Katy Perry a los 42: los dos registros que definen su particular forma de vestir

Katy Perry transformó su estilo desde los vestidos de colores intensos hacia piezas con corsés, cuero y transparencias (REUTERS/Daniel Cole)

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Katy Perry llega a sus 42 años, que celebra este domingo, con un estilo construido entre dos registros: uno extravagante y satírico, y otro más elegante y sofisticado. La propia cantante explicó esa convivencia a Vogue, una clave para entender la evolución de sus looks, desde los vestidos de colores intensos y accesorios de gran tamaño hasta una estética reciente de corsés, transparencias, cuero, negro y piezas de construcción experimental

A lo largo de más de una década de apariciones públicas, la artista estadounidense convirtió las alfombras rojas en uno de los principales espacios para expresar su identidad de moda. Sus elecciones se alejan de las fórmulas discretas y privilegian las siluetas definidas, el volumen, los detalles inesperados y las referencias a distintas épocas.

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Su vestuario combina glamour clásico, códigos pop, elementos teatrales y prendas de pasarela. Esa mezcla la ubicó entre las celebridades que usan la moda como una forma de presencia pública, tanto en grandes eventos como en sus looks de calle.

Katy Perry explicó a la revista Vogue que su vestuario alterna entre un registro extravagante y una línea elegante (REUTERS/Matthew Childs)

La cantante se distingue por su disposición a tomar riesgos. En lugar de limitarse a vestidos tradicionales, opta por diseños que modifican la silueta y construyen una imagen definida. Estructuras rígidas, capas, plumas, lentejuelas y accesorios escultóricos integran un archivo de moda que cambió con los años.

Uno de sus terrenos más visibles ha sido la Met Gala. En 2018, para la exposición “Heavenly Bodies”, llevó un vestido dorado de Versace acompañado por alas de gran tamaño.

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La cantante lució un diseño con alas de Versace en la Met Gala de 2018

Al año siguiente, en la edición dedicada al “camp”, eligió un vestido-lámpara de araña creado por Jeremy Scott para Moschino. La pieza se iluminaba y convirtió su llegada en uno de los momentos más comentados de la noche.

La artista transitó por cambios de tono en el cabello, cortes variados y propuestas de maquillaje con piel luminosa (ANGELA WEISS / AFP)

En esa misma gala, pero en 2026 optó por un vestido blanco de corte estructurado y amplia cola, complementado con guantes largos y un tocado metálico que rodeó el rostro. El conjunto evocó una estética futurista y ceremonial.

Katy Perry eligió un vestido blanco estructurado con una amplia cola, guantes largos y un tocado metálico que enmarcó su rostro (REUTERS/Daniel Cole)

Todas sus elecciones reflejaron una de las claves de su estética: el interés por el show, el humor y la exageración sin abandonar las referencias de diseñador.

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El corsé y la cintura marcada son constantes en su imagen

Más allá de los diseños temáticos, hay elementos que se repiten en el guardarropa de Perry. El corsé es uno de ellos. La cantante suele elegir prendas que marcan la cintura y construyen una silueta de reloj de arena, con escotes estructurados, faldas ceñidas o vestidos de líneas limpias.

En sus apariciones recientes, ese recurso se combinó con materiales como el cuero, el vinilo, las transparencias y los tejidos metalizados. También se volvió frecuente el uso de botas altas, plataformas y gafas oscuras, piezas que aportan una estética más contemporánea a sus conjuntos.

El corsé y las prendas ceñidas a la cintura mantienen una presencia constante en las elecciones de moda de la intérprete

El cabello y el maquillaje también acompañaron esa evolución. Perry ha alternado entre ondas de inspiración retro, cortes cortos, rubios platinados y tonos oscuros, mientras que su maquillaje pasó de labios rojos y delineados marcados a propuestas más depuradas, con piel luminosa y ojos definidos.

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Una moda más oscura y experimental

Durante 2024, Katy Perry mostró una transformación clara en sus elecciones de moda. La paleta de colores se volvió más sobria, con protagonismo del negro, el gris, los tonos metalizados y las transparencias. El cambio estuvo acompañado por prendas de firmas vinculadas con una estética futurista y deconstruida.

La estilista Tatiana Waterford incorporó propuestas angulares y texturas técnicas en las apariciones recientes de la cantante (Photo by Neil Mockford/GC Images)

En la Semana de la Alta Costura de París de junio de 2024, asistió al desfile de Balenciaga con un vestido rojo y una cola , medias negras y unos tacos negros, un estilismo que reducía los elementos convencionales de un look de alfombra roja.

Bajo el trabajo de la estilista Tatiana Waterford, Perry incorporó diseños asociados a siluetas angulares, texturas técnicas y una visión menos clásica del vestido de gala.

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Balenciaga representa una de sus referencias más recientes

Katy Perry asistió al desfile primavera-verano 2025 de Balenciaga con un vestido negro ajustado, confeccionado con bolsillos y cierres, botas-pantalón de cuero y gafas de visera (The Grosby Group)

La relación de Perry con Balenciaga condensó buena parte de su nuevo enfoque. En septiembre de 2024, durante la Semana de la Moda de París, asistió al desfile primavera-verano 2025 de la casa con un vestido negro ajustado formado por bolsillos y cierres.

La prenda reinterpretaba la forma de una riñonera y se completó con botas-pantalón de cuero y gafas de visera. El conjunto se alejó de los vestidos de gala tradicionales y se acercó al lenguaje funcional que caracteriza a la marca.

En su vida cotidiana, la cantante también suele optar por una versión más relajada de esa estética. Los pantalones de tiro alto, los conjuntos monocromáticos, las camisetas ajustadas, los tapados amplios y las zapatillas o botas forman parte de sus elecciones informales.

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Aunque los looks son menos teatrales que los de las galas, conserva la preferencia por prendas que marquen la silueta o sumen un detalle llamativo.

Katy Perry llevó el lujo hacia una clave escultural, con un vestido de construcción precisa, accesorios metálicos y una silueta que combinó códigos futuristas con referencias de alta costura (REUTERS/Danny Moloshok)

A los 42 años, Katy Perry conserva una identidad de estilo reconocible. Su vestuario actual muestra una inclinación hacia la alta costura, los corsés y las propuestas estructuradas, pero mantiene la libertad para incorporar humor, volumen y referencias inesperadas cuando la ocasión lo permite.

Las alfombras rojas siguen siendo el escenario donde esa dualidad se vuelve más visible. Entre el vestido de gala clásico y la pieza conceptual, una de las cantantes de música pop más icónicas y exitosas del mundo sostiene una forma de vestir que prioriza la imagen, la silueta y el impacto visual.

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