Honduras

La Santa Sede y Honduras firman un tratado para reforzar sus relaciones y la cooperación institucional

El cardenal Pietro Parolin y el presidente Nasry Asfura suscribieron el instrumento de 25 artículos en el Vaticano, que deberá ser ratificado por ambas partes antes de su entrada en vigor

Pietro Parolin y Nasry Asfura acordaron regular la cooperación mutua para robustecer el bien común, la asistencia ciudadana y el respeto absoluto a las libertades de culto en toda la nación centroamericana. (Cortesía: Vatican Media)
Pietro Parolin y Nasry Asfura acordaron regular la cooperación mutua para robustecer el bien común, la asistencia ciudadana y el respeto absoluto a las libertades de culto en toda la nación centroamericana. (Cortesía: Vatican Media)
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La Santa Sede y la República de Honduras firmaron el 22 de octubre un Tratado de 25 artículos para reforzar sus relaciones bilaterales, garantizar la libertad religiosa y regular la cooperación entre la Iglesia y el Estado en áreas vinculadas con el bien común, la educación, la asistencia social y el acompañamiento pastoral.

La ceremonia se realizó a las 9:30 en la Sala de los Tratados del Palacio Apostólico del Vaticano. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, suscribió el instrumento junto al presidente hondureño, Nasry Juan Asfura Zablah, según Vatican News.

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El acuerdo ratifica las relaciones existentes entre ambas partes, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia y promueve su colaboración con el Estado para impulsar valores espirituales, humanos y culturales entre la población hondureña.

Libertad de culto y autonomía de la Iglesia

El tratado busca ampliar las garantías para la libertad de religión y de culto, así como para el desarrollo de la misión de la Iglesia. También reafirma el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El Estado hondureño reconoce el derecho de la Iglesia a regirse por sus propias normas, autogobernarse y designar libremente a sus ministros de culto. El texto también contempla la objeción de conciencia y protege sin condiciones ni limitaciones el sigilo sacramental y la confidencialidad de los agentes pastorales, equiparada a la de la confesión.

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El presidente Nasry Asfura inició en Roma una agenda para ampliar los vínculos internacionales de Honduras
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La Iglesia podrá crear instituciones educativas y benéficas, además de brindar asistencia espiritual en centros sociales, educativos, sanitarios y penitenciarios, tanto públicos como privados. El acuerdo prevé igualmente facilidades para la atención pastoral de integrantes de las fuerzas armadas y de la policía.

La entrada en vigor dependerá de la aprobación del instrumento en los procedimientos previstos por los ordenamientos de ambas partes. Luego comenzará a regir el día en que se intercambien los instrumentos de ratificación.

En representación de la Santa Sede participaron el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher; el jefe de Protocolo de la Secretaría de Estado, Javier Domingo Fernández González; y los funcionarios Carlos Díaz Paniagua y Francisco Javier Díaz Tenza.

La delegación hondureña incluyó a la secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero de Corrales; al ministro de la Presidencia, Juan Carlos García Medina; y a la embajadora de Honduras ante la Santa Sede, Gilliam Noemí Gómez Guifarro.

Durante las conversaciones paralelas a la firma, las partes destacaron la contribución de la Iglesia al desarrollo humano, social y cultural de Honduras. También abordaron asuntos de interés común en el plano regional e internacional.

Las autoridades del territorio centroamericano y los delegados pontificios formalizaron cláusulas de veinticinco puntos que garantizan plena autonomía eclesiástica, reserva absoluta ministerial e independencia organizativa para los representantes de la fe católica. (Imagen de cortesía)
Las autoridades del territorio centroamericano y los delegados pontificios formalizaron cláusulas de veinticinco puntos que garantizan plena autonomía eclesiástica, reserva absoluta ministerial e independencia organizativa para los representantes de la fe católica. (Imagen de cortesía)

La agenda italiana y la búsqueda de inversiones

La visita de Asfura a Italia incluye reuniones con representantes empresariales para presentar a Honduras como destino de inversión, ampliar sus vínculos internacionales y buscar oportunidades comerciales entre compañías de ambos países.

Hasta el momento no se anunciaron contratos comerciales, inversiones formalizadas ni acuerdos específicos derivados de esos encuentros. La Presidencia tampoco precisó qué empresas participarán, qué sectores concentrarán las conversaciones ni el monto de capital que el Gobierno espera atraer.

Tampoco se informaron los productos hondureños que se promoverán, posibles mecanismos para facilitar exportaciones, compromisos para ampliar el intercambio bilateral ni plazos para concretar eventuales proyectos de inversión.

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