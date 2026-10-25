Siete construcciones de madera sin clavos que sobrevivieron a terremotos, nieve y más de mil años

Las técnicas de ensamble de madera sin fijaciones de metal reducen el impacto sísmico y evitan el deterioro por óxido.

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Mientras muchas construcciones modernas de hormigón y acero tienen una vida útil estimada de alrededor de un siglo, varios edificios de madera levantados sin clavos metálicos permanecen en pie desde hace más de mil años. Templos, iglesias y puentes de Asia y Europa resistieron terremotos, nieve y humedad gracias a técnicas de ensamblaje que prescinden del hierro.

Lejos de ser una limitación técnica, prescindir del hierro fue la mayor genialidad de los antiguos maestros carpinteros. El metal se oxida, pudre la fibra vegetal a su alrededor y se quiebra ante la tensión; la madera ensamblada con holguras milimétricas, en cambio, respira, absorbe los sismos más feroces y convierte la fricción en su mejor aliada.

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A continuación, siete de las mayores proezas de la arquitectura que desafió al tiempo valiéndose únicamente del ingenio, la gravedad y el encaje perfecto.

Kizhi Pogost, Rusia: las 22 cúpulas de madera sobre el lago Onega

La Iglesia de la Transfiguración, en la isla de Kizhi, reúne 22 cúpulas de madera frente al lago Onega (Alexxx1979 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

En una remota isla de Carelia emerge la silueta irreal de la Iglesia de la Transfiguración de Kizhi, levantada en 1714. Con 37 metros de altura y una cascada de 22 cúpulas bulbosas, esta maravilla del barroco ruso se construyó mediante la técnica del srub: un entramado horizontal de troncos de pino silvestre desbastados a golpe de hacha —evitando la sierra para sellar los poros de la madera frente al agua— que encajan en las esquinas a través de muescas redondeadas.

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Para cubrir las cúpulas, los artesanos tallaron a mano más de 30.000 tejas curvas de álamo temblón (lemej). Este material posee una cualidad casi mágica: con el paso de las décadas y la exposición al hielo polar, la savia reacciona transformando la superficie en un reflejo plateado que imita al metal pulido, protegiendo el núcleo estructural sin recurrir a fijaciones de hierro.

Pagoda de Yingxian, China: el rascacielos de madera que sobrevivió siete terremotos

La Pagoda de Sakyamuni del templo Fogong, construida en 1056, se mantiene como una de las grandes estructuras históricas de madera de China (Patrick Streule - Wooden Pagoda, CC BY 2.0)

Conocida formalmente como la Pagoda de Sakyamuni del Templo Fogong, esta torre de 67 metros construida en 1056 durante la dinastía Liao es el edificio de madera más alto y antiguo de la Tierra. Su resistencia tras sobrevivir a bombardeos de artillería en el siglo XX y a más de siete terremotos devastadores se debe a una joya de la ingeniería oriental: el sistema de ménsulas dougong.

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La pagoda está articulada por un esqueleto de columnas octogonales entrelazadas por 54 variantes de bloques de encaje que funcionan como amortiguadores mecánicos. Cuando el suelo tiembla, las piezas se desplazan ligeramente entre sí, disipando la energía destructiva mediante la fricción antes de que las ondas alcancen las vigas maestras. Además, sus cuatro entrepisos ocultos actúan como cinturones de rigidez que impiden la torsión del edificio.

Templo Hōryū-ji, Japón: las estructuras de madera más antiguas del mundo

La pagoda y el pabellón principal del templo Hōryū-ji, en Nara, conservan algunas de las construcciones de madera más antiguas del mundo (Cun Cun / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

En la prefectura de Nara se conservan las estructuras de madera más antiguas del mundo: el pabellón principal y la pagoda de cinco pisos del templo budista Hōryū-ji, erigidos alrededor del año 700 d.C. Los maestros carpinteros (miyadaiku) emplearon madera de ciprés japonés (hinoki), una especie que incrementa su dureza estructural durante los primeros dos siglos posteriores a la tala.

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La clave de su estabilidad radica en el shinbashira, un colosal pilar central suspendido que recorre el eje de la pagoda sin tocar los muros perimetrales. Durante un terremoto, cada nivel oscila en dirección opuesta al contiguo en un patrón rítmico conocido como la “danza de la serpiente”, neutralizando la resonancia de las ondas sísmicas sin necesidad de anclajes metálicos rígidos.

Kiyomizu-dera, Japón: la terraza suspendida a 13 metros en Kioto

La plataforma del templo Kiyomizu-dera se eleva sobre 139 pilares de madera en las laderas del monte Otowa, en Kioto (Soramimi / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Sobre las laderas empinadas del monte Otowa sobresale la imponente terraza de Kiyomizu-dera, reedificada en 1633 por mandato del shogunato Tokugawa. La plataforma parece flotar en el aire a 13 metros de altura gracias a un andamiaje colosal de 139 pilares de madera de zelkova (keyaki).

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Este entramado descansa sobre el método de carpintería tradicional jigoku-gumi, donde vigas horizontales atraviesan los troncos verticales y se bloquean entre sí únicamente mediante cuñas a presión. El peso de los miles de peregrinos que transitan a diario sobre la madera no debilita la estructura; al contrario, la fuerza de la gravedad aprieta los ensambles hacia el suelo, canalizando las tensiones directamente hacia la roca de la montaña.

Iglesia de Borgund, Noruega: el templo vikingo de 1180 en los fiordos

La stavkirke de Borgund, levantada hacia 1180, conserva la técnica medieval noruega de iglesias de madera con postes verticales (Glaurung / Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5)

Levantada en torno al año 1180 d.C., la Stavkirke de Borgund evoca la silueta de un drakkar nórdico anclado en tierra firme. Su denominación proviene de los staver, grandes postes verticales de pino que descansan sobre un zócalo de piedras planas, un diseño pionero ideado para evitar que los troncos tocasen la tierra húmeda y se pudrieran por la base.

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Los carpinteros medievales aplicaron las mismas técnicas de unión en cola de milano y pasadores de madera que empleaban los vikingos para construir sus barcos transatlánticos, dotando a la nave central de una flexibilidad que soporta las cargas extremas de nieve. Para proteger el pino frente a las heladas árticas, la iglesia se impregnó con gruesas capas de brea de carbón vegetal, lo que le confirió su emblemático aspecto oscuro y preservó la madera durante más de 800 años.

Bryggen, Noruega: la ciudad hanseática modular del siglo XIV en Bergen

Las casas de madera de Bryggen, en el puerto de Bergen, recuerdan el pasado comercial de la Liga Hanseática desde el siglo XIV (Dietmar Downs / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

En el muelle de Bergen, Noruega, las coloridas fachadas de Bryggen representan el urbanismo de madera más emblemático del norte de Europa. Creado en el siglo XIV como puesto central de la Liga Hanseática para el comercio de bacalao, todo el distrito fue concebido como un rompecabezas arquitectónico modular mediante la técnica del lafteverk (troncos encajados horizontalmente).

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Dado que el terreno litoral era fangoso e inestable, los edificios no contaban con cimientos fijos de metal o cemento. Si una sección de los almacenes comenzaba a ceder o la madera sufría descomposición por el salitre marino, los carpinteros desmontaban únicamente las vigas dañadas de la cuadrícula y las reemplazaban por piezas nuevas sin comprometer el resto de la hilera urbana, garantizando la continuidad de una ciudad viva.

Aldeas Dong, China: puentes y torres comunales sin planos ni clavos

El Puente de Viento y Lluvia de Chengyang combina pasillos cubiertos y pabellones de madera sobre el río Linxi (Rutger van der Maar / Wikimedia Commons CC BY 2.0)

En las provincias montañosas de Guizhou y Guangxi habita el pueblo Dong, célebre por levantar puentes y torres comunales sin recurrir a planos escritos ni fijaciones de hierro. Guiados por la memoria oral de sus maestros artesanos, utilizan madera local de abeto chino unida mediante cajas y espigas a presión (sunmao).

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Su obra cumbre es el Puente de Viento y Lluvia de Chengyang, una estructura de 64 metros que descansa sobre pilares de piedra en el río Linxi. Sus pasillos techados y pabellones de descanso protegen el entramado de vigas de las lluvias torrenciales del sur de China. En el centro de cada poblado se elevan además las monumentales Torres del Tambor, conos piramidales de hasta 13 pisos levantados sobre cuatro troncos maestros inclinados que se sustentan por su propia tensión geométrica, demostrando que la madera tallada puede perdurar más que cualquier aleación moderna.