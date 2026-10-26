Receta de focaccia de papa y roquefort, rápida y fácil

La combinación de papa tierna, aceite de oliva y roquefort transforma una masa simple en una focaccia cremosa, aromática y con bordes dorados. Es una receta ideal para resolver una comida casera sin demasiadas vueltas.
En Argentina, las focaccias se disfrutan como entrada, picada o acompañamiento de carnes y ensaladas. Esta versión rápida suma papa y roquefort, una dupla sabrosa que funciona muy bien tanto tibia como a temperatura ambiente.
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Receta de focaccia de papa y roquefort
Se trata de un pan plano de masa aireada, cubierto con láminas finas de papa, trozos de queso roquefort, aceite de oliva y romero. La masa lleva un solo levado y se cocina en una asadera hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora y 30 minutos
- Preparación activa: 20 minutos
- Leudado: 45 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 500 g de harina 000
- 10 g de levadura seca
- 350 cc de agua tibia
- 10 g de sal
- 30 cc de aceite de oliva
- 2 papas medianas
- 120 g de queso roquefort
- 1 cucharadita de romero seco o fresco
- 1 pizca de pimienta negra
- Aceite de oliva extra, cantidad necesaria
- Sal gruesa, cantidad necesaria
Cómo hacer focaccia de papa y roquefort, paso a paso
- Colocar la harina en un bol grande y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el agua tibia y el aceite de oliva.
- Mezclar hasta integrar. Añadir la sal y amasar durante 5 minutos, hasta obtener una masa blanda y elástica.
- Tapar el bol con un repasador limpio y dejar levar durante 45 minutos en un lugar tibio, hasta que la masa aumente su volumen.
- Aceitar una asadera de aproximadamente 30 x 40 cm. Volcar la masa y estirarla con las manos hasta cubrir toda la base.
- No hace falta desgasificar por completo la masa: conservar parte del aire ayuda a obtener una focaccia más liviana.
- Lavar, pelar y cortar las papas en láminas muy finas. Distribuirlas sobre la masa, apenas superpuestas.
- Repartir el roquefort desmenuzado, el romero, la pimienta y una pequeña cantidad de sal gruesa.
- Rociar con aceite de oliva. Presionar la superficie con las yemas de los dedos para formar los clásicos huecos de la focaccia.
- Llevar a horno precalentado a 220°C y cocinar durante 25 minutos, hasta que la base esté dorada y las papas tiernas.
- Si las láminas de papa son gruesas, pueden quedar duras; cortarlas bien finas garantiza una cocción pareja.
- Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y servir tibia o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones como entrada o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 390 kcal
- Grasas: 15 g
- Carbohidratos: 53 g
- Proteínas: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La focaccia se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para recuperar su textura, recalentarla en horno a 180°C durante 5 a 8 minutos. También se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente cortada en porciones y envuelta de manera individual.
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