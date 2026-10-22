La crisis de Haití reescribe las reglas del fútbol regional y expone las tensiones entre sus vecinos

La confederación regional autorizó una medida excepcional para trasladar el choque contra el conjunto norteamericano hacia Miami, debido a los graves problemas de seguridad pública que atraviesa la nación caribeña en la actualidad. Crédito: AFP

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El Consejo de Concacaf aprobó el 22 de octubre de 2026 una medida excepcional para que la Federación Haitiana de Fútbol pueda disputar como local en el territorio de sus rivales mientras persista la situación de seguridad en Haití.

La decisión modifica, para este caso, la regla que limita esos encuentros a la región del Caribe.

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La autorización surgió tras una solicitud formal de la federación haitiana, que la Administración de Concacaf remitió al Consejo para su evaluación. La entidad regional informó que cada partido requerirá una aprobación individual, el consentimiento de la asociación rival y la certificación de que el estadio elegido cumple con sus requisitos.

La flexibilidad también alcanzará a los clubes haitianos que participen en torneos autorizados por Concacaf. El Consejo mantendrá la medida bajo revisión continua y podrá modificarla o revocarla en cualquier momento.

Miami, nueva sede del partido entre Haití y Estados Unidos

Haití recibirá a Estados Unidos el sábado 14 de noviembre en los cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf 2026/27, pero el encuentro dejó de tener como sede prevista Sabina Park, en Kingston, Jamaica.

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El partido se trasladó al Nu Stadium de Miami, Florida, y comenzará a las 16:30 hora local.

El encuentro de ida frente al cuadro estadounidense abandonó la sede jamaiquina para disputarse en Florida, permitiendo que el combinado antillano ejerza su condición de anfitrión dentro del propio suelo de su adversario deportivo. Crédito: Reuters.

El cambio implica que Haití actuará formalmente como local dentro del territorio de la asociación miembro rival. Concacaf ya aprobó la aplicación de la excepción para ese cruce en particular.

El encuentro de vuelta conservará su programación original en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. Estados Unidos recibirá a Haití el martes 17 de noviembre a las 19:00, hora local.

La serie entre Curazao y Panamá abrirá los partidos de ida el jueves 12 de noviembre, con el duelo programado a las 20:00 en el Stadion Ergilio Hato de Willemstad. La revancha será el domingo 15 a las 18:00 en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

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Guatemala enfrentará a Canadá el viernes 13 a las 20:00 en el Estadio Manuel Felipe Carrera de Ciudad de Guatemala. Canadá será local en el partido de vuelta, previsto para el lunes 16 a las 20:00 en el BMO Field de Toronto.

La otra llave de cuartos de final tendrá a Jamaica y México frente a frente. Jamaica recibirá el sábado 14 a las 20:00 en el National Stadium de Kingston, mientras que México será local el martes 17 a las 20:30 en el Estadio Monterrey.

La prohibición dominicana para equipos haitianos

República Dominicana ratificó la prohibición para que la selección y los clubes de Haití disputen partidos en su territorio. El ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, comunicó que la disposición adoptada por el Gobierno continúa vigente.

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Las autoridades de Santo Domingo ratificaron la prohibición territorial a raíz de graves desórdenes anteriores en el estadio olímpico, obligando a las escuadras vecinas a buscar escenarios alternativos para sus compromisos oficiales internacionales.

El anuncio ocurrió después de que circulara en redes sociales una convocatoria para un partido entre el Violette de Haití y el Portmore United de Jamaica en Santiago, previsto para las semifinales de la Copa Caribeña de Fútbol. Las autoridades vincularon la restricción con incidentes ocurridos antes de un partido entre las selecciones de ambos países.

El 1 de octubre, Haití venció por 4-1 a República Dominicana en la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo. Antes del encuentro, según las autoridades dominicanas, un grupo de aficionados haitianos ingresó por la fuerza por una de las puertas del estadio y varios fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.

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El partido se disputó ante una asistencia mayoritariamente haitiana. La presencia de seguidores del país vecino también se explica por la comunidad haitiana residente en República Dominicana, donde viven cientos de miles de ciudadanos haitianos en medio de tensiones políticas y migratorias entre ambos Estados.