La NASA acelera el programa Artemis para volver a pisar la Luna en 2028: qué cambios aplica y cómo prepara a sus astronautas

La NASA fijó como objetivo el regreso de astronautas a la superficie lunar antes del cierre de 2028. (NASA/Handout vía REUTERS)

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La NASA apuesta por revivir el espíritu de las misiones Apolo para volver a pisar la Luna antes de que termine 2028. Con dos empresas privadas en competencia (SpaceX y Blue Origin) y una misión de prueba prevista para mediados de 2027, la agencia espacial estadounidense aceleró sus plazos y rediseñó la arquitectura de sus próximas misiones tripuladas.

El plan contempla ensayos de acoplamiento en órbita terrestre, trajes espaciales simplificados y una base lunar permanente cerca del polo sur de la Luna, un territorio que ningún ser humano visitó hasta ahora. Según funcionarios de la agencia, cuando los primeros astronautas del programa Artemis desciendan a la superficie, su vehículo lunar ya los estará esperando allí.

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La NASA trabaja las 24 horas para cumplir con el plazo de 2028

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, confirmó el viernes 23 de octubre que la agencia mantiene el calendario previsto para lanzar la misión Artemis III a mediados de 2027. Según declaró en una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, esa misión enviará a cuatro astronautas (tres estadounidenses y un italiano) a la órbita terrestre baja durante dos semanas para practicar maniobras de acoplamiento (la conexión física entre naves en el espacio) con los módulos de aterrizaje lunar de SpaceX y Blue Origin.

El programa Artemis proyecta establecer una base permanente cerca del polo sur de la Luna con un vehículo de exploración previa. (NASA)

La misión requerirá tres lanzamientos en rápida sucesión desde Cabo Cañaveral. La cápsula Orion se acoplará primero con el Blue Ghost de Blue Origin a unos 435 kilómetros de altura, y luego con el Starship de SpaceX en una órbita ligeramente más baja.

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Estas pruebas resultan indispensables porque, para las futuras misiones a la Luna, la cápsula Orion y el módulo de aterrizaje elegido deberán conectarse de forma segura en el espacio antes de que dos astronautas se trasladen al módulo y desciendan a la superficie lunar. Un fallo en ese proceso pondría en riesgo toda la misión.

Isaacman comparó la estrategia actual con la que llevó al programa Apolo a enviar 24 astronautas a la Luna y a 12 de ellos a caminar sobre su superficie entre 1968 y 1972. “No es polvo mágico de la industria tecnológica ni una nueva filosofía de gestión. Se trata de nuestra propia historia. Es el mismo manual que llevó del amerizaje del Apolo 7 al Apolo 11 en solo nueve meses”, afirmó.

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La tripulación de Artemis III, integrada por Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio y Andre Douglas, ensayará en órbita terrestre los acoplamientos clave para las futuras misiones lunares. (REUTERS/Antranik Tavitian)

El funcionario también advirtió que la “nueva carrera espacial” contra China (que reemplazó a la competencia contra la Unión Soviética de la era Apolo) “será mucho más reñida de lo que nunca debió ser” debido a la lentitud de años anteriores. Para revertir esa inercia, la NASA eliminó reuniones innecesarias y trabaja en sus talleres las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

“Estamos armando un equipo de calibre Super Bowl para alcanzar estos objetivos de forma segura”, señaló Isaacman.

SpaceX y Blue Origin compiten para llevar astronautas a la superficie lunar

SpaceX utilizará naves cisterna en órbita baja para transferir combustible criogénico a su módulo de aterrizaje Starship. (REUTERS/Steve Nesius/File Photo)

Ambas compañías rediseñaron sus planes de operaciones para acelerar los plazos. SpaceX mantendrá su sistema de transferencia de propelente (es decir, combustible criogénico o superfrío) en el espacio. La empresa lanzará varias versiones de su nave Starship a órbita baja terrestre: unas funcionarán como “camiones cisterna” y otra como “depósito” que almacenará el combustible antes de transferirlo al módulo de aterrizaje tripulado.

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El cambio principal consiste en que el Starship ya no se encontrará con Orion en una órbita lejana y compleja alrededor de la Luna, como estaba previsto originalmente, sino en una órbita mucho más cercana a la Tierra. Desde allí, el propio Starship impulsará a ambas naves hacia una órbita lunar baja, lo que reduce de forma notable la cantidad de propelente necesario y acorta el tiempo de regreso desde la superficie.

Blue Origin eligió un camino distinto: en vez de transferir combustible entre naves en el espacio, usará tres módulos de impulso que funcionarán como un cohete tradicional. Cada módulo se separará al agotar su combustible para que el siguiente continúe el viaje, hasta colocar a la nave Blue Moon Mark 2 Alpha en una órbita alrededor de la Luna.

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Blue Origin empleará tres módulos de impulso secuenciales para trasladar la nave Blue Moon hacia la órbita lunar. (IREUTERS/Joe Skipper/File Photo)

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, calificó la operación como impresionante: “Como nerd de los cohetes, va a ser bastante increíble”. Ambas empresas deberán realizar una misión de demostración no tripulada antes de transportar astronautas, y la NASA determinará cuál de las dos será la primera en llevar una tripulación al suelo lunar en 2028.

Trajes simplificados y una base lunar permanente marcan la diferencia con el programa Apolo

A diferencia de las misiones Apolo, que fueron visitas breves a zonas ecuatoriales, el programa Artemis apunta a establecer una presencia prolongada cerca del polo sur lunar. Los primeros caminantes lunares realizarán dos paseos espaciales de aproximadamente dos horas cada uno para recolectar muestras y probar los trajes diseñados por Axiom Space.

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Para reducir riesgos y ganar tiempo, los astronautas de las primeras misiones usarán un traje más liviano y menos complejo que el que Axiom Space aún desarrolla para excursiones más largas. Estos trajes, llamados “sortie suits” o trajes de incursión breve, serán probados en la Estación Espacial Internacional el año que viene.

Axiom Space confeccionó trajes espaciales ligeros que los astronautas evaluarán en la Estación Espacial Internacional. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Jeremy Parsons, gerente del programa Artemis, destacó en el comunicado de la NASA que tanto Blue Origin como SpaceX añadieron hitos de desarrollo adicionales para dar mayor visibilidad al progreso de los módulos de aterrizaje y fortalecer la seguridad de las tripulaciones.

El astronauta Frank Rubio, integrante de la tripulación de Artemis III, resumió el desafío: “Es increíblemente ambicioso. Una cosa que siempre creí y aprendí es que no hay que apostar en contra de Estados Unidos”.

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