Costa Rica

Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

Mientras el 31% de la población permanece inactiva, y los problemas de salud y las restricciones de movilidad fueron los siguientes obstáculos señalados por los consultados, con 16.5% y 11.6%, respectivamente

Persona de espaldas con chaqueta y mallas deportivas que camina por un sendero asfaltado en un parque arbolado iluminado por el sol.
El 69% de la población de Costa Rica realiza actividad física o practica deportes, cifra inferior al registro de cuatro años antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La práctica de ejercicio o de algún deporte alcanza al 69% de la población costarricense, según la encuesta Nacional de Deportes, Recreación y Actividad Física, 2026. Aunque el resultado representa a casi siete de cada 10 personas, muestra una reducción frente al 73.5% registrado cuatro años antes.

La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.

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La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.

De acuerdo al estudio, las actividades aeróbicas concentran la mayor parte de las preferencias. Caminar, trotar, correr o practicar senderismo reúne el 37.3% de las respuestas, seguido por el entrenamiento en gimnasios o centros deportivos, con el 18.7%, los deportes colectivos, con el 14.8%, y las disciplinas individuales, con el 10.8%.

Entre quienes hacen ejercicio, el 73% indicó que lo practica tres o más veces por semana. Otro 21.3% señaló que realiza actividad física entre una y dos veces semanales.

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La salud es la principal razón para mantenerse activo, según el 64.9% de las personas consultadas. El gusto personal obtuvo el 9.8% de las respuestas, la recreación o el pasatiempo alcanzó el 8.6%, mientras que el trabajo representó el 4.9% y el control del estrés, el 3.7%.

La falta de tiempo fue la barrera más mencionada para no hacer ejercicio

El 31% de la población no practica deportes ni realiza actividad física. Entre ese grupo, el 48.2% identificó la falta de tiempo como el principal impedimento, seguido por los problemas de salud, mencionados por el 16.5%, y las limitaciones de movilidad o condiciones de discapacidad, con el 11.6%.

El informe plantea que la falta de tiempo podría estar vinculada con las jornadas laborales, las responsabilidades familiares y de cuido, los desplazamientos y otros factores que limitan la disponibilidad para participar en actividades recreativas o deportivas.

Los espacios gratuitos son los lugares más utilizados para hacer ejercicio. El 41.5% de la población mencionó plazas, canchas, polideportivos, pistas de atletismo o parques próximos a su comunidad, mientras que el 33.1% indicó que asiste a un gimnasio o centro deportivo.

Persona con mallas y zapatillas deportivas que sostiene una barra de madera horizontal con ambas manos y levanta una pierna flexionada.
La falta de tiempo representa el mayor impedimento para hacer ejercicio entre la población sedentaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vías públicas fueron escogidas por el 24.2% de las personas consultadas. A su vez, el 18.2% afirmó que hace ejercicio en su vivienda y por cuenta propia.

La organización de los entrenamientos también presenta distintas modalidades. Cuatro de cada 10 personas no siguen una rutina establecida, el 27.2% realiza los ejercicios de manera independiente, el 24.6% cuenta con un entrenador y el 7.4% utiliza rutinas encontradas en internet.

Aunque el 81.7% señaló que existen lugares abiertos al público para practicar deporte, el 36.7% reportó limitaciones económicas para participar en algo o mucho. El estudio sugirió fortalecer los espacios, programas y actividades de bajo costo o gratuitas, además de medidas que reduzcan las desigualdades de acceso.

Casi la mitad de la población no destinó dinero a la actividad física

El uso de parques, canchas y otros sitios de acceso libre se refleja en el presupuesto de los hogares. El 45% de los consultados aseguró que no realizó ningún gasto relacionado con la práctica deportiva o recreativa.

Entre quienes sí destinaron recursos, el 16.2% indicó desembolsos de entre 25 mil colones (USD 55) y menos de 50 mil colones (USD 110). Otro 15.3% reportó gastos de entre 10 mil colones (USD 22) y menos de 25 mil colones (USD 55).

La compra de implementos o equipo fue el gasto más mencionado entre quienes incorporan el deporte dentro de su presupuesto, con el 21%. El pago de membresías a gimnasios o centros privados reunió el 15.2%, mientras que el 8.2% señaló desembolsos por atención física, sesiones de recuperación o servicios de salud.

Las redes sociales son el principal medio para enterarse de actividades recreativas y deportivas en cada cantón. El 73.2% de las personas dijo que obtiene esa información por esas plataformas, el 35.3% la recibe por WhatsApp y el 20.8% se informa por televisión, periódicos o radio.

Primer plano del torso de una persona con ropa deportiva verde haciendo abdominales sobre una esterilla
La salud constituye la principal motivación para mantenerse activo entre las personas consultadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio comparó estos resultados con los de 2022, cuando el 59.2% de la población mencionó las redes sociales y el 28.4%, WhatsApp. A partir de esos datos, el informe señaló la importancia de fortalecer la divulgación mediante redes y servicios de mensajería.

Las preferencias deportivas varían por edad, género y escolaridad

La encuesta identificó diferencias en los hábitos según las características de la población. Los hombres mostraron una preferencia por disciplinas competitivas, de contacto y al aire libre, con los deportes colectivos destacados en el 89% de ese grupo.

Las mujeres priorizaron actividades vinculadas con el ritmo y el bienestar. El baile y la zumba registraron una presencia del 93% entre sus preferencias.

En San José predominan las actividades de ritmo y socialización. En Heredia, los gimnasios y otros centros deportivos encabezan las opciones, mientras que en Alajuela, Cartago y las zonas periféricas se observó una mayor inclinación por actividades realizadas desde el hogar y en entornos privados.

El segmento de entre 18 y 34 años se inclinó por los deportes colectivos, con el 55%, y asiste con mayor frecuencia al gimnasio. La población de 60 años o más mostró una preferencia por propuestas recreativas y vinculadas con la salud corporal.

Una mujer sostiene dos mancuernas metálicas en la sala de un gimnasio con bancos de pesas y personas en el fondo.
Casi la mitad de las personas consultadas no realiza ningún desembolso económico para practicar deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con formación universitaria o de posgrado presentan una mayor propensión a asistir a lugares privados que requieren inversión económica, como gimnasios o rutinas de yoga y pilates. Los perfiles de menor escolaridad optan más por espacios comunitarios: los deportes de contacto alcanzaron el 48% entre quienes tienen secundaria completa y el baile y la zumba reunieron el 43% entre la población con primaria y secundaria.

El uso de pantallas aparece entre los obstáculos para niños y adolescentes

El 75.1% de los hogares con niños y adolescentes indicó que esa población realiza actividad física. El 52.2% respondió que los menores hacen ejercicio varias veces por semana, el 29.2% señaló una práctica semanal y el 13.4% afirmó que la realizan todos los días.

La escuela o el colegio fue el principal lugar para hacer actividad física, de acuerdo con el 42.1% de la muestra. Los parques, las plazas y las canchas públicas fueron mencionados por el 26%.

Plano bajo de una persona en una bicicleta de carreras negra pedaleando por una carretera asfaltada junto al mar.
El uso de pantallas y la falta de tiempo de los cuidadores limitan la actividad física en niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de lo observado en la población general, el uso excesivo de pantallas fue señalado por el 21.5% como la principal razón que limita el ejercicio entre niños y adolescentes. La falta de tiempo de padres, madres o cuidadores recibió el 21.4% de las respuestas.

La encuesta fue elaborada por el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), en coordinación con el Instituto del Deporte y la Recreación (Icoder). La investigación se aplicó del 6 al 24 de abril de 2026.

La muestra incluyó a 1,220 personas y contó con un nivel de confianza del 95%. El margen de error fue de 2.8%.

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