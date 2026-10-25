Velas en casa: lugares seguros y los que conviene evitar

La vela permanece sobre una superficie firme y despejada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vela encendida puede acompañar una conversación o una pausa en casa, pero su ubicación debe combinar uso cotidiano y prevención de incendios. Elegir una superficie estable, despejada y próxima al lugar donde las personas permanecen permite aprovechar su luz y fragancia sin convertirla en un elemento de riesgo.

La llama mantiene una distancia segura de los materiales combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde poner las velas para integrarlas a los momentos de uso

Elegir una superficie estable y despejada permite aprovechar la vela sin perder de vista la seguridad.

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1. En la sala de estar, sobre una mesa firme y fuera del paso

El portavelas resistente evita que la vela se vuelque con facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sala de estar suele concentrar reuniones y momentos de descanso. Por eso, una mesa de centro, auxiliar o consola puede ser una ubicación adecuada si no queda en una zona de circulación donde alguien pueda rozarla o volcarla.

El soporte importa tanto como el lugar. La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) recomienda usar portavelas resistentes que no se vuelquen con facilidad y ubicarlos en una superficie sólida y sin objetos alrededor.

La entidad también fija una distancia mínima de 30 centímetros entre la llama y todo material que pueda arder, como libros, papel, adornos, tapizados o ropa.

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2. En mesas de comedor, con fragancias discretas y supervisión

La vela permanece sobre la mesa del comedor, alejada de manteles, servilletas y otros materiales combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante una comida, una vela puede ir sobre la mesa solo si su llama queda apartada de servilletas, manteles, decoración y cualquier elemento combustible.

De Vries, diseñadora de interiores con formación en psicología, plantea que, en ese contexto, la fragancia debe acompañar y no competir con los alimentos. Las opciones de intensidad suave reducen la concentración de aroma cerca de los comensales.

Conviene dejar suficiente espacio libre alrededor del portavelas y evitar moverlo cuando la cera está líquida. La NFPA advierte que más de la mitad de los incendios vinculados con velas comienza porque un objeto inflamable quedó demasiado cerca.

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Si se usan varias, deben colocarse separadas entre sí para que el calor de una no derrita la otra ni genere corrientes que alteren la combustión.

3. En ambientes grandes, lejos de corrientes de aire

Las corrientes de aire alteran la estabilidad de la llama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sala amplia o de planta abierta admite velas cerca de la zona de actividad, siempre que estén fuera de la trayectoria directa de puertas, ventiladores, ventanas abiertas y salidas de calefacción o aire acondicionado. Las corrientes pueden desestabilizar la llama y dispersar la fragancia antes de que se distribuya por el ambiente.

En habitaciones pequeñas, resulta preferible optar por aromas menos intensos y ubicar la vela a cierta distancia de los asientos, ya que el perfume se concentra con rapidez.

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También debe evitarse el borde de una repisa alta o angosta: una vela encendida necesita una base nivelada, resistente al calor y difícil de alcanzar para niños o mascotas.

Dónde no poner las velas para reducir riesgos de incendio

La cercanía con materiales combustibles, corrientes de aire o zonas de descanso aumenta el riesgo.

1. No en dormitorios, baños ni sitios donde alguien pueda dormirse

Las velas encendidas no deben colocarse en los baños, especialmente cerca de toallas, cortinas u otros materiales combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dormitorios y otras áreas destinadas al descanso no son lugares adecuados para una vela encendida. La NFPA señala que el 36% de los incendios provocados por estos elementos se originó en esos espacios y recomienda apagarlos antes de salir de una habitación o ir a dormir.

La Administración de Incendios de Estados Unidos (USFA) coincide en que toda llama abierta exige vigilancia y aconseja apagarlas si la persona se ausenta, siente sueño o se acuesta.

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Tampoco deben colocarse en alfombras, camas, sofás, junto a cortinas o delante de una ventana con persianas. Esos lugares acercan telas y otros materiales combustibles a la llama, además de aumentar la posibilidad de que la vela se caiga.

2. No junto a niños, mascotas, oxígeno ni durante un corte eléctrico

Los niños y las mascotas permanecen alejados de las velas encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vela encendida debe permanecer fuera del alcance de niños y mascotas, y los fósforos y encendedores deben guardarse en alto o bajo llave. La NFPA desaconseja usar velas cuando hay oxígeno medicinal en el hogar y recomienda iluminación a pilas ante un corte de energía.

Antes de retirarse, hay que comprobar que la llama esté apagada y que la mecha ya no brille. Como alternativa para zonas de descanso, hogares con niños o situaciones en las que no sea posible supervisar una llama, las velas sin llama alimentadas por batería eliminan el riesgo de incendio asociado a la combustión.

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