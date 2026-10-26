Kris Jenner lució una joya de archivo en Roma: la capa de terciopelo que perteneció a Elizabeth Taylor

Kris Jenner lució la capa de escorpiones de Elizabeth Taylor durante la presentación de la serie All’s Fair en el Festival de Cine de Roma (SOPA Images Limited)

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La alfombra roja del Festival de Cine de Roma reunió momentos icónicos de la moda cuando Kris Jenner lució la capa de escorpiones que perteneció a Elizabeth Taylor. La empresaria asistió a la presentación de la segunda temporada de All’s Fair, una serie protagonizada por su hija Kim Kardashian, con una pieza de archivo de la casa italiana Tiziani Roma.

El estilismo partió de una combinación en blanco y negro: un vestido blanco de largo completo, guantes blancos por encima del codo y la capa negra con capucha.

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La prenda, confeccionada en terciopelo y forrada en seda marfil, tiene escorpiones bordados sobre el pecho. Con esa elección, Jenner llevó a una alfombra roja contemporánea una silueta nocturna propia de finales de los años sesenta.

La aparición despejó además una de las dudas que rodeaban la pieza. Kim Kardashian confirmó que su madre es la actual propietaria de la capa original.

El diseño de la capa data del 15 de noviembre de 1969 con motivo del cumpleaños número 40 de Grace Kelly en Montecarlo (ZUMA Press, Inc.)

La información cobró relevancia porque una versión idéntica ya se había visto en el adelanto de la nueva temporada de All’s Fair, donde Kardashian la utiliza para interpretar a la abogada Allura Grant.

La capa fue creada para la fiesta de Grace Kelly en 1969

El origen del diseño se remonta al 15 de noviembre de 1969. Grace Kelly celebró entonces sus 40 años en Montecarlo con una fiesta basada en Escorpio, el signo zodiacal de la princesa.

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Elizabeth Taylor llegó acompañada por Richard Burton y eligió para la ocasión esta capa de noche, una creación de Tiziani Roma que incorporaba el emblema del festejo mediante bordados y pedrería.

El negro del terciopelo concentraba la atención en las aplicaciones de escorpiones, planteadas como elementos ornamentales. La pieza respondía al gusto de Taylor por los códigos de gala de fuerte presencia visual: capas, capuchas, joyas de gran escala y referencias teatrales que trascendían la lógica de un vestido de noche convencional.

Las prendas de sastrería con hombreras marcadas y las chaquetas de tweed de Chanel integran el vestidor habitual de Jenner (REUTERS/Daniel Cole)

El estilismo de Kris Jenner recupera el lujo teatral de la alta costura

La propuesta también dialogó con el estilo personal de Jenner, habituada a prendas de sastrería, conjuntos de Chanel y accesorios de fuerte identidad.

El estilo de Kris Jenner se construyó alrededor de una idea precisa de lujo: prendas de líneas definidas, accesorios reconocibles y referencias a las grandes casas de moda. La empresaria suele inclinarse por una imagen pulida, donde cada elemento cumple una función dentro de un conjunto que privilegia la estructura y la presencia.

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Para eventos nocturnos, Jenner elige vestidos columna, conjuntos monocromáticos y piezas con brillos o transparencias discretas (REUTERS/Danny Moloshok)

La sastrería ocupa un lugar central en su vestidor. Blazers con hombros marcados, trajes de dos piezas, pantalones de tiro alto y faldas lápiz aparecen con frecuencia en sus elecciones públicas.

La paleta suele partir de tonos neutros, negro, blanco, crema, gris y beige, aunque también recurre al rojo, al animal print y a acabados metalizados cuando la ocasión pide un código más nocturno.

Chanel es una de las firmas más asociadas a su imagen. Jenner ha convertido el tweed, las chaquetas con ribetes contrastantes y los accesorios con el logotipo de la maison francesa en parte de su lenguaje visual.

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Kris Jenner alterna diseños actuales con prendas de archivo y referencias a la alta costura (REUTERS/Daniel Cole)

Sin embargo, su relación con el lujo no se limita a una sola marca. En apariciones públicas combina piezas de archivo con diseños actuales, joyería llamativa y bolsos de colección.

Su estilo mantiene una relación directa con la estética de los años ochenta y noventa. Los trajes ceñidos, las hombreras y los cinturones que remarcan la cintura forman parte de una fórmula que actualiza códigos clásicos del vestir ejecutivo.

La empresaria suele sumar zapatos de taco alto y carteras estructuradas para reforzar esa impronta.

En alfombras rojas, suele reemplazar los trajes ejecutivos por vestidos de gala y piezas de fuerte presencia visual (FilmMagic)

En eventos de gala, Jenner cambia la sastrería por vestidos columna, conjuntos monocromáticos y prendas de fuerte impacto visual.

Prefiere los escotes definidos, las transparencias medidas, los brillos y las siluetas que dibujan el cuerpo sin abandonar una imagen sofisticada. El negro continúa como uno de sus recursos más frecuentes, aunque el blanco total también se ha transformado en una elección recurrente.

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