Economía

Jornada financiera: las acciones argentinas rebotaron hasta 6% en Wall Street, pero el riesgo país volvió a subir

Los ADR bancarios lideraron la recuperación pese a la rueda negativa en EEUU. Los bonos cayeron 0,2% y el índice de JP Morgan se mantuvo en máximos del último año sobre los 700 puntos. El BCRA compró USD 42 millones en el mercado

Las acciones argentinas rebotaron pese a la aversión al riesgo de Wall Street.
Las acciones argentinas rebotaron pese a la aversión al riesgo de Wall Street.
Guardar

Las acciones argentinas exhibieron una firme recuperación de precios este viernes -a partir de sus valuaciones más bajas en un año-, una reacción que se escindió de la tendencia negativa de las plazas del exterior.

Wall Street negoció este viernes con tendencia bajista en los principales indicadores, con los balances corporativos bajo análisis y otra fuerte suba del crudo, a máximos de cinco meses. El panel tecnológico Nasdaq cayó 0,2%, mientras que el Dow Jones de Industriales resignó un 1,2 por ciento.

PUBLICIDAD

Pese a dicho sesgo, las acciones argentinas reaccionaron con alzas generalizadas. El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires rebotó 4,4% en pesos, en los 102.200 puntos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hubo mayoría de alzas, lideradas por los papeles bancarios: Banco Supervielle (+6,1%), Banco Francés (+5,2%) Grupo Galicia (+5,1%) y Banco Macro (+4,9%).

Los bonos soberanos en dólares de Argentina finalizaron operados con una caída promedio de 0,2%, según la referencia de los títulos Globales con ley de Nueva York. Los Bonares con ley argentina cedieron 0,1% en promedio. El riesgo país de JP Morgan ascendió un entero, en los 707 puntos básicos, luego de marcar un máximo desde el 24 de octubre de 2025 en los 717 puntos por la mañana.

PUBLICIDAD

El precio del crudo Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre alcanzó este viernes a USD 116,70 el barril en el mercado de futuros de Londres, un ascenso del 3,1% respecto al cierre del jueves, ante la crisis en Oriente Medio y la inquietud sobre nuevas interrupciones en el suministro de petróleo.

Esta es la primera vez desde mayo que el crudo llega la barrera de los 116 dólares el barril, lo que está teniendo a la vez un impacto en los mercados bursátiles, con ventas de acciones. El incremento del llamado “oro negro” amenaza con causar más daños a la economía global en medio de la actual inquietud sobre si es sostenible el auge de la inteligencia artificial, según los expertos consultados por EFE.

El rebote del crudo posibilitó un cierre muy favorable para acciones argentinas como YPF (+3%, a USD 50,64 por ADR) y Vista Energy (+5,8%).

“Las bolsas de Nueva York cerraron una semana caracterizada por la volatilidad y la aversión al riesgo. Si bien el sector tecnológico logró atenuar las caídas de las jornadas previas, gatilladas por las dudas sobre el elevado financiamiento que exige la infraestructura de Inteligencia Artificial, el renovado impulso en los precios internacionales del crudo volvió a imponer un sesgo de cautela global”, afirmó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

“En la plaza financiera local, la renta fija soberana operó de forma mixta, manteniendo al riesgo país consolidado en los 710 puntos básicos. En contraste, las acciones argentinas experimentaron un sólido rebote técnico”, destacó Vlassich.

Martin Mazza, director de MM Investments, afirmó que “el regreso del riesgo país por encima de los 700 puntos deja una señal que va mucho más allá de la volatilidad diaria. Argentina logró avances importantes en materia fiscal y mantiene una relativa estabilidad cambiaria, pero el mercado empieza a exigir algo diferente, mayor certeza sobre cómo se financiarán los vencimientos de deuda de 2027″.

“La paradoja es que el Banco Central puede continuar comprando dólares y sostener cierta estabilidad cambiaria, pero los bonos pueden seguir bajo presión si los inversores no perciben una solución estructural al problema de financiamiento”, explicó Mazza.

“Hacia adelante, planteamos tres escenarios. En el escenario base, el riesgo país oscila entre 600 y 700 puntos en las próximas semanas, atado a las tasas en Estados Unidos y al precio del petróleo. En un escenario optimista, tasas internacionales más estables y compras sostenidas del BCRA podrían llevarlo a la zona de 550-600 puntos antes de fin de año. En un escenario de estrés, un nuevo salto en los rendimientos del Tesoro americano podría devolverlo por encima de los 700″, indicó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

Nueva alza para el dólar

El dólar mayorista encadenó este viernes la sexta suba consecutiva, en un sendero que pareciera ser un nuevo “crawling peg”, dado el tras relativo del tipo de cambio respecto de la evolución de la inflación, todavía por encima del 33% anual.

“El dólar mayorista abrió la rueda en $1.530, nivel que marcó el máximo intradiario. Desde las primeras operaciones, la cotización corrigió levemente a la baja”, afirmó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El dólar mayorista ganó 1,50 peso o 0,1%, a $1.529,50, un nuevo máximo nominal, en una sesión con negocios por USD 565,4 millones en el segmento de contado, un monto apreciable si se considera la menor estacionalidad del agro en cuarto trimestre del año en cuanto a la liquidación de exportaciones.

El BCRA estableció el techo para el esquema de bandas cambiarias en los 1.943,56 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 414,06 pesos o 27,1% de ese limite para la flotación administrada.

El dólar mayorista registra un alza de 12,5 pesos o 0,8% en octubre; una ganancia de 74,50 pesos o 5,1% en lo que va de 2026, y un ascenso de 50,50 pesos o 3,4% en los último doce meses.

El BCRA compró USD 42 millones en el mercado, el 7,4% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 37 millones, a 50.203 millones de dólares.

Las paridades bursátiles del dólar también subieron cerca de siete pesos y anotaron máximos nominales este viernes: el “contado con liquidación” (CCL) a $1.653,17, y el dólar MEP, a 1.560,17 pesos.

“Mientras tanto, se intensifica el debate respecto de qué convendría hacer con los pesos que se emiten como contrapartida. En particular, si las autoridades deberían continuar absorbiéndolos a través del Tesoro o, por el contrario, ir liberándolos, apuntando a que ello contribuya a mejorar la actividad económica”, afirmó el economista Gustavo Ber.

El dólar al público terminó sin variantes a $1.550 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra. El dólar blue quedó ofrecido sin cambios a 1.565 pesos.

Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Compañía, refirió que “a fin de septiembre, la posición corta del BCRA en futuros de dólar se redujo a USD 42 millones -unos USD 236 millones menos en el mes-. El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre-electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente hasta casi desaparecer, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en caso de presiones excesivas de dolarización.

“La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de instrumentos dollar linked”, añadió Ortiz Villafañe.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAriesgo país ArgentinaWall Streetpetróleo crudoúltimas noticiasacciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los bancos proyectan una mayor demanda de crédito por parte de las familias pese a la mora en niveles récord

La expectativa para el último trimestre alcanza a hipotecas, tarjetas y préstamos al consumo, aunque las entidades no anticipan una flexibilización general de los requisitos de aprobación

Los bancos proyectan una mayor demanda de crédito por parte de las familias pese a la mora en niveles récord

El BCRA ya compró más de USD 1.200 millones en octubre y las reservas se consolidan por encima de los USD 50.000 millones

La autoridad monetaria sumó USD 270 millones esta semana y apunta a llegar a los USD 20.000 millones en lo que resta del año

El BCRA ya compró más de USD 1.200 millones en octubre y las reservas se consolidan por encima de los USD 50.000 millones

El dólar terminó la semana con nuevo récord nominal tras seis alzas consecutivas

La divisa mayorista avanzó a $1.529,50, con un volumen cercano a los USD 600 millones. Al público siguió a $1.550 para la venta en el Banco Nación

El dólar terminó la semana con nuevo récord nominal tras seis alzas consecutivas

El Gobierno destraba el acuerdo automotriz con México: qué vehículos podrán volver a importarse sin arancel

Después de un año con las tratativas casi paralizadas, una reunión en Estados Unidos allanó el camino y ambos Gobiernos acercaron posiciones. Sería por cinco años y podría firmarse la semana próxima

El Gobierno destraba el acuerdo automotriz con México: qué vehículos podrán volver a importarse sin arancel

Menos demanda: la automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

En la fábrica de Ferreyra se producen el Fiat Cronos y las pickup Titano y Ram Dakota. Las dos camionetas serán los vehículos que cesarán mientras el Cronos continúará tras el receso habitual.

Menos demanda: la automotriz que vende las marcas FIAT, Peugeot y Citroën parará su planta de Córdoba por siete semanas

DEPORTES

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Tras confirmarse que será penalizado, Franco Colapinto afronta la segunda práctica del GP de Estados Unidos de la Fórmula 1

Sarmiento enfrenta a Gimnasia en La Plata en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura

El “ambicioso” plan que impulsa la Fórmula 1 y provocaría un cambio drástico en los monoplazas

Polémica por el “gol fantasma” de Cristiano Ronaldo que le permitió dar un paso más rumbo a los 1.000 tantos

Con un show de goles de Mercedes Diz, Argentina superó 5-1 a Marruecos y firmó una histórica clasificación en el Mundial Sub 17 femenino

TELESHOW

La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

La historia de Serú Girán, la banda que cambió el rock argentino: innovación, masividad y censura en plena dictadura

El descargo de Emanuel Ortega tras la palabra de Julieta Prandi: “Mi vínculo terminó, pero las formas no fueron como quería”

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años por maltrato: “No tuvo reparo en cachetearla y empujarla”

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

INFOBAE AMÉRICA

‘En mi vida hubiera pensado meterme aquí’: Muralistas cambian marcas de las pandillas por arte en un barrio de El Salvador

‘En mi vida hubiera pensado meterme aquí’: Muralistas cambian marcas de las pandillas por arte en un barrio de El Salvador

Francia desplegó 70.000 agentes para contrarrestar las protestas del sábado

Estados Unidos vincula la minería china en Nicaragua con presión fronteriza sobre Costa Rica

Panamá llama a fortalecer las políticas sociales para enfrentar la pobreza y construir sociedades más resilientes

Panamá enfrenta un déficit de recaudación de casi $1,000 millones al cierre de agosto de 2026