La fórmula de las empresas más valoradas por los jóvenes: brindar capacitación y priorizar los proyectos y el equilibrio con la vida personal

Los jóvenes priorizan capacitación, participación y equilibrio entre el trabajo y la vida personal al elegir su primer empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El primer empleo ya no se evalúa solo por el puesto, el salario o el tamaño de una empresa.

Para una parte creciente de los jóvenes, la decisión también pasa por las oportunidades de aprendizaje, la posibilidad de participar en proyectos, la cercanía de los líderes y el equilibrio con la vida personal.

PUBLICIDAD

El informe Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2026, de Great Place To Work Argentina, analizó las respuestas anónimas de más de 10 mil colaboradores de 136 organizaciones. 20 empresas fueron destacadas, y cuatro de ellas lideraron las principales categorías.

El estudio puso el foco en las experiencias de trabajadores de hasta 25 años, en un escenario laboral atravesado por nuevas tecnologías, cambios en las tareas iniciales y trayectorias profesionales menos lineales.

Entre los jóvenes de las organizaciones reconocidas, el 93% valora las oportunidades de capacitación y desarrollo, el 94% siente que sus ideas reciben escucha y respuesta, y el 86% percibe un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Los datos muestran diferencias frente al promedio del mercado, sobre todo en desarrollo, reconocimiento y participación.

PUBLICIDAD

Aquí, un repaso por las estrategias de las cuatro compañías con presencia en Argentina que mejor se posicionaron en el ranking.

EY encabezó el ranking entre las compañías con más de 1.000 colaboradores

EY obtuvo el primer puesto entre las organizaciones con más de mil colaboradores

EY obtuvo el primer puesto entre las empresas con más de mil colaboradores. La firma de servicios profesionales, que trabaja en auditoría, consultoría, transacciones, estrategia e impuestos, orienta su propuesta a la formación de equipos y al desarrollo de trayectorias dentro de una organización global.

El 77% de los colaboradores considera que EY es un excelente lugar para trabajar, frente al 69% que registra el promedio de las empresas relevadas. El 89% sostiene que los jefes conducen el negocio de manera honesta y ética, y el mismo porcentaje afirma que recibe buen trato sin importar su posición.

PUBLICIDAD

El bienestar y la posibilidad de atender asuntos personales también forman parte de la experiencia laboral.

El 84% de los empleados de EY asegura que puede tomarse tiempo libre cuando lo necesita. A su vez, el 81% siente orgullo de trabajar en la organización y el 86% considera que puede ser auténtico en su ámbito laboral.

Assurant lideró la categoría de 251 a 1.000 colaboradores

Assurant lideró la categoría de empresas con entre 251 y 1.000 colaboradores

Assurant fue la empresa mejor posicionada en la categoría de organizaciones de 251 a 1.000 colaboradores. “Los jóvenes valoran poder aprender, asumir desafíos y proyectar un crecimiento real. También buscan un entorno donde puedan ser escuchadas, recibir feedback y contar con líderes cercanos”, indicaron a Infobae.

PUBLICIDAD

Y remarcaron que la flexibilidad, el bienestar y la inclusión pesan en las decisiones laborales de las nuevas generaciones. En relación con los procesos de búsqueda, precisaron: “Buscamos que el proceso sea claro, ágil y cercano desde el primer contacto”.

La firma utiliza herramientas digitales y de inteligencia artificial para agilizar los procesos, aunque mantiene el contacto humano como una parte relevante de las entrevistas. Además de la experiencia previa, evalúa la curiosidad, la capacidad de aprendizaje y la adaptación al cambio.

Hotel Saint George fue distinguido entre las empresas de hasta 250 colaboradores

Hotel Saint George fue distinguido como la mejor empresa entre las organizaciones de hasta 250 colaboradores

Hotel Saint George obtuvo el primer lugar entre las empresas de hasta 250 colaboradores. La compañía familiar plantea una cultura enfocada en el bienestar de huéspedes, equipos de trabajo y comunidad, con valores vinculados a la calidad humana, el compromiso, la superación y la conciencia social y ambiental.

PUBLICIDAD

El 99% de los colaboradores considera que Hotel Saint George es un excelente lugar para trabajar, según los indicadores compartidos por la empresa. La cifra se ubica 30 puntos por encima del 69% registrado entre los empleados de las compañías del mercado.

También el 99% sostiene que los líderes conducen el negocio con honestidad y ética, recibe buen trato con independencia de su posición y puede mostrarse como es en el trabajo. El 95% señala que tiene la posibilidad de resolver asuntos personales cuando lo necesita, mientras que el 98% expresa orgullo por pertenecer a la organización.

Los resultados asocian una experiencia laboral positiva con condiciones de respeto, confianza y flexibilidad. En el caso de los jóvenes, esos aspectos se suman a la posibilidad de aprender en equipos donde las responsabilidades y el reconocimiento no dependen solo de la antigüedad.

PUBLICIDAD

GEA Logistics fue reconocida como la mejor pyme para el talento joven

GEA Logistics encabezó el segmento de pequeñas y medianas empresas en el ranking de talento joven

GEA Logistics encabezó el segmento de pequeñas y medianas empresas. La firma, dedicada a soluciones de transporte B2B, plantea que su equipo constituye la base de su operación y vincula su propuesta de empleo con el desarrollo profesional, la flexibilidad y el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Desde la compañía explicaron que quienes ingresan al mercado laboral buscan pertenencia y un horizonte de crecimiento. “Los jóvenes de hoy buscan un lugar donde puedan crecer, sentirse acompañados y encontrar un propósito en lo que hacen”, señalaron a Infobae.

GEA Logistics también identifica que la elección de una empresa está atravesada por sus valores y su relación con el entorno. “Ya no alcanza con un buen puesto: quieren ser parte de algo grande, sentirse orgullosos de la empresa que eligen y saber que su trabajo deja una huella más allá del día a día”, indicaron.

PUBLICIDAD

Como Empresa B y miembro del Pacto Global de las Naciones Unidas (ONU), la firma plantea procesos de selección basados en conversaciones que permitan conocer las motivaciones y expectativas de cada candidato. “Las entrevistas son, sobre todo, una conversación: nos interesa saber qué los motiva, qué quieren aprender y hacia dónde quieren crecer”, expresaron.

La empresa sostiene que la confianza debe construirse desde el primer contacto, con instancias claras, justas y respetuosas. También busca que, aun si una persona no ingresa a la compañía, tenga una experiencia positiva durante el proceso.

En cuanto al desarrollo, GEA Logistics propone desafíos reales desde el inicio, acompañados por trabajadores que orientan y dan espacio para aprender. “Muchos colaboradores dieron sus primeros pasos en GEA y hoy lideran equipos. Para nosotros, esa es la mejor muestra de que se puede construir una carrera de verdad”, afirmaron.

PUBLICIDAD

El ranking muestra que atraer y sostener al talento joven requiere propuestas que vayan más allá de la incorporación inicial. Las experiencias mejor valoradas combinan capacitación, oportunidades para asumir responsabilidades, espacios de escucha, liderazgo accesible y condiciones que permitan compatibilizar el trabajo con otros proyectos personales. Para las empresas, el desafío pasa por convertir el primer empleo en una instancia de aprendizaje, participación y proyección profesional.

Para consultar el ranking completo y las empresas distinguidas en 2026 puede acceder aquí al informe de Great Place to Work.