Nicaragua entre los cinco peores países del mundo en Estado de derecho, según un índice global que evalúa 143 naciones

Daniel Ortega y Rosario Murillo retiran los cimientos de un templo que representa la democracia bajo la luz de un expediente de organismos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Nicaragua figura entre las cinco peores naciones del mundo en Estado de derecho, según el Índice Global que publicó este 21 de octubre el World Justice Project (WJP), organización independiente dedicada a promover el Estado de derecho.

El país quedó en el puesto 139 de 143 naciones evaluadas, apenas por delante de Afganistán y Venezuela, según informó El Confidencial de Nicaragua.

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El dato llega apenas unos días después de que la ONU documentara 161 casos de desaparición forzada en el país desde 2018, con 29 de ellos aún activos hasta agosto pasado.

Camboya, Haití, Afganistán y Venezuela en el fondo de la tabla

Detrás de Nicaragua se ubican Camboya, en el puesto 140; Haití, en el 141; Afganistán, en el 142, y Venezuela, que cierra la lista en el último lugar entre los 143 países medidos.

El director ejecutivo del WJP, Alejandro Ponce, resumió el diagnóstico global: “El autoritarismo ya no es simplemente una tendencia emergente, sino que se ha afianzado en muchas partes del mundo.”

El índice evalúa anualmente a 143 países según ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Cuanto más bajo el puesto, mayor el deterioro institucional detectado.

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El WJP precisó que el 62% de los países evaluados registró retrocesos este año. Los descensos superan en número a las mejoras por noveno año consecutivo, un patrón que la organización describe como una “recesión global del Estado de derecho”.

La concentración de poder bajo Ortega y Murillo, en la mira internacional

El posicionamiento de Nicaragua en el índice coincide con un giro reciente en la forma en que otras plataformas describen al país. En octubre, los motores de búsqueda de Google comenzaron a clasificar a Nicaragua como una “dictadura” y a definirla como una república donde impera el autoritarismo, según documentó El Confidencial de Nicaragua.

Una caricatura representa a Daniel Ortega mientras quema un documento del Parlamento Centroamericano junto a Rosario Murillo frente al edificio de la institución. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ficha coincide con años de denuncias de organismos de derechos humanos sobre la concentración de poder bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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Ese deterioro institucional tiene correlato en hechos recientes. A mediados de octubre, 47 Estados encabezados por Costa Rica condenaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo que calificaron de colapso democrático en Nicaragua, luego de que Ortega y Murillo anunciaran que no habrá más elecciones con participación de partidos opositores.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó en ese mismo foro un informe que documentó el cierre de 56 medios de comunicación y la cancelación de la personalidad jurídica de más de 5,500 organizaciones de la sociedad civil desde 2018.

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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua verificó 161 casos de desaparición forzada desde ese año y ocho muertes bajo custodia estatal atribuidas a tortura, negligencia o maltrato.

Entre esos casos figura el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, que murió el 30 de mayo pasado tras casi tres años de detención arbitraria.

Daniel Ortega rompe un periódico mientras Rosario Murillo corta el cable de un micrófono en una ilustración sobre la libertad de prensa en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de Derechos Humanos decidió evaluar en junio de 2027 posibles pasos adicionales ante lo que calificó como una falta de cooperación persistente por parte del Gobierno nicaragüense.

Uruguay lidera la región; Dinamarca, el mundo

En el plano regional, el panorama latinoamericano también mostró señales de retroceso. Panamá se ubicó en el puesto 14 de los 32 países de América Latina y el Caribe evaluados, en una región donde 19 de los 32 países registraron un retroceso este año, 13 de los cuales ya habían caído el año anterior.

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Uruguay encabezó el desempeño regional al ubicarse en el puesto 22 a nivel mundial, seguido de Costa Rica y Barbados. En el extremo opuesto de la tabla latinoamericana se repiten Nicaragua, Haití y Venezuela, los mismos tres países que ocupan las últimas posiciones del índice global.

A escala planetaria, Dinamarca encabezó el índice como el país mejor clasificado, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia y Luxemburgo, todas naciones del norte de Europa.

Una recesión del Estado de derecho con pocas excepciones

El informe del WJP no es uniformemente sombrío. La organización destacó que la justicia civil y su accesibilidad económica mejoraron en el 54% de los países evaluados, un dato que contrasta con la tendencia general al deterioro.

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Pese a esa mejora puntual, el estudio advirtió que persiste en la mayoría de los países una carencia de libertades esenciales para el espacio cívico, el debate público y la vigilancia ciudadana sobre los gobiernos.

Una caricatura política de Daniel Ortega y Rosario Murillo ilustra la situación de la trata de personas y el control social en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 86% de las naciones sufrieron, según el WJP, un deterioro sostenido durante cinco años en al menos una de las salvaguardas contra el autoritarismo: los límites al poder gubernamental, el gobierno abierto o los derechos fundamentales.

Ese diagnóstico ubica a Nicaragua no como un caso aislado, sino como parte de una tendencia que el propio WJP describe como global.

Sin embargo, el país centroamericano repite entre las últimas posiciones de forma consistente, un patrón que coincide con los señalamientos recientes de la ONU y la Organización de los Estados Americanos sobre la situación institucional del país.

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