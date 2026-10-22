Las acciones argentinas caen a precios mínimos en un año por factores locales y externos

Las acciones argentinas, cerca de cerrar el "gap" post elecciones.

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Los activos argentinos son negociados con amplias bajas este jueves, junto con un nuevo incremento en el riesgo país, dada la desfavorable tendencia que tomó Wall Street y también datos de una economía doméstica que no despega.

Puesto en cifras, las acciones argentinas medidas en dólares regresaron a mínimos desde el 24 de octubre de 2025, un año atrás.

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El índice de acciones líderes MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires -vigente a partir de esta semana- cae este jueves un 2%, en los 97.510 puntos. Medido en dólares, el panel líder opera en los 59 puntos, un piso desde los 46,52 puntos de la última rueda operativa antes de las elecciones legislativas el año pasado).

Así, según este promedio, los títulos de renta variable consumieron toda la recuperación que habían exhibido a partir de entonces, reflejo de la incertidumbre que pesa sobre los operadores.

Los datos del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) del INDEC correspondientes a agosto reveló una contracción del 1,7% interanual -la mayor caída en lo que va del año-, arrastrada por retrocesos en la industria manufacturera (-3,2%) y el comercio (-3,5%).

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El panel Merval de la Bolsa porteña cedió un 30% desde su máximo histórico alcanzado en enero de 2025

Con la previsión de una recesión técnica en el tercer trimestre del año, los precios de las acciones sufren, dado que que una actividad débil impacta en los balances y expectativas de ganancias de las compañías. A la vez, un PBI con expansión dispar que no derrama sobre los sectores de mano de obra intensiva juega en contra de las chances de reelección de La Libertad Avanza en 2027 y la continuidad de su modelo.

Max Capital lo definió como “un dato de actividad decepcionante. El dato se ubicó por debajo tanto de nuestras estimaciones como del consenso del mercado”.

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“Si bien el EMAE ha mostrado una elevada volatilidad y está sujeto a revisiones significativas, los datos de julio y agosto apuntan a una contracción del PIB en el tercer trimestre del 2026, lo que llevaría a la economía a una recesión técnica”, añadió Max Capital.

El MSCI Merval anotó un récord de 84,65 puntos del 9 de enero de 2025, según la nueva medición. Hoy se ubica un 30% por debajo de aquel máximo histórico, cifra que deja en claro el deterioro de expectativas financieras.

Entre los papeles representativos, Grupo Galicia, en la zona de 35,66 dólares, está solo 23 centavos de dólar (+0,6%) por encima de su precio de cierre del 24 de octubre último (USD 35,43). Tras el salto de precios del lunes 27 de octubre quedó en USD 49,14: hoy opera 27% debajo de ese nivel.

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El fuerte repunte de las acciones de YPF, impulsado por la suba del crudo, fue el principal sostén de la Bolsa porteña.

YPF negocia apenas debajo de USD 48 por ADR, todavía con el impulso del salto de cotizaciones del petróleo (+75% interanual). Este títulos es aún hoy el principal sostén de la Bolsa porteña, debido a la elevada ponderación en el panel líder, y conserva una ganancia de 81% interanual en dólares, una excepción dentro de la cartera de argentinas. Contra los USD 33,36 del 27 de octubre mantiene una suba de 43 por ciento.

Edenor, hoy a USD 18,42, está 5% debajo de los USD 19,38 por ADR del 24 de octubre del año pasado. Y un 30% debajo de los USD 26,54 del 27 de octubre, después del rebote al día siguiente de los comicios legisativos.

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Pampa Energía, hoy en USD 76,38, se mantiene un 22% por encima de los USD 62,62 del 24 de octubre de 2025, pero un 0,1% debajo de los USD 77,49 del 27 de octubre.

Al panorama doméstico -de cifras dispares de actividad y aún alta inflación- se suman las condiciones más duras en el escenario financiero internacional, donde hubo tomas de ganancias sobre las acciones tecnológicas -que venían como las grandes ganadoras de Wall Street-, la suba de tasas de la deuda de EEUU -que incrementa la aversión al riesgo e impacta negativamente sobre activos emergentes-, la volatilidad por las elecciones de medio término en los EEUU del 3 de noviembre.

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“En el plano internacional, la inflación de Estados Unidos fue superior a lo esperado, aunque la economía continúa mostrando solidez. Sin embargo, las tasas largas de los Treasuries bajaron, en un contexto de búsqueda de activos de mayor calidad y de nuevas dudas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial. Estos movimientos externos tienen impacto sobre los activos emergentes y ayudan a explicar la dinámica del riesgo país argentino”, advirtió Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Las acciones argentinas empiezan a asumir en precios la incertidumbre por las elecciones presidenciales de 2027

A la vez una persistente inflación en EEUU por la firmeza del petróleo (el Brent pera a USD 112 el barril, máximo en cinco meses) aumenta las expectativas de una suba de tasas dispuesta por la Reserva Federal, con consecuencias contractivas sobre la actividad económica y también la demanda global.

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“Mientras se analiza la llegada de los primeros balances de las big tech -lo cual se intensificará a mediados de la semana próxima-, Wall Street transita una rueda negativa que contagia a los activos domésticos, dado que, además, los operadores deben soportar la floja lectura del EMAE”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Salvo por el dinamismo de la minería, los hidrocarburos y la hotelería, la contracción golpea con severidad a los sectores con mayor capacidad productiva y de generación de mano de obra, exponiendo una matriz donde solo la actividad energética muestra fortaleza pero sin lograr traccionar un impacto positivo en el empleo general”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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