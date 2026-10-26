Receta de budín relleno con pasta de avellanas, rápida y fácil

El budín cuenta con un relleno cremoso elaborado a base de pasta de avellanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un budín tibio, húmedo y con un corazón cremoso de pasta de avellanas puede resolver una merienda en pocos pasos. La combinación de cacao, un delicado sabor tostado y una miga tierna transforma una receta sencilla en un dulce irresistible.

En Argentina, este tipo de budín es ideal para acompañar el mate, el café de la tarde o una mesa dulce improvisada. Se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y queda listo en menos de una hora.

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Receta de budín relleno con pasta de avellanas

Se trata de un budín húmedo y esponjoso, elaborado con harina leudante, huevos, aceite y cacao. En el centro lleva una capa de pasta de avellanas, que se funde durante la cocción y forma un relleno cremoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

Tiempo activo: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 35 a 40 minutos.

Ingredientes

2 huevos.

150 g de azúcar.

100 ml de aceite neutro.

120 ml de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

200 g de harina leudante.

30 g de cacao amargo.

1 pizca de sal.

180 g de pasta de avellanas.

1 cucharada de harina extra, para espolvorear sobre la pasta de avellanas.

1 cucharadita de manteca, para el molde.

1 cucharada de harina, para enharinar el molde.

Entre los ingredientes se encuentran: huevos, azúcar y pasta de avellanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer budín relleno con pasta de avellanas, paso a paso

Precalentar el horno a 170°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín de aproximadamente 24 cm de largo. Colocar los huevos y el azúcar en un bol. Batir durante 2 minutos, hasta que la mezcla quede más clara y espumosa. Incorporar el aceite, la leche y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Tamizar la harina leudante, el cacao amargo y la sal. Agregar los ingredientes secos en 2 tandas, con movimientos suaves. Volcar la mitad de la preparación en el molde. Extender la pasta de avellanas en el centro, sin llegar completamente a los bordes. Para que no se hunda demasiado, mezclarla antes con 1 cucharada de harina. Cubrir con el resto de la mezcla y alisar la superficie. No llenar el molde más de ¾ de su capacidad, porque el budín crecerá durante la cocción. Llevar al horno durante 35 a 40 minutos. Evitar abrir la puerta durante los primeros 30 minutos para que el budín no pierda volumen. Comprobar la cocción con un palillo en uno de los laterales. Debe salir seco o con algunas migas húmedas, pero no con masa cruda. Retirar del horno y dejar reposar durante 10 minutos antes de desmoldar. Enfriar por completo antes de cortar para que el relleno conserve mejor su textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 420 kcal.

Grasas: 21 g.

Carbohidratos: 54 g.

Proteínas: 7 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín se puede conservar en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 2 días, siempre que el ambiente sea fresco y seco.

En la heladera dura hasta 5 días. Antes de servir, conviene dejarlo 15 minutos fuera de la heladera para que la pasta de avellanas recupere su textura cremosa.

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También se puede freezar entero o cortado en porciones durante un máximo de 2 meses. Envolver cada porción en film y colocarla dentro de una bolsa apta para freezer. Descongelar en la heladera durante 6 horas o a temperatura ambiente durante 1 hora.