monitores, computadoras portátiles y dispositivos electrónicos de uso cotidiano

Murió a los 101 años Cyril Hilsum, el científico que ayudó a hacer posibles las pantallas LCD de celulares y televisores

Transmisores de radio sobre más de 1.700 individuos: así es el proyecto que busca salvar a las mariposas monarca

El seguimiento en tiempo real permitió a los investigadores confirmar conexiones migratorias que antes solo habían podido hipotetizar. El hallazgo se suma a los primeros datos sobre el llamado embudo de Texas

Transmisores de radio sobre más de 1.700 individuos: así es el proyecto que busca salvar a las mariposas monarca

Un hallazgo sobre bacterias y hormonas podría transformar la forma de proteger a los corales

Los autores del estudio sugieren que reforzar el microbioma coralino podría convertirse en una estrategia complementaria a los métodos actuales de conservación, enfocados hasta ahora casi exclusivamente en el organismo como unidad aislada frente al calentamiento oceánico

Un hallazgo sobre bacterias y hormonas podría transformar la forma de proteger a los corales

DEPORTES

Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: el alarmante lugar de Pierre Gasly y dónde se ubica Franco Colapinto

Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: el alarmante lugar de Pierre Gasly y dónde se ubica Franco Colapinto

El tenso cara a cara de Fernando Gago con un árbitro en Chile que terminó en expulsión: el lapidario informe

Oficial: Haas confirmó que Esteban Ocon no correrá más en el equipo y anunció quién lo reemplazará en la Fórmula 1

Con gol de Soulé, Roma vence al Manchester United por la cuarta fecha de la Champions League: la agenda completa

El curioso incidente de LeBron James con un hincha y una copa de vino durante un partido de la NBA: “Quise ver si valía la pena”

TELESHOW

Las increíbles vacaciones de Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus tres hijos en Disney: “Superando miedos todos juntos”

Las increíbles vacaciones de Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus tres hijos en Disney: “Superando miedos todos juntos”

“Los delitos se descubren”: Pedro Rosemblat reveló los insólitos objetos que se llevaron de su boda con Lali Espósito

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

Martín Rechimuzzi reveló cómo fue el discurso que dio en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

Asfura llega a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana y Honduras se prepara para asumir la presidencia del organismo

Asfura llega a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana y Honduras se prepara para asumir la presidencia del organismo

Cuba reduce su aparato gubernamental de 27 a 21 entidades y fusiona ministerios clave

Costa Rica declara alerta verde en todo el país ante el aumento de lluvias y el fuerte oleaje marítimo

Honduras: investigan contaminación de quebrada tras denuncias en Comayagua

EE. UU. destacó la cooperación con El Salvador tras reducirse un 96% las detenciones fronterizas en lo que va de 2026