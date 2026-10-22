Crisis de basura en El Salvador: especialistas advierten que casi el 70% de los residuos proviene de los hogares

Una trabajadora clasifica fardos de botellas de plástico y cartón prensado en un centro de acopio y reciclaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En El Salvador se producen cada día más de 4,226 toneladas de desechos y apenas una mínima fracción logra tener una segunda vida útil, según advirtieron expertos en el espacio de entrevista Frente a Frente.

Durante la conversación, los analistas alertaron que la escasa recuperación de materiales profundiza el impacto ambiental y frena la creación de empleos verdes dentro del territorio nacional.

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La coordinadora del área de economía circular de la organización no gubernamental Cesal, Rosalía Soley, explicó junto al director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en el país, William Pleités, la urgencia de abandonar la costumbre tradicional de comprar, usar y tirar los artículos de manera inmediata.

Los especialistas remarcaron que el modelo actual desgasta los recursos naturales y llena las calles de basura acumulada.

De acuerdo con las cifras oficiales presentadas en la entrevista, casi siete de cada diez bolsas de basura provienen de las viviendas particulares, las cuales representan el 68.17% del total de residuos municipales, mientras que los comercios generan el 31.83%.

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Rosalía Soley, coordinadora de economía circular de CESAL, y William Pleités, director de Flacso El Salvador (Cortesía: Frente a Frente).

Pese a este volumen diario, la mayor parte de los desechos termina en vertederos o en botaderos a cielo abierto sin ningún tipo de clasificación previa. Respecto a este panorama, “solo el 5 % de lo que se genera se recicla y todo lo demás va hacia el vertedero”, afirmó Rosalía Soley para ilustrar la cantidad de recursos materiales que se pierden sin aprovechamiento.

El modelo circular busca extender la utilidad de los productos cotidianos

Para revertir esa pérdida de materiales que terminan en los basureros y frenar la contaminación que afecta a ríos y costas salvadoreñas, los panelistas plantearon que la economía circular surge como una respuesta directa frente a dicho problema.

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Esta propuesta plantea que los objetos conserven su valor en el tiempo y no terminen de forma prematura en la basura. En lugar de continuar con la extracción continua de materias primas de la naturaleza, el sistema propone:

Reparar los artículos dañados

Recuperar plásticos

Cartones o metales

Reincorporarlos a los procesos de fabricación industrial.

Al describir este mecanismo con palabras sencillas, William Pleités expuso que “la economía circular consiste en preservar el valor de los materiales y productos el mayor tiempo posible, evitando enviar desechos a la naturaleza y logrando que se reintegren al sistema productivo para su reutilización”.

El representante de Flacso recordó que en décadas pasadas los utensilios del hogar y el calzado se fabricaban con el propósito de resistir muchos años, a diferencia del consumo acelerado que predomina en la actualidad.

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Ambos profesionales subrayaron que la transformación no depende únicamente de la voluntad individual de los ciudadanos en sus casas. Aunque muchas familias intentan separar el plástico, el vidrio y los residuos orgánicos, con frecuencia los camiones recolectores vuelven a mezclar todas las bolsas en el mismo depósito.

Por tal motivo, los expertos coincidieron en que los municipios y las instituciones estatales deben implementar normativas claras, que combinen sanciones para quienes ensucien con incentivos económicos para quienes clasifiquen sus sobrantes de forma correcta.

Finalmente, los especialistas destacaron la labor silenciosa de los recicladores de base, quienes recorren las calles para recolectar los materiales que alimentan a la industria.

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En ese sentido, Soley puntualizó que las mujeres desempeñan un papel central en la recolección comunitaria y en la dirección de pequeñas cooperativas de reciclaje. Al destacar esta realidad, “la economía circular tiene rostros de mujeres”, concluyó la representante de Cesal al pedir mayor acceso al crédito para fortalecer estos proyectos productivos en todo el país.