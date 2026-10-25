¿Es seguro dejar los platos sucios en el lavavajillas toda la noche?

Una noche de espera no suele comprometer la limpieza de la vajilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dejar platos sucios dentro del lavavajillas durante una noche no suele representar un problema si el ciclo se activa al día siguiente. Pero convertir el aparato en un lugar de almacenamiento durante varios días puede favorecer malos olores y acumulación de restos de comida.

La diferencia está en el tiempo y las condiciones dentro del electrodoméstico. Tras una cena, es frecuente que la carga no alcance para iniciar un lavado completo. En ese escenario, esperar hasta la mañana siguiente resulta razonable, siempre que los utensilios se laven después y no queden residuos acumulados durante días.

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Los restos de comida favorecen los malos olores dentro del lavavajillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una noche no equivale a varios días de platos sin lavar

Noah Pinsonnault, analista de productos del laboratorio de cuidado del hogar y limpieza de Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domesticas, indicó que dejar la vajilla cargada durante la noche es aceptable si acaba de utilizarse. Su recomendación es no superar un día con los platos sucios dentro del equipo.

El motivo no es solo estético. Los restos de alimentos permanecen en un ambiente cerrado que puede conservar humedad. Si esa situación se prolonga, pueden aparecer olores desagradables y aumentar la posibilidad de que haya bacterias, moho o plagas atraídas por la comida.

La NSF, organización especializada en salud pública y certificación de productos, advierte que la cocina concentra diversos puntos donde pueden encontrarse bacterias, levaduras y mohos si la limpieza es insuficiente. En un estudio realizado en hogares, la entidad identificó contaminación en objetos y superficies de uso cotidiano de esa zona.

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La humedad crea un ambiente propicio para bacterias, moho e insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos visibles deben retirarse antes de que se acumulen

Que la vajilla pase una noche dentro del lavavajillas no sustituye las medidas básicas de limpieza. Retirar los trozos grandes de comida antes de cargar platos, cubiertos y recipientes reduce los residuos que podrían permanecer en filtros, rejillas o superficies interiores.

El problema aumenta cuando el equipo se utiliza como depósito durante varios días. Pinsonnault señaló que los alimentos dentro de un aparato cerrado y húmedo pueden generar olor y atraer insectos.

Retirar los trozos grandes reduce la acumulación de residuos en el aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, la pauta práctica consiste en programar un ciclo dentro de las 24 horas posteriores a la carga, en vez de esperar a que el aparato esté completamente lleno si los platos ya contienen restos de comida. También conviene atender a las piezas que acumulan partículas.

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La NSF recomienda seguir las instrucciones de limpieza del fabricante para los aparatos domésticos y señala que limpiar implica quitar suciedad, restos secos y derrames. La sanitización, en cambio, reduce la cantidad de microorganismos a niveles considerados seguros.

La limpieza elimina la suciedad, mientras la sanitización reduce los microorganismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo de lavado y sanitización no son lo mismo

La eficacia de un lavavajillas depende, entre otros factores, del programa seleccionado. La certificación NSF/ANSI 184, destinada a equipos de uso doméstico, establece que los modelos evaluados bajo esta norma deben lograr una reducción mínima del 99,999% de las bacterias durante el ciclo de sanitización, equivalente a una disminución de cinco órdenes de magnitud en su cantidad.

La misma referencia aclara que ese desempeño se verifica específicamente en el programa de sanitización y que el enjuague final debe alcanzar 65,6°C (150°F). Por tanto, no corresponde asumir que todos los ciclos o todos los equipos ofrecen el mismo resultado.

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El ciclo de sanitización alcanza temperaturas y niveles de reducción bacteriana específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ordenar la rutina de cocina y evitar que los residuos permanezcan demasiado tiempo, las recomendaciones derivadas de estas pautas son:

Retirar los restos grandes de comida antes de colocar la vajilla

Dejar la carga hasta la mañana siguiente solo si se prevé iniciar el ciclo entonces

Evitar acumular platos sucios por varios días en el interior

Revisar y limpiar las zonas donde se concentran partículas, de acuerdo con el manual del equipo

Seleccionar el ciclo de sanitización cuando se necesite esa función y el aparato la incluya