Los trucos de los chefs para que la pasta no falle: qué salsa elegir según la variedad y cómo lograr la cocción justa en casa

En el Día Mundial de la Pasta, chefs recomiendan controlar el hervor, salar el agua y terminar la cocción dentro de la salsa para servir sin demoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pasta con salsa parece una preparación simple, pero su resultado depende de decisiones precisas: la cantidad de agua, el momento de la sal, el punto de cocción y la forma de integrar cada ingrediente. En testimonios a Infobae, chefs señalan que la pasta no debe esperar en el colador ni recibir la salsa al final como un agregado separado.

Para el Día Mundial de la Pasta, que se conmemora este domingo 25 de octubre, sus recomendaciones permiten ordenar los pasos clave para elegir la salsa correcta, evitar una textura blanda y lograr un plato equilibrado. La técnica, la forma de cada variedad y el uso del agua de cocción aparecen como los factores centrales.

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El agua, la sal y el punto al dente definen la textura

El primer error aparece antes de que la pasta entre en la olla. Según el chef Leonardo Fumarola, la proporción adecuada es de un litro de agua por cada 100 gramos de pasta. El dueño de L’adesso también señala que la pasta debe ingresar cuando el agua alcanza el hervor y que la sal debe ir en el agua, ya que su agregado posterior no genera el mismo resultado.

La proporción adecuada es un litro de agua por cada 100 gramos de pasta para lograr una cocción uniforme (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pedro Picciau, de Italpast Faena Buenos Aires, coincide con esa medida. Advierte que una cantidad insuficiente de agua reduce la inercia térmica de la olla y demora la recuperación del hervor después de sumar la pasta. Una proporción adecuada también favorece la dispersión del almidón y disminuye la posibilidad de que las piezas se peguen entre sí.

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La sobrecocción reúne las advertencias de varios cocineros consultados. Nacho Feibelmann, dueño y chef de Carmen, explica que una pasta demasiado cocida pierde su textura, se rompe con facilidad y adquiere una consistencia pastosa. Por eso, aconseja retirarla antes del punto final. El término al dente refiere a una cocción que conserva una leve firmeza en el centro de la pasta.

Anolinis de hinojo asado (Presencia Restaurante)

Rodrigo Da Costa, de Presencia Restaurante, ubica a la sobrecocción entre los errores más frecuentes. Su recomendación es iniciar el proceso en agua hirviendo y terminarlo en la salsa. Gaspar Natiello, de Bochinche, propone usar un temporizador y probar la pasta: cuando faltan cerca de dos minutos para alcanzar el punto deseado, debe pasar a la sartén o a la olla donde espera la salsa.

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Para Milton Bertoni, la pasta fresca artesanal requiere un control todavía mayor porque suele necesitar menos minutos de cocción que la seca industrial. El chef y dueño de Pastas Biasatti también advierte que la pasta continúa su cocción por efecto de su propio calor si queda en el colador. La indicación es clara: la preparación debe pasar de la olla a la salsa y luego al plato sin demoras.

Spaghetti con albóndigas y pomodoro (Bochinche Restaurante)

El aceite en el agua forma parte de los mitos que rechazan los chefs. Santiago Pérez, chef de Mambo, sostiene que basta con revolver la pasta durante los primeros minutos para evitar que se pegue. Además, el aceite dificulta la adhesión de la salsa. En el caso de las pastas rellenas, Cabito Massa Alcántara y Guillermo Busquiazo, chefs de Casa Bellucci, recomiendan una cocción suave, conocida como mijoté, para evitar que el hervor intenso rompa la masa.

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La forma de cada pasta orienta la elección de la salsa

Las pastas largas y finas admiten salsas fluidas, según Darío Gualtieri. El chef de Italo Ristorante menciona los spaghetti y linguine como formatos aptos para preparaciones a base de aceite de oliva, mariscos o emulsiones simples. Una emulsión consiste en la unión de líquidos o ingredientes que, en principio, no se mezclan con facilidad, como grasa y agua de cocción.

Pérez propone una lógica similar: los spaghetti combinan con una salsa pomodoro porque esta preparación envuelve los fideos, mientras que los pappardelle, cintas más anchas, admiten un ragú: una salsa más espesa, por lo general con carne u otros ingredientes cocidos durante más tiempo. Gastón Di Giorgio, chef de Enero, también recomienda salsas fluidas para pastas largas, como tomate o una combinación de aceite y ajo.

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La forma y la textura de cada pasta orientan la elección de la salsa para lograr una mejor integración de sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picciau señala que las combinaciones también responden a tradiciones regionales de Italia. Menciona las orecchiette con brócoli en Puglia, la salsa boloñesa en Emilia-Romaña y el pesto en Liguria. Más allá de esas variantes, indica que el tomate se mantiene como una base habitual para numerosas preparaciones.

Las pastas cortas, con cavidades, pliegues o espirales, reciben mejor las salsas con cuerpo. Feibelmann destaca el conchiglie, una pasta con forma de caracol, y el cavatelli por su capacidad para retener salsa. El chef de Carmen también menciona el girandole, similar a un tirabuzón largo, cuyos espacios internos conservan parte de la preparación. Para Di Giorgio, los ragúes y las salsas más densas encuentran allí una superficie adecuada.

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En las pastas rellenas, la salsa debe acompañar sin ocultar el sabor central. Según Massa Alcántara y Busquiazo, una boloñesa no resulta conveniente para ravioles con rellenos intensos. Bertoni, por su lado, recomienda manteca y salvia para ravioles de ricota y espinaca, hierbas o una salsa suave de queso para rellenos de calabaza, y tomate equilibrado o fondo de cocción para los de carne.

Para pastas rellenas, algunos chefs recomiendan una cocción suave, conocida como mijoté, para evitar que el hervor intenso rompa la masa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pérez también plantea una crema suave o manteca con salvia como opciones para rellenos que requieren un marco más discreto. Da Costa coincide en el uso de mantecas emulsionadas y saborizadas para las pastas rellenas de ricota o queso. Para los rellenos de carne, recomienda una salsa elaborada con el jugo de cocción. Natiello también elige emulsiones de manteca, que permiten incorporar hierbas o condimentos en función del sabor que se busca resaltar.

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El agua de cocción une la salsa y la pasta en la sartén

La técnica que comparten todos los testimonios consiste en finalizar la cocción dentro de la salsa. Pérez aconseja pasar la pasta a la sartén antes de que alcance el punto deseado y sumar una pequeña cantidad de agua de cocción. El agua contiene almidón, un componente que la pasta libera durante el hervor y que ayuda a unir la salsa con la masa.

El agua de cocción contiene almidón y ayuda a unir la salsa con la masa, por eso los chefs sugieren sumarla en la sartén durante la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feibelmann describe esta integración como un efecto de ligue: el movimiento de la sartén distribuye el almidón y permite que la salsa cubra mejor la pasta. Gualtieri propone retirar la pasta dos minutos antes del al dente, llevarla a una sartén a fuego alto y sumar agua de cocción junto con manteca fría o aceite de oliva virgen extra. Según el chef de Italo Ristorante, esa combinación genera una crema sedosa alrededor de cada pieza.

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Picciau también recomienda terminar la cocción en la sartén con la salsa ya caliente y agregar unas cucharadas de agua de cocción. Da Costa señala que en Presencia Restaurante completan ese paso con manteca para formar una emulsión al final de la preparación. Y Natiello aconseja evitar un exceso de salsa y sumar agua de la olla hasta que la preparación se impregne de manera uniforme en la pasta.

El agua de cocción ayuda a emulsionar la salsa, ajustar su consistencia y lograr que se adhiera de forma uniforme a la pasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua de cocción también permite corregir la consistencia de la salsa. Fumarola la define como un ingrediente central: sirve para aflojar una preparación espesa, terminar la cocción y recuperar una salsa que se separa. Pérez indica que una salsa muy líquida necesita una reducción previa, es decir, unos minutos extra de cocción para que parte del líquido se evapore antes de sumar la pasta.

Picciau propone usar agua de cocción y perejil picado si una salsa quedó demasiado pesada. También plantea incorporar una pequeña cantidad de leche y dejar que reduzca. Natiello recomienda una emulsión de una parte de manteca por dos partes de agua de cocción y suma que la ralladura de limón puede aportar frescura a las preparaciones más grasas.

Las pastas largas, cortas y rellenas requieren salsas de distinta densidad para acompañar su forma y textura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad y el tiempo también influyen en el resultado. Feibelmann aconseja alrededor de dos horas para una salsa de tomate, con el objetivo de que el ingrediente libere sus azúcares naturales. En cambio, Massa Alcántara y Busquiazo proponen una cocción de unos 20 minutos para su salsa de tomate, con aceite de oliva, ajo, tomillo, sal y pimienta.

Da Costa sostiene que la precisión en los tiempos permite alcanzar una reducción adecuada y concentrar los sabores. Natiello coincide en que las salsas de tomate o boloñesa requieren fuego bajo y una cocción prolongada hasta que el tomate gane dulzor. Ambos enfoques coinciden en un último gesto: una pequeña porción de manteca o un toque de aceite de oliva al final aporta cuerpo, aroma y equilibrio sin necesidad de recurrir a grandes cantidades de crema.