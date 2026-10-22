Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

El 69% de la población de Costa Rica realiza actividad física o practica deportes, cifra inferior al registro de cuatro años antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La práctica de ejercicio o de algún deporte alcanza al 69% de la población costarricense, según la encuesta Nacional de Deportes, Recreación y Actividad Física, 2026. Aunque el resultado representa a casi siete de cada 10 personas, muestra una reducción frente al 73.5% registrado cuatro años antes.

La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.

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La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.

De acuerdo al estudio, las actividades aeróbicas concentran la mayor parte de las preferencias. Caminar, trotar, correr o practicar senderismo reúne el 37.3% de las respuestas, seguido por el entrenamiento en gimnasios o centros deportivos, con el 18.7%, los deportes colectivos, con el 14.8%, y las disciplinas individuales, con el 10.8%.

Entre quienes hacen ejercicio, el 73% indicó que lo practica tres o más veces por semana. Otro 21.3% señaló que realiza actividad física entre una y dos veces semanales.

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La salud es la principal razón para mantenerse activo, según el 64.9% de las personas consultadas. El gusto personal obtuvo el 9.8% de las respuestas, la recreación o el pasatiempo alcanzó el 8.6%, mientras que el trabajo representó el 4.9% y el control del estrés, el 3.7%.

La falta de tiempo fue la barrera más mencionada para no hacer ejercicio

El 31% de la población no practica deportes ni realiza actividad física. Entre ese grupo, el 48.2% identificó la falta de tiempo como el principal impedimento, seguido por los problemas de salud, mencionados por el 16.5%, y las limitaciones de movilidad o condiciones de discapacidad, con el 11.6%.

El informe plantea que la falta de tiempo podría estar vinculada con las jornadas laborales, las responsabilidades familiares y de cuido, los desplazamientos y otros factores que limitan la disponibilidad para participar en actividades recreativas o deportivas.

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Los espacios gratuitos son los lugares más utilizados para hacer ejercicio. El 41.5% de la población mencionó plazas, canchas, polideportivos, pistas de atletismo o parques próximos a su comunidad, mientras que el 33.1% indicó que asiste a un gimnasio o centro deportivo.

La falta de tiempo representa el mayor impedimento para hacer ejercicio entre la población sedentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vías públicas fueron escogidas por el 24.2% de las personas consultadas. A su vez, el 18.2% afirmó que hace ejercicio en su vivienda y por cuenta propia.

La organización de los entrenamientos también presenta distintas modalidades. Cuatro de cada 10 personas no siguen una rutina establecida, el 27.2% realiza los ejercicios de manera independiente, el 24.6% cuenta con un entrenador y el 7.4% utiliza rutinas encontradas en internet.

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Aunque el 81.7% señaló que existen lugares abiertos al público para practicar deporte, el 36.7% reportó limitaciones económicas para participar en algo o mucho. El estudio sugirió fortalecer los espacios, programas y actividades de bajo costo o gratuitas, además de medidas que reduzcan las desigualdades de acceso.

Casi la mitad de la población no destinó dinero a la actividad física

El uso de parques, canchas y otros sitios de acceso libre se refleja en el presupuesto de los hogares. El 45% de los consultados aseguró que no realizó ningún gasto relacionado con la práctica deportiva o recreativa.

Entre quienes sí destinaron recursos, el 16.2% indicó desembolsos de entre 25 mil colones (USD 55) y menos de 50 mil colones (USD 110). Otro 15.3% reportó gastos de entre 10 mil colones (USD 22) y menos de 25 mil colones (USD 55).

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La compra de implementos o equipo fue el gasto más mencionado entre quienes incorporan el deporte dentro de su presupuesto, con el 21%. El pago de membresías a gimnasios o centros privados reunió el 15.2%, mientras que el 8.2% señaló desembolsos por atención física, sesiones de recuperación o servicios de salud.

Las redes sociales son el principal medio para enterarse de actividades recreativas y deportivas en cada cantón. El 73.2% de las personas dijo que obtiene esa información por esas plataformas, el 35.3% la recibe por WhatsApp y el 20.8% se informa por televisión, periódicos o radio.

La salud constituye la principal motivación para mantenerse activo entre las personas consultadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comparó estos resultados con los de 2022, cuando el 59.2% de la población mencionó las redes sociales y el 28.4%, WhatsApp. A partir de esos datos, el informe señaló la importancia de fortalecer la divulgación mediante redes y servicios de mensajería.

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Las preferencias deportivas varían por edad, género y escolaridad

La encuesta identificó diferencias en los hábitos según las características de la población. Los hombres mostraron una preferencia por disciplinas competitivas, de contacto y al aire libre, con los deportes colectivos destacados en el 89% de ese grupo.

Las mujeres priorizaron actividades vinculadas con el ritmo y el bienestar. El baile y la zumba registraron una presencia del 93% entre sus preferencias.

En San José predominan las actividades de ritmo y socialización. En Heredia, los gimnasios y otros centros deportivos encabezan las opciones, mientras que en Alajuela, Cartago y las zonas periféricas se observó una mayor inclinación por actividades realizadas desde el hogar y en entornos privados.

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El segmento de entre 18 y 34 años se inclinó por los deportes colectivos, con el 55%, y asiste con mayor frecuencia al gimnasio. La población de 60 años o más mostró una preferencia por propuestas recreativas y vinculadas con la salud corporal.

Casi la mitad de las personas consultadas no realiza ningún desembolso económico para practicar deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con formación universitaria o de posgrado presentan una mayor propensión a asistir a lugares privados que requieren inversión económica, como gimnasios o rutinas de yoga y pilates. Los perfiles de menor escolaridad optan más por espacios comunitarios: los deportes de contacto alcanzaron el 48% entre quienes tienen secundaria completa y el baile y la zumba reunieron el 43% entre la población con primaria y secundaria.

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El uso de pantallas aparece entre los obstáculos para niños y adolescentes

El 75.1% de los hogares con niños y adolescentes indicó que esa población realiza actividad física. El 52.2% respondió que los menores hacen ejercicio varias veces por semana, el 29.2% señaló una práctica semanal y el 13.4% afirmó que la realizan todos los días.

La escuela o el colegio fue el principal lugar para hacer actividad física, de acuerdo con el 42.1% de la muestra. Los parques, las plazas y las canchas públicas fueron mencionados por el 26%.

El uso de pantallas y la falta de tiempo de los cuidadores limitan la actividad física en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo observado en la población general, el uso excesivo de pantallas fue señalado por el 21.5% como la principal razón que limita el ejercicio entre niños y adolescentes. La falta de tiempo de padres, madres o cuidadores recibió el 21.4% de las respuestas.

La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.

La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.