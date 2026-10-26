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Receta de focaccia de papa y roquefort, rápida y fácil

La preparación combina harina, levadura, aceite de oliva y romero en una asadera, con láminas vegetales finas y queso desmenuzado para lograr una superficie dorada y un interior tierno al momento de servir

Una focaccia rectangular con rodajas de papa, queso derretido y hojas de romero sobre una tabla de madera.
La focaccia incorpora una combinación de papa, aceite de oliva y queso roquefort sobre una masa básica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La combinación de papa tierna, aceite de oliva y roquefort transforma una masa simple en una focaccia cremosa, aromática y con bordes dorados. Es una receta ideal para resolver una comida casera sin demasiadas vueltas.

En Argentina, las focaccias se disfrutan como entrada, picada o acompañamiento de carnes y ensaladas. Esta versión rápida suma papa y roquefort, una dupla sabrosa que funciona muy bien tanto tibia como a temperatura ambiente.

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Receta de focaccia de papa y roquefort

Se trata de un pan plano de masa aireada, cubierto con láminas finas de papa, trozos de queso roquefort, aceite de oliva y romero. La masa lleva un solo levado y se cocina en una asadera hasta quedar dorada por fuera y tierna por dentro.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Leudado: 45 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de harina 000
  • 10 g de levadura seca
  • 350 cc de agua tibia
  • 10 g de sal
  • 30 cc de aceite de oliva
  • 2 papas medianas
  • 120 g de queso roquefort
  • 1 cucharadita de romero seco o fresco
  • 1 pizca de pimienta negra
  • Aceite de oliva extra, cantidad necesaria
  • Sal gruesa, cantidad necesaria
Un cuenco con harina, dos papas, queso azul sobre una tabla de cortar, un cuchillo y un paño de tela sobre una mesa de madera.
Entre los ingredientes se encuentran harina 000, papas medianas y queso roquefort (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer focaccia de papa y roquefort, paso a paso

  1. Colocar la harina en un bol grande y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el agua tibia y el aceite de oliva.
  2. Mezclar hasta integrar. Añadir la sal y amasar durante 5 minutos, hasta obtener una masa blanda y elástica.
  3. Tapar el bol con un repasador limpio y dejar levar durante 45 minutos en un lugar tibio, hasta que la masa aumente su volumen.
  4. Aceitar una asadera de aproximadamente 30 x 40 cm. Volcar la masa y estirarla con las manos hasta cubrir toda la base.
  5. No hace falta desgasificar por completo la masa: conservar parte del aire ayuda a obtener una focaccia más liviana.
  6. Lavar, pelar y cortar las papas en láminas muy finas. Distribuirlas sobre la masa, apenas superpuestas.
  7. Repartir el roquefort desmenuzado, el romero, la pimienta y una pequeña cantidad de sal gruesa.
  8. Rociar con aceite de oliva. Presionar la superficie con las yemas de los dedos para formar los clásicos huecos de la focaccia.
  9. Llevar a horno precalentado a 220°C y cocinar durante 25 minutos, hasta que la base esté dorada y las papas tiernas.
  10. Si las láminas de papa son gruesas, pueden quedar duras; cortarlas bien finas garantiza una cocción pareja.
  11. Retirar, dejar reposar durante 5 minutos y servir tibia o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones como entrada o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 390 kcal
  • Grasas: 15 g
  • Carbohidratos: 53 g
  • Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La focaccia se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recuperar su textura, recalentarla en horno a 180°C durante 5 a 8 minutos. También se puede freezar por hasta 2 meses, preferentemente cortada en porciones y envuelta de manera individual.

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