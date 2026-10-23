Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a subir

Las acciones argentinas rebotaron pese a la aversión al riesgo de Wall Street.

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Las acciones argentinas exhibieron una firme recuperación de precios este viernes -a partir de sus valuaciones más bajas en un año-, una reacción que se escindió de la tendencia negativa de las plazas del exterior.

Wall Street negoció este viernes con tendencia bajista en los principales indicadores, con los balances corporativos bajo análisis y otra fuerte suba del crudo, a máximos de cinco meses. El panel tecnológico Nasdaq cayó 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales resignó un 1,2 por ciento.

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Pese a dicho sesgo, las acciones argentinas reaccionaron con alzas generalizadas. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebotó 4,4% en pesos, en los 102.200 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas, lideradas por los papeles bancarios: Banco Supervielle (+6,1%), Banco Francés (+5,2%) Grupo Galicia (+5,1%) y Banco Macro (+4,9%).

Los bonos soberanos en dólares de Argentina finalizaron operados con una caída promedio de 0,2%, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York. Los Bonares con ley argentina cedieron 0,1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan ascendió un entero, en los 707 puntos básicos, luego de marcar un máximo desde el 24 de octubre de 2025 en los 717 puntos por la mañana.

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El precio del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre alcanzó este viernes a USD 116,70 el barril en el mercado de futuros de Londres, un ascenso del 3,1% respecto al cierre del jueves, ante la crisis en Oriente Medio y la inquietud sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

Esta es la primera vez desde mayo que el crudo llega la barrera de los 116 dólares el barril, lo que está teniendo a la vez un impacto en los mercados bursátiles, con ventas de acciones. El incremento del llamado “oro negro” amenaza con causar más daños a la economía global en medio de la actual inquietud sobre si es sostenible el auge de la inteligencia artificial, según los expertos consultados por EFE.

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El rebote del crudo posibilitó un cierre muy favorable para acciones argentinas como YPF (+3%, a USD 50,64 por ADR) y Vista Energy (+5,8%).

“Las bolsas de Nueva York cerraron una semana caracterizada por la volatilidad y la aversión al riesgo. Si bien el sector tecnológico logró atenuar las caídas de las jornadas previas, gatilladas por las dudas sobre el elevado financiamiento que exige la infraestructura de Inteligencia Artificial, el renovado impulso en los precios internacionales del crudo volvió a imponer un sesgo de cautela global”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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“En la plaza financiera local, la renta fija soberana operó de forma mixta, manteniendo al riesgo país consolidado en los 710 puntos básicos. En contraste, las acciones argentinas experimentaron un sólido rebote técnico”, destacó Vlassich.

Martin Mazza, director de MM Investments, afirmó que “el regreso del riesgo país por encima de los 700 puntos deja una señal que va mucho más allá de la volatilidad diaria. Argentina logró avances importantes en materia fiscal y mantiene una relativa estabilidad cambiaria, pero el mercado empieza a exigir algo diferente, mayor certeza sobre cómo se financiarán los vencimientos de deuda de 2027″.

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“La paradoja es que el Banco Central puede continuar comprando dólares y sostener cierta estabilidad cambiaria, pero los bonos pueden seguir bajo presión si los inversores no perciben una solución estructural al problema de financiamiento”, explicó Mazza.

“Hacia adelante, planteamos tres escenarios. En el escenario base, el riesgo país oscila entre 600 y 700 puntos en las próximas semanas, atado a las tasas en Estados Unidos y al precio del petróleo. En un escenario optimista, tasas internacionales más estables y compras sostenidas del BCRA podrían llevarlo a la zona de 550-600 puntos antes de fin de año. En un escenario de estrés, un nuevo salto en los rendimientos del Tesoro americano podría devolverlo por encima de los 700″, indicó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

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Nueva alza para el dólar

El dólar mayorista encadenó este viernes la sexta suba consecutiva, en un sendero que pareciera ser un nuevo “crawling peg”, dado el tras relativo del tipo de cambio respecto de la evolución de la inflación, todavía por encima del 33% anual.

“El dólar mayorista abrió la rueda en $1.530, nivel que marcó el máximo intradiario. Desde las primeras operaciones, la cotización corrigió levemente a la baja”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista ganó 1,50 peso o 0,1%, a $1.529,50, un nuevo máximo nominal, en una sesión con negocios por USD 565,4 millones en el segmento de contado, un monto apreciable si se considera la menor estacionalidad del agro en cuarto trimestre del año en cuanto a la liquidación de exportaciones.

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El BCRA estableció el techo para el esquema de bandas cambiarias en los 1.943,56 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 414,06 pesos o 27,1% de ese limite para la flotación administrada.

El dólar mayorista registra un alza de 12,5 pesos o 0,8% en octubre; una ganancia de 74,50 pesos o 5,1% en lo que va de 2026, y un ascenso de 50,50 pesos o 3,4% en los último doce meses.

El BCRA compró USD 42 millones en el mercado, el 7,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 37 millones, a 50.203 millones de dólares.

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Las paridades bursátiles del dólar también subieron cerca de siete pesos y anotaron máximos nominales este viernes: el “contado con liquidación” (CCL) a $1.653,17, y el dólar MEP, a 1.560,17 pesos.

“Mientras tanto, se intensifica el debate respecto de qué convendría hacer con los pesos que se emiten como contrapartida. En particular, si las autoridades deberían continuar absorbiéndolos a través del Tesoro o, por el contrario, ir liberándolos, apuntando a que ello contribuya a mejorar la actividad económica”, afirmó el economista Gustavo Ber.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.550 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra. El dólar blue quedó ofrecido sin cambios a 1.565 pesos.

Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Compañía, refirió que “a fin de septiembre, la posición corta del BCRA en futuros de dólar se redujo a USD 42 millones -unos USD 236 millones menos en el mes-. El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre-electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente hasta casi desaparecer, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización.

“La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de instrumentos dollar linked”, añadió Ortiz Villafañe.